Informe The Guardian. Al igual que millones de personas en Gran Bretaña, Josina, una maestra de Sheffield, está siendo empujada a la pobreza por el aumento de los precios de la energía. Este octubre, cuando las facturas vuelvan a subir, tendrá que reducir los alimentos y otros artículos esenciales si tiene alguna esperanza de mantenerse al día con los pagos.

“Es aterrador, especialmente con tres adolescentes en la casa. Todavía no tienen la edad suficiente para salir a trabajar. Están confiando en nosotros, y es realmente aterrador pensar que potencialmente no puedes mantener a tus hijos de esa manera”, dijo.

Entonces Josina, de 35 años, ha tomado una decisión: no va a pagar la factura de la luz. Ella es una de los miles de activistas que se unen a un movimiento de desobediencia civil que protesta por el aumento del costo de la energía.

A partir del 1 de octubre, el tope del precio de la energía , la cantidad máxima que los proveedores pueden cobrar en Inglaterra, Escocia y Gales, aumentará, lo que generará más aumentos en las facturas de millones de clientes. Se espera que la factura típica de gas y electricidad alcance las 3.358 libras esterlinas en octubre, según la consultora Cornwall Insight. En octubre de 2021, la factura anual promedio fue de 1400 libras esterlinas.

Se espera que los manifestantes tomen las calles. Pero además de los métodos de campaña más tradicionales, también planean aumentar la presión sobre los proveedores de energía y el gobierno ignorando sus facturas y cancelando sus débitos directos.

Don't Pay UK , el grupo anónimo que organiza la campaña, dice que espera que suficientes personas hagan lo mismo para poner a las empresas de energía en “graves problemas”. “Queremos traerlos a la mesa y obligarlos a poner fin a esta crisis”, dice su sitio web.

El movimiento ha sido condenado por el gobierno. “Este es un mensaje altamente irresponsable, que en última instancia solo hará subir los precios para todos los demás y afectará las calificaciones crediticias personales”, dijo un portavoz. “Si bien ningún gobierno puede controlar los precios mundiales del gas, estamos proporcionando £37 mil millones de ayuda para los hogares, incluido el descuento de £400 en las facturas de energía y £1200 de apoyo directo para los hogares más vulnerables para ayudar con el costo de vida”.

Mientras tanto, los expertos en deuda y finanzas le dicen a la gente que se asegure de estar completamente informada sobre los riesgos potenciales de no pagar, como el aumento de la deuda y la posibilidad de que se le ponga en un medidor de prepago o se le cobre más. En casos extremos, los proveedores podrían cortar la energía, aunque esto es raro.

Josina es consciente de los riesgos y dice que no pagar es la única opción para ella y millones de personas más. En los últimos días ha salido a las calles a repartir cientos de volantes y dice que la respuesta ha sido “realmente positiva”.

“La gente está enojada y asustada”, dijo. “No estamos haciendo esto por elección. Millones de personas en todo este país se hundirán en la pobreza este invierno. Y la huelga es la única forma en que podemos hacer retroceder. No es una elección que nadie esté tomando a la ligera. Preferiría no tener que hacer esto. Pero es la única opción que tenemos”. Don't Pay UK, que se lanzó en junio, dijo que más de 75,000 personas se habían inscrito hasta ahora para unirse a la huelga si el gobierno no toma medidas radicales.

Más de 21.000 personas "de todos los ámbitos de la vida" se están "organizando" en sus comunidades locales, agregó, con activistas en ciudades como Bristol, Brighton, Manchester y Londres que utilizan la aplicación de mensajería Telegram para coordinar campañas de distribución de folletos para crear conciencia, más de 1,6 millones de los cuales se han distribuido hasta ahora.

Sus organizadores permanecen en el anonimato, temerosos de una posible reacción violenta, pero dicen que son un grupo de amigos a quienes se les ocurrió la idea “después de estar convencidos de la necesidad de hacer algo sobre la espiral del costo de vida”.