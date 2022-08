Por Osama Bin Javaid para Aljazeera. Kabul, Afganistán: los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto pasado y prometieron traer la paz al país asolado por décadas de conflicto y ocupación estadounidense.

Mientras el grupo está listo para conmemorar su primer aniversario en el poder, se han expresado preocupaciones sobre la situación de seguridad en el país, con ISIL (ISIS) logrando llevar a cabo varios ataques mortales. La semana pasada, un afiliado de ISIL mató a un alto erudito talibán .

Apenas unos días antes del asesinato, un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos eliminó al líder de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri , lo que generó preocupaciones en Occidente acerca de que los grupos armados encuentren un refugio seguro en Afganistán.

Las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos se retiraron del país después de que los talibanes acordaron no permitir que los grupos armados utilizaran suelo afgano para atacar intereses occidentales.

En una entrevista exclusiva, el alto líder talibán Anas Haqqani le dice a Al Jazeera cómo ve los logros y fracasos del grupo desde que tomó el poder el 15 de agosto de 2021.

Al Jazeera: Su gobierno ha estado a cargo durante un año, ¿qué ha logrado y dónde ha fallado?

Anas Haqqani: Durante el último año, hemos traído grandes y numerosos... desarrollos, principalmente entre ellos la libertad y la independencia a medida que libramos a nuestro país de la ocupación extranjera, la injusticia y la opresión. Esto es a lo que aspira cualquier pueblo o país bajo ocupación. Es un motivo de orgullo para nosotros, también es una bendición.

Ustedes han estado dando vueltas y pueden ver por ustedes mismos las grandes transformaciones que está viviendo nuestro país, principalmente en términos de seguridad. Es la primera vez en 40 años que un gobierno central toma el control de todo el país, de esquina a esquina; pulgada a pulgada. Hay muchos más para enumerar, pero es importante mencionar que los gravámenes obligatorios... que solían imponerse a las personas ya no existen. Ya no operan más grupos militantes especiales (o los llamados Islas del Poder) en el país. El gobierno central, sin gravámenes ni ayuda extranjera, es capaz de pagar los salarios de los empleados del gobierno en todas las instituciones estatales. Estos son solo algunos ejemplos.

Al Jazeera: Hablemos del año pasado. ¿Por qué tomó Kabul por la fuerza en lugar de negociar con el entonces gobierno respaldado por Occidente? Algunos dicen que fue una violación del Acuerdo de Doha firmado en 2020.

Haqqani: Desde el principio, hemos respetado y honrado el Acuerdo de Doha. A lo largo de los 14 meses transcurridos desde la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, no ha habido un solo caso de violación de dicho acuerdo. Prueba viviente de tal hecho es el anfitrión y patrocinador, el Estado de Qatar.

Por el contrario, las fuerzas estadounidenses y el anterior gobierno de Kabul [dirigido por el presidente Ashraf Ghani] cometieron numerosas violaciones, que superaron las 1.000. Por ejemplo, cuando [el presidente estadounidense Joe] Biden llegó al poder, extendió el plazo [de retiro] acordado [en el Acuerdo de Doha] por cuatro meses adicionales, sin negociar con nosotros. Estados Unidos también se ha demorado en eliminar nombres de la lista negra [terrorista] hasta el día de hoy y [la] liberación de prisioneros afganos también [se retrasó]. La lista de violaciones es larga. A pesar de nuestra frustración, preferimos no recurrir a la violencia.

Sin embargo, el repentino vacío en Kabul fue la razón por la que intervinimos, por no hablar de la solicitud hecha por [el ex presidente Hamid] Karzai y [el ex presidente ejecutivo Abdullah] Abdullah para que fuéramos y tomáramos el control de los asuntos.

Al Jazeera: Prometiste muchas cosas. Prometiste paz, prometiste derechos para los afganos, prometiste un gobierno inclusivo, prometiste derechos para las mujeres. ¿Cuántas de esas promesas has cumplido?

Haqqani: La ocupación extranjera que ha estado controlando Afganistán durante los últimos 20 años, con sus tecnologías avanzadas, enormes capacidades y recursos fracasó durante ese largo período de tiempo. No lograron restaurar la seguridad y el orden que nuestro pueblo disfruta ahora.

Ha pasado solo un año desde que asumimos el poder, y el mundo no debe esperar que logremos todos nuestros objetivos de la noche a la mañana. Es casi imposible, especialmente porque [la comunidad internacional] no ha cumplido sus promesas, incluido el reconocimiento de nuestro gobierno y la ayuda exterior. A pesar de la demora de su parte, nosotros, por la gracia de Dios, logramos un gran progreso en muchos frentes.

Ahora, puedes ver a las niñas ingresando a universidades y escuelas hasta el grado 12 [la mayoría de las provincias aún no permiten la educación de las niñas de secundaria]. No hace falta decir que aún quedan muchas medidas por tomar en todos nuestros ministerios y otras instituciones del Estado. No espere que logremos lo que otros no lograron en los últimos 20 años en medio de los desafíos que enfrentamos.

Al Jazeera: ¿Los líderes de los talibanes que están bajo sanciones internacionales deben estar en el gobierno? ¿No es eso un impedimento para el gobierno? ¿Por qué no se incorporan al gobierno otros afganos (fuera de los talibanes)?

Haqqani: Hasta el día de hoy, el mundo entero no ha llegado a una definición uniforme de 'terrorismo'. Ha sido costumbre que quienes detentan el poder etiquetaran a cualquiera que se interpusiera en su camino como 'terrorista', 'enemigo', 'hostil', 'perpetrador', etc. La historia tiene muchos ejemplos: Yasser Arafat y Nelson Mandela permanecieron durante años en la lista negra. Más tarde fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Las listas negras y las sanciones no son más que herramientas políticas.

Nuestro principal objetivo era liberar a nuestro país de las cadenas de la ocupación, recuperar nuestra libertad e independencia, y eso es lo que logramos. No deseamos interferir en los asuntos de otros países o pueblos. Nosotros y todo el pueblo afgano apreciamos mucho a nuestros líderes. Nuestros líderes son considerados héroes, líderes de la libertad y la independencia. Esperamos que esos problemas se solucionen con el tiempo.

Al Jazeera: Más de 2,6 millones de afganos son refugiados y unos 3 millones son desplazados internos. El país enfrenta la segunda crisis alimentaria más grande del mundo. ¿Está satisfecho con lo que ha logrado en un año? ¿Y ustedes qué están haciendo para abordar la crisis humanitaria?

Haqqani: Como dije anteriormente, Afganistán hoy es totalmente diferente de lo que era hace 20 años. Por ejemplo, el gobierno anterior no hizo nada por Mazar-i-Sharif; estaban tambaleándose bajo la presión de otros [ocupación/EE.UU.]. Empezamos a hacer algo en la dirección correcta. Ahora ves que los minerales y los recursos naturales se extraen con empresas locales y extranjeras. Por la gracia de Dios, a través de estos proyectos, ahora podemos generar ingresos para el funcionamiento de nuestros ministerios y otras instituciones, pagar salarios.

Otra fuente de ingresos proviene de los derechos de aduana. Todos estos ingresos solían caer en las manos equivocadas en el pasado. Todos los ingresos del estado ahora se canalizan hacia la tesorería del gobierno central, el banco central y el Ministerio de Hacienda. Estos fueron los ejemplos más destacados del progreso que hemos logrado.

Dicho esto, aspiramos a disfrutar de buenas y amistosas relaciones con todos los países y toda la comunidad internacional. También es nuestro deber brindar una forma de vida digna y confortable a nuestro pueblo. Estamos aquí para servir a nuestra gente. Creo que hemos logrado mucho para nuestra gente. Sin embargo, aspiramos a más, a pesar de los desafíos que enfrentamos debido a la falta de reconocimiento de nuestro gobierno por parte de la comunidad internacional.

Al Jazeera: Una de las promesas que hizo a la comunidad internacional fue que el suelo afgano no será utilizado por grupos armados externos y que habrá tolerancia cero para cualquier organización terrorista. En las últimas semanas, hemos visto una serie de asesinatos. El líder de los talibanes de Pakistán ha sido asesinado. El líder de al-Qaeda ha sido asesinado en Kabul. ¿Qué está haciendo su gobierno y cómo va a cumplir su promesa?

Haqqani: Desde la firma del Acuerdo de Doha, hemos cumplido con todas las obligaciones. Desafiamos a cualquiera a dar un solo ejemplo o una sola ocasión en la que nuestros territorios hayan sido utilizados para socavar la seguridad de otros países. Estamos preparados para refutar cualquier alegación a este respecto. Somos verdaderos musulmanes, en primer lugar, obligados a cumplir nuestra palabra. La declaración del Emirato Islámico [el gobierno talibán], explicando su posición, fue muy clara: 'estamos comprometidos con el Acuerdo de Doha'. Mientras tanto, el acuerdo establece claramente las obligaciones que recaen sobre nuestros hombros, así como las de Estados Unidos. Si se comete alguna violación, fue EE. UU. quien ingresó a nuestros territorios sin nuestro permiso, incluso sin notificarnos. Esta fue una clara violación por parte de los Estados Unidos.

Estas son afirmaciones falsas, propaganda maliciosa destinada a manchar la imagen de los talibanes a los ojos del público mundial. Rechazamos y refutamos estas afirmaciones falsas y reitero que no hemos violado ninguna de nuestras obligaciones en virtud del Acuerdo de Doha. Deseamos ver a la otra parte honrar las suyas y estar a la altura de sus responsabilidades.