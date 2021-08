El gobierno británico fue uno de los "mayores partidarios" de los planes de la UE de exigir a los ciudadanos de fuera de la UE que obtengan una autorización y paguen una tarifa para ingresar a la zona de viaje libre de pasaportes del bloque, indican los medios del país.

El gobierno de David Cameron respaldó la idea cuando fue lanzada por la Comisión Europea en abril de 2016, tres meses antes del referéndum de la UE, cuando pocos previeron que la tarifa de 7 euros algún día afectaría a los viajeros británicos.

Los partidarios del Brexit reaccionaron con furia esta semana cuando la comisión dijo que los planes para un sistema europeo de información y autorización de viajes estaban en camino de entrar en vigor para los viajeros a fines de 2022.

A pesar de las afirmaciones del "castigo del Brexit", la idea, que tiene como objetivo aumentar la seguridad fronteriza, es mucho antes del divorcio de la UE en Gran Bretaña y se aplica a ciudadanos de unos 60 países.

Siguiendo el modelo del esquema Esta de EE. UU., Los ciudadanos que no pertenecen a la UE que no requieren una visa deberán completar un formulario y pagar 7 € antes de ingresar a la zona Schengen sin pasaporte de Europa. En el 95% de los casos, la aprobación se dará en cuestión de minutos. Si se permite viajar, la tarifa de 7 €, que se aplica a adultos entre 18 y 70 años, cubre visitas múltiples durante tres años.

El ex eurodiputado laborista Claude Moraes dijo que al gobierno le había gustado la idea. "El gobierno del Reino Unido fue uno de sus mayores partidarios, obviamente antes del referéndum, y] fue visto como parte de la titulización digital de las fronteras que el Reino Unido quería liderar en la UE".

Moraes presidió el comité de asuntos de interior del parlamento europeo, que era responsable de negociar el reglamento Etias con los ministros del interior de la UE.

Se entendió que la entonces secretaria del Interior, Theresa May, había apoyado el concepto, aunque nunca esperó unirse, porque el Reino Unido estaba fuera de la zona Schengen. Si el Reino Unido hubiera seguido siendo un estado miembro de la UE, los ciudadanos británicos estarían exentos de completar el formulario y cobrar, un estado especial que tiene hoy en día Irlanda que no pertenece a Schengen.

El ex embajador del Reino Unido en la UE, Sir Ivan Rogers, dijo que el Reino Unido habría estado a favor, pero agregó que no tenía un recuerdo detallado. “Como era una medida de construcción de Schengen, no nos hubiéramos unido a ella. Eso se aplica a varias propuestas de construcción de Schengen de las que dijimos que estábamos a favor, sobre la base de buenos argumentos de securocracia del Ministerio del Interior".

El exministro de Europa, David Lidington, dijo: “No recuerdo exactamente cuál era nuestra posición entonces sobre Etias; estábamos muy concentrados en la campaña del referéndum en ese momento. Dicho esto, nuestro enfoque general fue alentar y apoyar las medidas de la UE para fortalecer la seguridad de la aviación con el fin de mitigar el riesgo de ataques terroristas exitosos".

Cuando May estaba en el Ministerio del Interior, el Reino Unido estaba a la vanguardia de la presión de la UE para que adoptara una ley que obligaba a las autoridades policiales a recopilar datos sobre los pasajeros de los aviones. La directiva de registros de nombres de pasajeros (PNR) fue coescrita por el eurodiputado conservador británico Timothy Kirkhope, generando acuerdos de intercambio de datos con Australia y los EE. UU.

En abril de 2016, May dijo que permanecer en la UE “significa que estaremos más seguros contra el crimen y el terrorismo”, y elogió la orden de arresto europea y la ley PNR.

El gobierno vio el esquema de Etias como parte de un paquete de seguridad que incluía PNR y bases de datos de la UE, recordó Moraes. “Así veían también a Etias, como modernización de fronteras. La interoperabilidad fue el dividendo clave de Etias en opinión del [gobierno], que funcionaría con otras bases de datos de toda la UE ".

Cuando un viajero completa el formulario Etias, sus datos se verifican automáticamente con otras bases de datos de la UE, incluido el sistema de información de Schengen, Europol y el almacén de datos de huellas dactilares de Eurodac para solicitantes de asilo.

La idea de un sistema europeo de autorización de viajes se emitió al menos en 2011 y ganó impulso después de los ataques terroristas en París en 2015 y Bruselas en 2016.

A pesar de las ásperas relaciones entre Cameron y el resto de la UE, su gobierno votó a favor de la mayoría de las leyes de la UE.