La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, se enfrenta a varias críticas luego de se viralizara un video de la funcionaria de fiesta. En las imágenes, que se cree que fueron tomadas de las redes sociales, se la ve a ella y a sus amigos, incluidas celebridades finlandesas, a pleno baile y canto todos juntos.

En consecuencia, la joven enfrenta críticas de los partidos de oposición, y hasta un líder opositor exigió que se someta a una prueba de drogas. Sin embargo, Marin, de 36 años, negó haber consumido drogas y dijo que solo consumió alcohol festejó "de una manera bulliciosa".

A modo de respuesta, la funcionaria finlandesa declaró que no tiene problema en someterse a un test de drogas. “No tengo nada que ocultar”, comentó a los periodistas, y agregó: “No use drogas, así que no es un problema ir a hacerme pruebas. Pero también creo que es bastante inusual que se requiera algo como esto”.

La jefa de gobierno más joven del mundo, un título que ahora ostenta el presidente chileno Gabriel Boric, ya era conocida por salir a bailar con amigos y asistir a conciertos musicales, donde es fotografiada frecuentemente. Este estilo relajado y descontracturado de liderazgo es uno de los elementos hizo que se ganara el apoyo de muchos de sus seguidores, que no dudaron en saltar en su defensa.

"¿Es Sanna Marin la única directora ejecutiva del mundo que tiene amigos documentados?", escribió un usuario en Twitter, y otro agregó: "¿Por qué la gente está tan obsesionada con las fiestas de Sanna Marin? ¿Acaso una mujer de 36 años no tiene derecho a bailar solo porque es la jefa de Estado?".

Mientras tanto, algunos usuarios la calificaron de incompetente e irresponsable en las redes. "Este es un comportamiento verdaderamente imprudente y es un mal ejemplo para Finlandia", escribió un usuario llamado Ivan en un tuit.