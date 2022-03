Con un chaleco antibalas y un casco, el periodista chino Lu Yuguang se para al costado de una carretera mientras un tanque ruso pasa.

“Estoy en primera línea en Mariupol”, dice al micrófono. Luego entrevista a un soldado ruso que dice que no está nervioso ya que ha estado "luchando durante ocho años". En otra toma, Lu habla con un grupo de soldados rusos en la parte trasera de un vehículo militar.

Los despachos son inusuales por su extraordinario acceso: Lu, un veterano periodista de guerra de un medio del comunicación chino Phoenix TV, es quizás el único corresponsal extranjero integrado con las tropas rusas mientras continúan la brutal invasión de Ucrania.

Ha presentado informes de ciudades bajo ataque ruso desde que comenzó la invasión hace casi tres semanas, incluso en Mariupol, donde las autoridades locales dicen que miles de personas han muerto.

Lu parece haber obtenido acceso exclusivo al lado ruso del conflicto. En un reportaje del 2 de marzo, entrevistó al líder de la autoproclamada república en Donetsk, Denis Pushilin. Lu dijo que la milicia de Donetsk no puede compararse con las fuerzas ucranianas, “pero con la ayuda de las fuerzas rusas, la milicia del este de Ucrania ha liberado 40 áreas residenciales dentro de la línea administrativa. La victoria sigue expandiéndose”.

Los medios no tienen conocimiento de ningún otro periodista extranjero que informe desde lugares tan cercanos sobre el lado ruso de la invasión. Una larga campaña del gobierno ruso contra los medios independientes se ha intensificado desde que comenzó la guerra, con medios extranjeros entre los que se vieron obligados a poner fin a sus operaciones después de que Vladimir Putin firmara una ley que contempla penas de prisión de 15 años por lo que el Kremlin considera “noticias falsas”. Como tal, el acceso inusual de Lu al ejército ruso contrasta fuertemente con el de otros reporteros. También ha alimentado preguntas sobre el alcance de la cooperación entre Moscú y Beijing.

Desde que los dos gobiernos firmaron una “asociación ilimitada” poco antes de que Rusia fuera a la guerra en Ucrania, Beijing ha tenido problemas para equilibrar su apoyo a Moscú con la condena mundial de la invasión y las sanciones internacionales. Aparentemente, ha buscado mantener una posición neutral en el conflicto, pero se niega a etiquetar el acto de Rusia como una invasión o la lucha como una guerra, y ha amplificado las narrativas antioccidentales, culpando a los EE. UU. y la OTAN por el conflicto.

Beijing también ha impulsado la desinformación y las teorías de conspiración rusas, incluidas acusaciones sin pruebas de que laboratorios financiados por Estados Unidos en Ucrania estaban produciendo armas químicas en secreto, y las primeras afirmaciones de los medios estatales rusos de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, había huido de Kiev.

Lu es un periodista muy conocido en China, y Tencent, Sohu y Sina han informado sobre su carrera y sus antecedentes.

Sus informes desde Ucrania han incluido desinformación rusa, como reclamos de más de 1.000 personas retenidas como rehenes como escudos humanos por militantes ucranianos. Sin embargo, sus entrevistas con víctimas civiles ucranianas y las críticas a los usuarios de Internet chinos que cosifican a las mujeres ucranianas también han atraído el troleo nacionalista y pro-Rusia, acusándolo de crear "rumores" pro-Ucrania y de ser "torcido", un término de la jerga de Internet. por tener parcialidad o falta de objetividad.

Según perfiles en el sitio web de Phoenix TV y artículos de noticias sobre Lu, el corresponsal es un ex oficial de la marina del Ejército Popular de Liberación, que vivió en Moscú durante varias décadas y cubrió eventos que incluyen la guerra de Chechenia, donde supuestamente tenía protección militar rusa. Ha recibido múltiples premios del gobierno y el ejército rusos por sus reportajes. Anteriormente dijo que su medio tiene buenas relaciones con figuras de inteligencia en Rusia.

El profesor Steve Tsang, director del Instituto Soas China, dijo que Lu podría haber obtenido acceso a través de su conexión personal con Rusia, o debido al apoyo general de China a su gobierno.

"No son mutuamente exclusivos. Lo único que creo que sabemos con certeza es que Rusia no permitirá que ningún periodista extranjero se incorpore a las fuerzas rusas a menos que esté seguro de que el periodista extranjero incorporado retratará las fuerzas y los esfuerzos rusos de manera positiva. El hecho de que Lu esté incrustado debería mostrar que las autoridades rusas lo conocen lo suficientemente bien como para estar seguros de que no escribiría negativamente sobre los esfuerzos de guerra rusos”.

Todavía Phoenix TV no respondió a las preguntas sobre cómo Lu pudo integrarse con las tropas rusas.