El presidente ucraniano Volodimir Zelensky comunicó en un mensaje que Rusia ordenó 2.000 drones suicidas más de Irán para su ofensiva en Ucrania, advirtiendo que Moscú colaborará con el régimen persa en su programa nuclear como forma de pago por el suministro.

“El repugnante sonido de los drones iraníes se escucha en nuestros cielos todas las noches. Según nuestra Inteligencia, Rusia solicitó unos 2.000 drones del tipo Shahed a Irán”, criticó Zelensky durante un mensaje grabado al diario israelí Haaretz. “Los instructores iraníes vinieron a enseñar a los rusos cómo usarlos”, añadió.

“¿Cómo creen que Rusia paga a Irán por esto? ¿Le interesa a Irán el dinero? Probablemente no, pero sí la asistencia rusa en el programa nuclear iraní”, señaló el presidente.

El mandatario ucraniano destacó que Rusia también encargó misiles y otros tipos de drones a la capital Teherán y que tropas iraníes se encuentran enseñando a las fuerzas rusas sobre el el uso de estas tecnologías.

“En ocho meses de guerra a gran escala, Rusia a utilizado casi 4,500 misiles contra nosotros, y su stock de misiles está disminuyendo. Es por eso que Rusia fue a buscar armas más baratas en otros países para continuar con su terrorismo, y las encontró en Irán”, detalló.

Zelensky también opinó que la alianza entre Rusia e Irán no habría sucedido si Israel hubiese contribuido a la defensa de los cielos ucranianos. “Rusia no hubiera tenido motivos ahora para ofrecer algo a Irán a cambio de asistencia”, amplió, teniendo en cuenta la presión ucraniana para el envío de armamento israelí, algo a lo que el Estado judío se niega tratando de no comprometer su convenio geoestratégica con Rusia en el contexto del conflicto en Siria (Moscú permite a Israel bombardear objetivos militares pro-iraníes en suelo sirio).

A pesar de que Israel se ha posicionado junto con las potencias occidentales, condenado la invasión rusa y apoyado la integridad y soberanía territorial, su gobierno ha evitado imponer sanciones a Rusia o implicarse en el conflicto con el envío de armamento.

No obstante, el gobierno israelí declaró la semana pasada que podría construir un sistema civil de alerta temprana en el país ucraniano para que estos puedan pronosticar posibles bombardeos rusos con mayor eficacia.

Por otro lado, el primer ministro israelí Yair Lapid, advirtió que la colaboración militar entre Rusia e Irán representa un peligro global. “Naturalmente, pensamos que las relaciones entre Rusia e Irán son un problema grave no solo para Israel, sino también para Ucrania, Europa y el mundo entero”, declaró Lapid a la cadena de televisión RTVi.

Lapid denunció la entrega de drones por parte de Teherán a las tropas rusas, catalogándolo como “absolutamente inaceptable”. “Irán es un estado terrorista peligroso, y el hecho de que Rusia haga negocios con él pone en peligro al mundo entero”, reiteró.