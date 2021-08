Los demócratas que controlan la Cámara de Representantes no pueden culpar a los republicanos por una crisis que se avecina por los desalojos, dijo Alexandria Ocasio-Cortez, luego de que una moratoria federal caducara el sábado por la noche .

La expiración de la protección relacionada con la pandemia ha dejado a unos 11 millones de estadounidenses en riesgo de perder sus hogares en las próximas semanas, y la prominente progresista está enojada porque su partido permitió que se agotara el tiempo para renovar la medida.

"Los líderes de la Cámara y la Cámara tuvieron la oportunidad de votar para extender la moratoria y, francamente, hubo un puñado de demócratas conservadores en la Cámara que amenazaron con subirse a los aviones en lugar de realizar esta votación", dijo el representante de Nueva York a CNN, refiriéndose al inicio de la pausa del Congreso de verano.

“Y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. No podemos culpar de buena fe al partido republicano cuando los demócratas de la Cámara tienen mayoría ". Ocasio-Cortez fue uno de los principales progresistas que asistieron a una sentada de protesta frente al Capitolio el sábado por la noche.

La administración Biden no buscó prolongar la moratoria, destinada a proteger a los inquilinos afectados por la contracción económica bajo Covid, después de que la corte suprema indicó que se opondría a cualquier intento de extensión.

Luego, el viernes, el Congreso no pudo encontrar una manera de extenderlo a través de la legislación, y el liderazgo demócrata insistió en que una solicitud de la Casa Blanca llegó demasiado tarde.

"Nos enteramos de esto ayer", dijo a los periodistas Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, el viernes por la noche. "No hubo tiempo suficiente para socializarlo dentro de nuestro caucus, así como para construir un consenso necesario".

El domingo, Ocasio-Cortez no perdonó. “Hay algo que decir sobre el hecho de que esta orden judicial cayó sobre la Casa Blanca hace un mes y la Casa Blanca esperó hasta el día antes de que la Cámara suspendiera la sesión para emitir una declaración pidiendo al Congreso que extendiera la moratoria”, dijo.

“La Casa se puso en una situación innecesariamente difícil. Y no soy solo yo quien dice eso. La presidenta de servicios financieros, Maxine Waters, también lo ha dejado muy claro ".

La congresista también lamentó que los fondos federales no hubieran llegado a quienes los necesitaban. “En algunos estados, los gobernadores y las administraciones estatales pueden estar demorando este proceso para sacarlo, en otros estados [es] la carga administrativa de establecerlo. Esos gobiernos estatales deben lograrlo. No podemos echar a la gente de sus hogares cuando no se ha cumplido nuestra parte del trato. De los $ 46 mil millones que se han asignado, solo $ 3 mil millones se han destinado a ayudar a los inquilinos y pequeños propietarios familiares ".

Ocasio-Cortez señaló que aunque el Congreso se ha aplazado por un receso de verano de siete semanas, los miembros estaban al tanto de ser llamados a votar sobre un acuerdo de infraestructura.

“Tener a 11 millones de estadounidenses, uno de cada seis inquilinos, en riesgo de ser expulsados ​​de sus hogares, vale la pena regresar y activar ese aviso de 24 horas”, dijo. "No podemos irnos de la ciudad sin hacer nuestro trabajo".