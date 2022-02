Rusia ha reunido al menos el 70% de la potencia de fuego militar que pretende tener a mediados de febrero para darle al presidente Vladimir Putin la opción de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania, dijeron funcionarios estadounidenses.

El sábado, los funcionarios advirtieron que una invasión rusa total podría conducir a la captura rápida de Kiev y potencialmente resultar en hasta 50.000 civiles muertos o heridos, según el New York Times y el Washington Post. Un funcionario estadounidense confirmó esa estimación a Associated Press, pero no está claro cómo las agencias estadounidenses determinaron esas cifras.

La evaluación se produce después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, acordara con el presidente francés, Emmanuel Macron, que el Reino Unido y sus aliados de la OTAN se unirían en su lucha contra la agresión rusa "donde sea y como sea que ocurra".

Los líderes europeos viajarán tanto a Moscú como a Kiev en un intento por calmar las tensiones.

Se espera que Macron visite Moscú el lunes y Kiev el martes, mientras que el canciller alemán, Olaf Scholz, viajará a Kiev el 14 de febrero y a Moscú al día siguiente.

La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, tenía previsto viajar a Ucrania con el primer ministro el martes, pero tuvo que abandonar el viaje después de dar positivo por coronavirus. Según los informes, Truss viajará pronto a Moscú.

Funcionarios estadounidenses dijeron que, hasta el viernes, el ejército ruso había establecido cerca de Ucrania un total de 83 “grupos tácticos de batallón”, cada uno de los cuales equivale aproximadamente en tamaño a un batallón estadounidense de entre 750 y 1.000 soldados. Eso es un aumento de los 60 grupos tácticos de batallón en posición hace solo dos semanas, dijeron.

Otros 14 grupos tácticos de batallón se dirigen a la zona fronteriza desde otras partes de Rusia, dijeron los funcionarios. Dos funcionarios dijeron que Estados Unidos evalúa que Rusia querría un total de entre 110 y 130 grupos tácticos de batallón para usar en una invasión a gran escala, pero que Putin podría optar por una incursión más limitada. Incluyendo las unidades de apoyo, Rusia podría tener como objetivo tener 150.000 soldados para una invasión a gran escala, dijo un funcionario, y agregó que la acumulación en curso podría alcanzar ese nivel en las próximas dos semanas.