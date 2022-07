Parece que el Príncipe Harry y Meghan Markle no obtendrán ningún cierre del Palacio de Buckingham.

El 29 de junio, un asistente principal del Palacio de Buckingham anunció que se completó su investigación sobre las afirmaciones del personal de que la duquesa los acosó, sin embargo, no divulgarán sus hallazgos.

En cuanto a cómo se sienten Harry y Meghan con esta noticia, una fuente cercana al duque y la duquesa de Sussex le dijo a los medios que la pareja está "decepcionada" de que no se compartan los resultados de la revisión de la investigación.

El 3 de marzo de 2021, los funcionarios del Palacio anunciaron que iniciarían una investigación luego de que Meghan fuera acusada de intimidar a los empleados.

“Claramente, estamos muy preocupados por las acusaciones en The Times luego de las afirmaciones hechas por ex empleados de The Duke and Duchess of Sussex”, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado de marzo de 2021. “En consecuencia, nuestro equipo de recursos humanos analizará las circunstancias descritas en el artículo.

Se invitará a los miembros del personal involucrados en ese momento, incluidos aquellos que han dejado la Casa, a participar para ver si se pueden aprender lecciones.La Casa Real ha tenido una política de Dignidad en el Trabajo durante varios años y no la tiene y no tolerará la intimidación o el acoso en el lugar de trabajo".

El anuncio del Palacio se produjo un día después de que el periódico británico The Times informara que uno de los ex principales ayudantes de Meghan y Harry había presentado una denuncia en 2018 sobre el acoso de la duquesa, alegando que supuestamente expulsó a dos asistentes personales de la casa real y socavó la confianza de un tercer miembro del personal.

También se produjo días antes de que CBS emitiera la explosiva entrevista reveladora del duque y la duquesa de Sussex con Oprah Winfrey.

Harry y Meghan negaron las acusaciones de intimidación y dijeron en un comunicado conjunto en ese momento que la duquesa estaba "triste por este último ataque a su personaje, particularmente como alguien que ha sido objeto de intimidación y está profundamente comprometida a apoyar a quienes lo han hecho". experimentado dolor y trauma".

La pareja agregó que Meghan estaba "decidida a continuar su trabajo de generar compasión en todo el mundo y seguirá esforzándose por dar un ejemplo de hacer lo correcto y hacer lo bueno".