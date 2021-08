Los talibanes reclamaron el control de dos de las ciudades más grandes de Afganistán, según informes de los medios, ya que Estados Unidos y Gran Bretaña dijeron que enviarían miles de tropas para ayudar a evacuar al personal de su embajada.

La captura de Kandahar y Herat, la segunda y tercera ciudades más grandes del país, representaría las dos mayores victorias militares de los talibanes desde que comenzaron una amplia ofensiva en mayo.

La caída de las principales ciudades fue una señal de que los afganos dan la bienvenida a los talibanes, dijo un portavoz del grupo, según los analistas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin hablaron con el presidente afgano Ashraf Ghani el jueves y le dijeron que Estados Unidos "sigue comprometido con la seguridad y estabilidad de Afganistán". También dijeron que Estados Unidos estaba comprometido a apoyar una solución política al conflicto.

En respuesta a los rápidos y violentos avances de los talibanes, el Pentágono dijo que enviaría unas 3.000 tropas adicionales en 48 horas para ayudar a evacuar al personal de la embajada.

"Esperamos reducir a una presencia diplomática central en Afganistán en las próximas semanas", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y agregó que la embajada no estaba cerrada. Una persona familiarizada con el asunto dijo que no había garantías de que la embajada permanecería abierta.

El Departamento de Estado dijo que también aumentaría el ritmo de los vuelos con visas especiales de inmigración para los afganos que ayudaron al esfuerzo de Estados Unidos en el país.

Gran Bretaña dijo que desplegaría alrededor de 600 soldados para ayudar a sus ciudadanos y traductores locales a salir. Lee mas

En España también muestran preocupación. Sin embargo, el caso del país Ibérico es singular, ya que la embajada está en pleno cambio. El nuevo embajador, Ricardo Losa Giménez, tenía previsto incorporarse la próxima semana. Reemplaza a Gabriel Ferrán Carrión, que terminó su función el 5 de agosto.

El gobierno español tiene pensado el proceso de rescate pero aún no ha comenzado la tarea y muchos temen que los talibanes los ejecuten.

Como Naciones Unidas advirtió que una ofensiva talibán que llegara a la capital tendría un "impacto catastrófico en la población civil", Estados Unidos y Alemania instaron a todos sus ciudadanos a abandonar Afganistán de inmediato.

En Qatar, los enviados internacionales a las negociaciones afganas pidieron un proceso de paz acelerado como un "asunto de gran urgencia" y el cese inmediato de los ataques a las ciudades.

La caída de Kandahar y Herat fue informada por medios de comunicación como Associated Press. Combinadas, las ciudades representan los dos premios más grandes hasta ahora para los talibanes en su ofensiva durante la semana pasada.

"Como pueden ver, estamos dentro del cuartel general de la policía de Herat en este momento", dijo un combatiente talibán en un video compartido por un portavoz del grupo, Qari Yousuf Ahmadi.

El día jueves temprano, los talibanes capturaron Ghazni, situado en la carretera de Kandahar a Kabul, a unos 150 kilómetros (90 millas) al suroeste de la capital.

En la frontera, los afganos quedaron varados en Pakistán después de que los talibanes cerraran un punto de cruce comercialmente vital que se enfrentara con las fuerzas paquistaníes. La muerte de un viajero afgano de un ataque al corazón mientras esperaba en el calor polvoriento cerca del cruce de Chaman-Spin Boldak provocó un ataque de otros contra las fuerzas de seguridad paquistaníes, que respondieron disparando gases lacrimógenos y cargando con porras.

El miércoles, un funcionario de defensa de EE. UU. Citó a la inteligencia de EE. UU. Diciendo que los talibanes podrían aislar Kabul en 30 días y posiblemente tomar el control dentro de 90.

Con las líneas telefónicas caídas en gran parte del país, Reuters no pudo contactar de inmediato a los funcionarios del gobierno para confirmar cuáles de las ciudades atacadas permanecían en manos del gobierno.

La velocidad y la violencia de la ofensiva de los talibanes han provocado recriminaciones entre muchos afganos por la decisión del presidente Joe Biden de retirar las tropas estadounidenses, 20 años después de que derrocaron a los talibanes a raíz de los ataques estadounidenses del 11 de septiembre.

Biden dijo el martes que no se arrepiente de su decisión, y señaló que Washington ha gastado más de 1 billón de dólares en la guerra más larga de Estados Unidos y ha perdido miles de soldados. Agregó que Estados Unidos continúa brindando un importante apoyo aéreo, alimentos, equipos y salarios a las fuerzas afganas.

El líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que la estrategia de salida estaba enviando a Estados Unidos "a toda velocidad hacia una secuela aún peor de la humillante caída de Saigón en 1975".

"El presidente Biden está descubriendo que la forma más rápida de poner fin a una guerra es perderla", dijo McConnell, instándolo a que, en cambio, se comprometa a brindar más apoyo a las fuerzas afganas.

"Sin él, al Qaeda y los talibanes pueden celebrar el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre incendiando nuestra embajada en Kabul".

El ex portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que se trataba de "un enorme fracaso de la política exterior con ramificaciones generacionales apenas por debajo de los siete meses de esta administración. Todo apunta a un colapso total".

En un acuerdo alcanzado con la administración del expresidente estadounidense Donald Trump el año pasado, los insurgentes acordaron no atacar a las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos mientras se retiraban. Los talibanes también se comprometieron a discutir la paz.

Dada la velocidad del avance de los talibanes, las perspectivas de que la presión diplomática afectara la situación sobre el terreno parecían limitadas, aunque el portavoz de los talibanes dijo a Al Jazeera: "No cerraremos la puerta a la vía política".

Se informó que una fuente del gobierno dijo que había ofrecido a los talibanes una parte del poder si cesaba la violencia. No estaba claro en qué medida la oferta comunicada difería de los términos ya discutidos en Qatar.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo que no estaba al tanto de tal oferta, pero descartó compartir el poder.

"No aceptaremos ninguna oferta como esta porque no queremos ser socios de la administración de Kabul. No nos quedamos ni trabajamos ni un solo día con ella", dijo.

Los enviados internacionales en Doha, que se reunieron con negociadores del gobierno afgano y representantes de los talibanes, reafirmaron que las capitales extranjeras no reconocerían a ningún gobierno en Afganistán "impuesto mediante el uso de la fuerza militar".

El Consejo de Seguridad de la ONU estaba discutiendo un borrador de declaración que condenaría los ataques de los talibanes, amenazaría con sanciones y afirmaría el no reconocimiento de un Emirato Islámico de Afganistán, dijeron diplomáticos el jueves.

La declaración formal, redactada por Estonia y Noruega y vista por Reuters, debe ser acordada por consenso por el organismo de 15 miembros.