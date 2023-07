PRINCIPALES FRASES

“Yo resisto un archivo”.

“La Cámpora es un grupo de fundamentalistas con poca visión de lo que ocurre en el mundo y con cero gestión”.

“El kirchnerismo dejó de expresar al peronismo”.

“El peronismo irrumpe en el siglo pasado como una fuerza de transformación, de inclusión. El kirchnerismo se ha transformado de asistencia a la inclusión, donde no se habla de producción ni de trabajo. Se habla de un Estado presente y es un Estado ausente en las cuestiones más importantes”.

“A medida que aumentaron los planes aumentó la pobreza. Este gobierno no tiene nada que ver con el peronismo. Hay más de 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza”.

“Yo honré mi palabra. Dije en su momento que era candidato a presidente en las PASO o me voy a mi casa. Y me fui a mi casa, porque lo que se hizo fue elegir con el dedo a Scioli, que era una manera de elegir un delegado. Del mismo modo eligieron a Alberto Fernández”.

“Yo creo que el ciclo de Cristina está terminado hace tiempo. Aparte Cristina no resiste un solo archivo. Eligió a Alberto Fernández, y yo sé lo que pensaba y lo que decía Alberto Fernández. Eligió a Massa, y están los audios donde dice que Massa es un hijo de puta. No lo estoy inventando yo”.

“Este es el peor gobierno de la democracia. Alberto Fernández tiene un grado de indignidad ilimitado, ilimitado”.

“Argentina va a tener más de 150 de inflación este año, 20 millones de pobres, 25 tipos de cambio…. Hablan de no devaluar y devaluaron más del 100 por ciento en la gestión Massa. ¡Basta de relato muchachos!”.

“Yo salí de la zona de confort. Podría haber sido gobernador en 2015, diputado o senador en 2017. Se me ofreció ser candidato a presidente en las dos oportunidades y yo dije que no porque la Argentina necesita otra cosa, necesita otro enfoque, otra forma de hacer política”.

“¿Tuvo muchos éxitos Cristina? Sí, seguramente. Ahora, hay etapas, hay relevo. Un dirigente político tiene que ser capaz de generar revelo, como lo que hizo Schiaretti en Córdoba. Acaba de ganar un dirigente de 50 años, como Martín Llaryora, en una provincia complicada”.

“Schiaretti no dijo eso (de hacer una alianza con Larreta). Schiaretti lo que dijo es que después de ganar la elección hay que armar un gobierno de unidad nacional por la crisis que tiene la Argentina y que pareciera ser que esa posición, que tiene Larreta y comparte, de un gobierno de unidad nacional, ha sido rechazada por Mauricio Macri y por Patricia Bullrich, que alimentan la grieta. Acá hay sectores de un lado y del otro que alimentan la grieta”.

“Nosotros (con Schiaretti) vamos a competir. Estamos compitiendo. Queremos competir el 13, queremos competir el 22 de octubre. Eso no implica que digamos “che, la Argentina necesita de un gobierno de unidad nacional para salir del estado en el que está”.

“La posición nuestra es muy clarita respecto a las empresas pública: no tienen que dar pérdida. Ejemplo: Banco de Córdoba y empresa de Energía de Córdoba. No dan pérdida. Y no sólo no dan pérdida sino que pagan impuesto a las ganancias. Terminemos con esta mentira, porque ser público no significan que den pérdida”.

“Hay que saber administrar a las empresas. Si Aerolíneas pierde 500 millones de dólares, al progresismo kirchnerista le pregunto: ¿lo pongo en Ferrocarriles o lo pongo en Aerolíneas? En diez años tengo un sistema europeo si yo pongo 500 millones de dólares o pongo lo que perdió Aerolíneas en los últimos 20 años. Lo que yo tengo que hacer es hacer eficiente a Aerolíneas”.

“Aerolíneas no tiene por qué dar pérdida. No tiene por qué implementar la planta de personal y tener una relación cantidad de personal por avión que es desproporcionada. Hay que administrar, porque de una manera y otra la terminan pagando precisamente los más humildes, los que ni siquiera conocen un avión”.

“Tenemos que buscar un mecanismo que permita que quienes estén en la informalidad pasen a ser trabajadores formales. No hay cosa más vulnerable que un trabajador esté en la informalidad”.

“Nadie habla (al hablar de reforma laboral) de perder derechos. Eso es una barbaridad. Lo que no tenemos que permitir es que haya juicios laborales donde se enriquezcan los abogados, pierda el trabajador y pierdan quienes los emplean, los empleadores”.

“Hay que salir de las retenciones. Hay que hacer similar a lo que hace Brasil, Paraguay, Uruguay. ¿Cómo? Paulatinamente. Todo lo que se exporta en la Argentina no debe tener, a mi criterio, ningún tipo de traba ni retenciones. ¿Qué deberíamos hacer en principio? Computarla a pago de ganancias. Las cobramos y las computamos a pago de ganancias. Y en un plazo de, tal vez, cuatro o cinco años, salir de las retenciones. La Argentina necesita cada día exportar más”.

“Hay que salir de los planes sociales, definitivamente. Están condenando a millones de tipos a la pobreza. Tenés que hacer un Tinder de trabajo. La base de datos de quien recibe planes ¿están capacitados o no? Hay muchos tipos que están capacitados, que tienen terciario, inclusive. Y hay un listado de empresas, de Pymes, que demandan trabajadores. Eso hay que cruzarlo. A los que no pueden trabajar y no hacer nada, por diferentes razones, les vamos a dar dos planes, pero los vamos a capacitar en seis meses, en oficios, para que salgan al mundo del trabajo”.

“No hay que condenar a millones de argentinos a la pobreza y tener un ejército de cortadores de calles. Eso no existe en ningún lugar del mundo, muchachos”.

“Cuando Massa empezó el dólar estaba 133, ahora vale 268. Devaluó en un 103 por ciento. ¿Cuánto era la inflación? 64 por ciento ¿Cuánto va a ser? 150 por ciento”.

“Al Fondo no se le pagó una moneda en los últimos tres años y medio ¿El Fondo era un limitante para que crezca la Argentina? Dudo. Eso no implica que vos llegues a una buena negociación con el Fondo como la hizo en aquel momento Néstor Kirchner y permita generar un plazo razonable para que Argentina honre su deuda sin que la Argentina deje de crecer, que es la única forma de pagar. Pero la gestión de Massa es claro cómo es: la gente cada día tiene menos poder adquisitivo, los jubilados cobran 70 mil pesos, la inflación es de 140 por ciento. No sé qué relato nos quieren vender”.

“Con la inflación hay que hacer lo que hicieron el resto de los países del mundo: Brasil, Chile, Colombia, Perú…. Lo que vos quieras… Lo primero que tenés que hacer contra la inflación es copiar… está inventado cómo se resuelve la inflación. El déficit fiscal permanente trae inflación, porque si vos gastás más de lo que entre en tu casa… y esto no es ideológico…”

“La presión tributaria que tiene el sector productivo en la Argentina hace que sea imposible que haya un desarrollo económico sustentable y que eso genera trabajo. Cientos de impuestos sacaría. Lo primero que tenés que sacar es la superposición de impuestos. Y hay que trabajar en evitar la evasión. Hay 50 por ciento de informalidad en la Argentina”.

“A Scioli lo eligieron (de candidato a presidente en 2015) porque creo que Cristina quería elegir un delegado. Yo no estoy para ser un delegado. Soy tengo una característica muy particular. Soy un tipo digno Me considero un tipo digno. Creo que el proceso no debía ser elegido por el dedo. No es que yo pedía que se me elija con el dedo. Yo pedí que haya unas PASO, porque estoy convencido que el candidato de este espacio necesita un proceso de legitimación. Anduve con mucho cuidado porque me parecía injusto también que yo le pida a Cristina me elija. Es más, yo no quise nunca que me elija. Yo sí creía necesario que haya una PASO”.

“Hay que terminar con la reelección en la Argentina, porque es la única forma de vos poder tomar decisiones que, tal vez, en la coyuntura electoralmente no te reditúen pero que en realidad, con el paso del tiempo, sea reconocido por historia”.

“A Bullrich no la conozco, pero cuando miro su historia política ha estado en muchísimos lugares diferentes ¿no? Y yo no comparto eso, pero respeto”.

“Larreta es un hombre de diálogo pero que no tiene la suficiente personalidad para llevar adelante un proceso de transformación. Por lo menos eso parece”.

“Milei expresa la bronca de millones de argentinos, de muchos argentinos, muy enojados con 40 años de fracaso de la política argentina. La política en los últimos 40 años ha fracasado, claramente”.

“Alberto ha hecho un papel muy triste, lamentablemente. Y ha sido un hombre que ha generado un gran deterioro en el valor de la palabra, de la autoridad presidencial. Yo conocí un Alberto que pensaba absolutamente diferente a todo lo que hizo. Lo que pensaba de Cristina, lo que pensaba que había que hacer en la Argentina, lo que pensaba de la economía. Te puedo hlablar de miles de cosas. Y está claro, a 24 horas de andar, que no resistía archivo Alberto Fernández”.

“Nosotros expresamos el interior federal con Schiaretti. Es la única fórmula del interior federal”

“Massa ha tenido miles vaivenes. Ha estado en un lado, en otro. Ha dicho cosas de Cristina muy jodidas y después terminó siendo el candidato del espacio de Cristina”.

“A Cristina la conocí con coherencia, y sostenía las ideas y, sin embargo, fue cambiando. Tal es así que fue cambiando que terminó haciendo candidatos a Alberto Fernández y Massa, que debían ser los tipos más odiados por parte de ella. Hay que preguntarle a ella porqué cambió tanto”.

“Kicillof es un delegado en la provincia de Cristina, igual que Alberto Fernández. No quiere ninguna persona que sea jefe político, porque eso implicaría tener menos poder ella. Y eso atenta contra la posibilidad de que a la Argentina le vaya mejor y a la provincia le vaya mejor. De hecho, a Kicillof, después de las PASO, lo llama y le cambian el gabinete en Calafate. Lo hace ir a Calafate. Es más, lo hace esperar dos, tres horas, para atenderlo”.

“Conmigo Cristina ha sido muy respetuosa y yo la he respetado también. Y he honrado al krichnerismo en la gestión, aparte”.

“Guillermo Moreno es un personaje, coherente. Ha sostenido sus ideas, las sigue sosteniendo. Es un peronista. Yo puedo tener diferencias pero es un tipo que no puede decir que ha desteñido, no destiñó nunca Moreno”.

“Bregman tiene una posición muy clara sobre lo que piensa, sobre lo que hay que hacer. No puedo compartirla pero es coherente”.

“Yo soy una persona con muchas convicciones. Y creo en el poder transformador de la política. Si la política no sirve para mejorar la vida de la gente no sirve para nada. Y he podido demostrar que lo he hecho, en los hechos. Hay muy pocos políticos que tuvieron responsabilidad pública que puedan venir a estar programa y contar las cosas que hicieron y en qué le mejorar la vida a la gente”.

“El gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y de Massa es igual al de Macri ¿Cuáles son las diferencias? Es más, creo que este ha sido peor. Si la Argentina tiene 22 millones de pobres, tiene 65 por ciento de lo pibes menores bajo la línea de pobreza ¿De qué están hablando? Dato mata relato”.

“La grieta es un negocio de la política y de muchos medios de comunicación. Nosotros estamos obligados a transitar otro camino. Si seguimos haciendo lo mismo el resultado va a ser el mismo. Tenemos un candidato a presidente (por Schiaretti) que es un gobernador exitoso. Un hombre que ha llegado a la provincia respetando la instituciones, la división de poderes, tiene un Estado que funciona, tiene un Estado que se complementa con el sector privado y desarrolla obras muy importantes. Hizo 3200 kilómetros de gasoducto”.