Un panel de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia hoy para discutir fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), también conocidos como objetos voladores no identificados (OVNI). El objetivo del panel fue explorar testimonios de primera mano sobre estos fenómenos y evaluar la transparencia del gobierno federal. Los testigos que brindaron testimonio incluyeron a David Grusch, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Fravor, un comandante retirado de la Marina, y Ryan Graves, un expiloto de la Armada. El teniente Graves fue el primer testigo en hablar, señalando que los avistamientos de UAP no son raros o aislados, sino rutinarios. Destacó que pilotos militares y comerciales presencian con frecuencia estos fenómenos.

David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, afirmó que Estados Unidos tiene "vehículos alienígenas intactos y parcialmente intactos" y fue informado sobre un supuesto programa de recuperación de accidentes relacionados con tecnología no terrestre. Grusch afirmó que el gobierno tiene conocimiento de estas ubicaciones y que ha proporcionado esta información a ciertos comités y al inspector general. También mencionó la recuperación de restos biológicos no humanos, pero dijo que proporcionaría más información en un entorno cerrado.

David Fravor, excomandante de la Marina, detalló su experiencia de avistamiento de un objeto volador durante una misión de entrenamiento en 2004. Describió cómo el objeto se movió a una velocidad y altitud imposibles para las aeronaves actuales. Fravor enfatizó la necesidad de supervisión y transparencia en los programas que poseen esta tecnología.

Esta audiencia es parte de los esfuerzos de legisladores, funcionarios de inteligencia y personal militar para investigar los fenómenos aéreos inexplicables en una plataforma nacional. Los legisladores han presionado al Departamento de Defensa sobre estos avistamientos, considerándolos posibles amenazas para la seguridad nacional. En audiencias anteriores, se ha discutido el tema y el gobierno ha informado sobre la cantidad de casos que están siendo rastreados y evaluados.

Durante esta última audiencia, se resaltó la necesidad de supervisión y transparencia en estos programas. Estas audiencias reflejan los esfuerzos continuos de legisladores, funcionarios de inteligencia y personal militar para investigar y comprender estos fenómenos.