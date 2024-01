Se publicó un nuevo lote de documentos relacionados con el abuso sexual del financiero caído en desgracia Jeffery Epstein.

Los 19 documentos adicionales, que suman alrededor de 300 páginas, se suman a las más de 900 páginas de documentos ya abiertos el miércoles por la tarde, cuya publicación provocó un frenesí en línea que colapsó un sitio web que albergaba los documentos.

Los documentos abiertos no parecen contener información adicional extensa sobre el tráfico de niñas y mujeres adolescentes por parte de Epstein. Incluyen una discusión sobre los registros médicos de la acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, y una parte de una declaración proporcionada por un proveedor médico.

Los documentos también incluyen un intercambio de correo electrónico entre Giuffre y la periodista Sharon Churcher, quien la había estado ayudando a conseguir un contrato para un libro. En el intercambio de 2011, Churcher le dice a Giuffre que tiene razón al preocuparse por “de qué lado” estaba tomando Vanity Fair una historia que involucra a Epstein.

Giuffre responde con una afirmación sin fundamento de que Bill Clinton, quien alguna vez se asoció con Epstein, irrumpió en Vanity Fair y amenazó a la revista por la historia.

“Ayer, cuando estaba investigando un poco sobre VF, me preocupa lo que podrían querer escribir sobre mí considerando que B. Clinton entró en VF y los amenazó con no escribir artículos sobre tráfico sexual [sic] sobre su buen amigo JE. ”, escribió Giuffre.

En 2007, la página seis del New York Post citó al escritor, John Connolly, del artículo de Vanity Fair rechazando esta afirmación, que había aparecido en Gawker.com. "El sitio informó que el ex presidente Bill Clinton había visitado al editor de Vanity Fair, Graydon Carter, en su oficina de Times Square para cancelar una historia de John Connolly sobre el multimillonario Jeffrey Epstein", dijo Page Six.

"La historia supuestamente mencionará a uno de los amigos de Clinton", informó Page Six. "Resulta que Clinton nunca visitó a Carter, y Connolly nos dijo que su historia no está muerta - está esperando la próxima comparecencia de Epstein ante la corte - y ni siquiera mencionará a este amigo de alto poder".

En una declaración al Telegraph, Carter negó la amenaza de Clinton y dijo: "Esto categóricamente no sucedió".

Sin embargo, en 2019, Connolly le dijo a NPR que Epstein había amenazado a Carter años antes cuando Vanity Fair había estado considerando cubrir acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el financiero.

La periodista Vicky Ward, que escribió un artículo en 2003 para Vanity Fair sobre la vida y la fortuna de Epstein, había afirmado que había hablado oficialmente con dos acusadores de Epstein durante su reportaje.

Carter le dijo a NPR que la revista no había ocultado esta información debido a amenazas o miedo, pero insistió en que las fuentes de Ward no habían sido legalmente suficientes para su publicación.

Pero Connolly afirmó que en 2006, cuando estaba investigando a Epstein, habían puesto un gato muerto afuera de la casa de Carter. Connolly dijo que Carter le había dicho que estaba preocupado por la seguridad de sus hijos, y el periodista dijo que decidió dejar de continuar con su investigación, según NPR.

Un documento incluía un extracto de la declaración de un acusador no identificado de Epstein que, mientras estaba en la escuela secundaria, había sido reclutado para darle masajes. "Trabajé muy, muy duro para no recordar nada específico sobre mis encuentros sexuales con esta persona como una de sus víctimas", dijo en la declaración.

“No recuerdo exactamente cómo me propusieron llegar allí. Estaba allí y de repente me pasó algo horrible”.

"¿Le trajiste otras chicas?" se le preguntó a la mujer. Ella respondió que sí: "Traje amigos". Habían sido sus compañeras, otras chicas de secundaria, dijo.

También dijo que Epstein le había pedido que viviera con él cuando era una adolescente. "Él quería que me emancipara", dijo.

Los documentos surgen de la demanda de Virginia Giuffre contra la británica Ghislaine Maxwell e incluyen extractos de declaraciones y mociones en ese caso. Maxwell fue condenado en diciembre de 2021 por tráfico sexual y cargos similares por conseguir niñas adolescentes para Epstein.