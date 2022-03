Alemania ha advertido que un boicot inmediato a los suministros de gas y petróleo rusos podría dañar a su propia población más que a Vladimir Putin , provocando desempleo masivo y pobreza.

“Si accionamos un interruptor de inmediato, habrá escasez de suministro, incluso interrupciones del suministro en Alemania ”, dijo el domingo el ministro de Economía y Energía, Robert Habeck, a la emisora ​​pública ARD, mientras la economía más grande de Europa busca intensamente diversificar sus suministros de energía a mediano plazo. .

El político del Partido Verde pronosticó “desempleo masivo, pobreza, gente que no puede calentar sus casas, gente que se queda sin gasolina” si su país dejara de utilizar el petróleo y el gas rusos.

Pocas otras economías occidentales son tan dependientes de la energía rusa como Alemania: el 55% del gas natural, el 52% del carbón y el 34% del aceite mineral que se utiliza en el país proviene de Rusia, por lo que paga cientos de miles de euros diarios. apoyando financieramente a la maquinaria de guerra que actualmente está devastando a Ucrania.

Habeck dijo que su gobierno estaba trabajando arduamente para garantizar que Alemania estuviera en condiciones de renunciar al carbón ruso para el verano y eliminar gradualmente el petróleo ruso para fin de año, pero que una prohibición a corto plazo del gas ruso podría dejar su país expuesto.

“Con el carbón, el petróleo e incluso el gas, estamos paso a paso en el proceso de independizarnos”, dijo el ex colíder del Partido Verde. Pero no podemos hacerlo en un instante. Eso es amargo, y no es algo agradable de confesar moralmente, pero no podemos hacerlo todavía”.