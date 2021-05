Copa Libertadores: River visita a Junior con el condicionamiento del Superclásico

Colombia no parece ser hoy el territorio más propicio para disputar un partido de fútbol. Diversos grupos manifestantes elevan su voz con desesperación y hasta amenazan con boicotear directamente los partidos de fútbol para hacer oír su reclamo. Sin embargo, las autoridades han confirmado que Junior y River tendrán las garantías para jugar por Copa Libertadores en Barranquilla.

El Millonario, que enfrenta a Boca el domingo, guardará a muchos de sus titulares. Será otro día de manifestaciones en Colombia. Varios sectores se autoconvocaron para marchar nuevamente en repudio tanto a la cuestión que dio origen a los reclamos, la reforma tributaria, como a los posteriores episodios represivos ante el descontento popular.

A pesar de ello, y de que han circulado afiches virtuales en los que se llama a impedir que se juegue el encuentro de Copa Libertadores para darle visibilidad al reclamo, tanto la seguridad como el alcalde, Jaime Pumarejo, confirmaron que todo está en condiciones como para que para que el partido se juegue.

En lo que respecta a lo futbolístico, River tendrá una formación bastante alternativa, que obedece al intenso calendario y fundamentalmente al choque frente a Boca del próximo fin de semana. Solamente dos de los que jugarán por Copa parecen tener chances de ser titulares en La Bombonera: Matías Suárez, quien buscará ganar ritmo tras su lesión en la rodilla y su posterior aislamiento y Jonatan Maidana, que también está de regreso.

Más allá de eso, el equipo que presenta el Millonario es competitivo. Cuenta con hombres de experiencia como Leonardo Ponzio o Milton Casco pero también con jóvenes que han tenido buenos rendimientos en el último tiempo como José Paradella, Benajmín Rollheiser y Federico Girotti.

Junior, que hizo un partido más que aceptable en el primer duelo en El Monumental a pesar de la derrota, tiene la necesidad de ganar ya que en las primeras tres fechas sólo ha conseguido dos puntos: empató como local con Independiente Santa Fe y Fluminense.

El conjunto colombiano tiene mayor descanso, ya que el último fin de semana no se jugó en su liga. Nuevamente, tal como hace algunas semanas, no podrá contar con Teófilo Gutiérrez ni con Fabián Sambueza, que no llegaron a recuperarse del todo de sus respectivas lesiones.

Si River gana estará a un paso de la clasificación. Deberá prestarle atención al otro partido de su zona: si Fluminense logra imponerse a Independiente Santa Fe en el Maracaná, el Millonario quedará a un punto de la siguiente etapa. Si el que se impone es el conjunto de Bogotá, el equipo de Marcelo Gallardo podría quedar primero en el Grupo D, pero, al mismo tiempo, tendría dos equipos con chances de arrebatarle el pasaje a octavos.