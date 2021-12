En mayo, Chloe Roberson de Chattanooga, Tennessee, se lesionó la rodilla mientras trabajaba en su turno en Amazon y desde entonces ha estado sin trabajo, mientras luchaba con la empresa por la compensación de trabajadores y la licencia médica pagada.

Roberson, de 21 años, eligió ir a la sala de emergencias en lugar de la clínica médica en el lugar de Amazon, Amcare, y fue derivada a un médico de medicina deportiva que le diagnosticó una dislocación de la rótula (rótula). Su recuperación inicial fue de 10 semanas de fisioterapia seguida de una inyección de esteroides, pero luego se programó una cirugía el 28 de octubre para reparar su rodilla.

“Mientras todo esto sucede, he tenido que luchar contra Amazon por tiempo libre y dinero”, dijo Roberson. “Rechazaron la indemnización laboral, ya que me dislocaron la rótula cuando tenía 14 años. Ahora tengo 21 años, así que no veo cómo se relaciona ".

Roberson y su esposa han luchado para cubrir las facturas mientras se recuperan de su lesión y luchan contra Amazon. “No he tenido un solo día en el que no haya sido un desastre absoluto debido al estrés que Amazon me sigue pasando”, agregó Roberson.

Numerosos medios de comunicación y organizaciones han documentado informes de altas tasas de lesiones y altas tasas de rotación en los almacenes de Amazon en los EE. UU. Como resultado de inmensas presiones de productividad y tasas de cuotas en los trabajadores durante los últimos años y confirmadas por los registros de OSHA. Los accionistas de Amazon han pedido recientemente una auditoría de seguridad independiente de la empresa.

Un informe de mayo de 2021 publicado por el Centro de Organización Estratégica encontró que las tasas de lesiones de Amazon eran el doble de la tasa de lesiones en la industria del almacenamiento y un 80% más alta que el promedio de la industria para las lesiones graves en 2020.