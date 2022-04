“Impondremos una prohibición de importación de carbón de Rusia, por un valor 4.390 millones de dólares por año. Esto reducirá otra importante fuente de ingresos para Rusia”, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La nueva sanción marca otra escalada significativa en las medidas punitivas contra el Kremlin. Imponer sanciones al sector energético ruso ha sido un desafío para el bloque dado el alto nivel de dependencia que tienen algunos estados miembros de los recursos del país.

Según datos de la oficina europea de estadísticas, la Unión Europea importó el 19,3% de su carbón de Rusia en 2020. Importó el 36,5% de su petróleo del país en el mismo año y el 41,1% de su gas natural. Sin embargo, la creciente evidencia de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania ha llevado a la comisión a proponer que el carbón se agregue a un quinto paquete de sanciones contra Moscú.

“Estas atrocidades no pueden y no quedarán sin respuesta. Los perpetradores de estos crímenes atroces no deben quedar impunes”, dijo von der Leyen.

Agregó: “Claramente, en vista de los acontecimientos, debemos aumentar aún más nuestra presión”.

El nuevo conjunto de medidas será discutido por los embajadores europeos el miércoles. La aprobación final de las sanciones no ocurrirá hasta después de las conversaciones.

El nuevo conjunto de sanciones también incluye una prohibición total de transacciones en cuatro bancos rusos críticos, entre ellos VTB; la prohibición de que los buques rusos y los buques operados por rusos accedan a los puertos de la UE; y prohibiciones de exportación específicas por valor de 10.000 millones de euros que involucran computadoras cuánticas y semiconductores avanzados.

Ha habido una creciente presión sobre Europa para apuntar al sector energético ruso, particularmente porque los países importadores de energía continúan llenando diariamente el cofre de guerra del presidente Vladimir Putin con ingresos de petróleo y gas.

Sin embargo, el tema divide a la UE, con algunas naciones que apoyan la prohibición de las importaciones de energía rusa, mientras que otras sostienen que tal medida dañaría más a sus propias economías que a la de Rusia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por ejemplo, dijo el lunes que el bloque también debería seguir adelante con las sanciones contra el petróleo ruso a raíz de los informes de atrocidades en ciudades cercanas a la capital de Ucrania, Kiev.

Von der Leyen también dijo el martes: “Estamos trabajando en sanciones adicionales, incluidas las importaciones de petróleo, y estamos reflexionando sobre algunas de las ideas presentadas por los estados miembros, como impuestos o canales de pago específicos, como una cuenta de depósito en garantía”. Sin embargo, estas medidas solo se activarían en una etapa posterior, si la guerra en Ucrania se intensifica aún más.

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo el martes que la UE pronto dejará de comprar combustibles fósiles rusos por completo, comenzando con el carbón.

“La respuesta a estos crímenes de guerra ahora con el quinto paquete de sanciones a nivel europeo debe ser que nosotros, como Unión Europea, debemos eliminar por completo la dependencia de la energía fósil de Rusia, comenzando con el carbón, luego el petróleo y luego el gas”, dijo.

Terminar con el suministro de gas ruso sería la decisión más desafiante para la UE. Alemania se ha mostrado renuente a hacerlo, pero también lo han hecho naciones como Hungría y Austria.

“Queremos ser, en poco tiempo, menos dependientes de las importaciones de energía rusas a la Unión Europea y Alemania apoyará más sanciones contra Rusia”, dijo el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, a los medios.

“Tenemos que presionar más a Putin y tenemos que aislar a Rusia. Tenemos que cortar todas las relaciones económicas con Rusia, pero por el momento no es posible cortar el suministro de gas”.