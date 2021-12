La disminución de las tasas de fertilidad puede estar relacionada con la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles, según un estudio de científicos. Durante los últimos 50 años, el número de partos ha disminuido constantemente.

El estudio se centró en Dinamarca, pero la tendencia también se observa en otras naciones industrializadas. Uno de cada 10 niños daneses nace con reproducción asistida y más del 20% de los hombres nunca tienen hijos, según los investigadores. Esta disminución parece haber comenzado al comienzo de la industrialización. Los expertos han advertido que la tendencia podría conducir a un desequilibrio demográfico con muy pocos jóvenes para apoyar a las generaciones mayores.

"Tenemos que darnos cuenta de que sabemos muy poco sobre la infertilidad en la población, por lo que el siguiente paso adelante sería descubrir por qué tantas parejas jóvenes no tienen hijos", dijo Niels Erik Skakkebæk, profesor de la Universidad de Copenhague y autor principal del estudio publicado en la revista Nature Reviews Endocrinology.

La caída de las tasas de natalidad a menudo se atribuye a factores culturales y socioeconómicos, como el aumento del acceso a la paternidad planificada, la anticoncepción y el aborto, y el papel cambiante de la mujer en la sociedad, ya que la educación y la participación en la fuerza laboral han retrasado la maternidad, por ejemplo. Pero los datos muestran que los embarazos ya estaban disminuyendo antes del lanzamiento de la píldora anticonceptiva, el número general de abortos está disminuyendo a lo largo de los años y la pérdida de embarazos no deseados ha aumentado en un 1-2% desde 1990.

En cambio, un creciente cuerpo de investigación ha mostrado tasas crecientes de infertilidad humana debido a razones biológicas que incluyen 74,000 casos anuales de cáncer testicular, calidad insuficiente de espermatozoides y óvulos, pubertad prematura en mujeres jóvenes y un aumento en el número de malformaciones congénitas en bebés varones.

Esta tendencia no se puede explicar genéticamente porque la evolución se lleva a cabo durante períodos de tiempo más largos y más generaciones, por lo que Skakkebæk y sus colegas instan a la comunidad científica a analizar el impacto de la exposición ambiental a contaminantes químicos tóxicos de combustibles fósiles, que han existido desde la Revolución Industrial.

“Lo que me ha llamado la atención en este estudio fue el hallazgo de que gran parte de la vida moderna se origina a partir de combustibles fósiles”, dijo Skakkebæk. “No lo pensamos de esa manera. Cuando compramos un par de zapatos hechos de productos químicos originalmente producidos a partir de combustibles fósiles”.

Los combustibles fósiles son omnipresentes y se han encontrado en la sangre, la orina, el semen, la placenta y la leche materna de las personas, así como en su tejido graso. Muchos contaminantes de combustibles fósiles son disruptores endocrinos, lo que significa que interfieren con los sistemas hormonales del cuerpo y tienen un efecto negativo en la salud reproductiva.

"Sabemos por numerosos estudios experimentales con animales que los plásticos, los productos químicos, etc. pueden causar problemas en la reproducción animal", dijo Skakkebæk. "No podemos hacer tales estudios de exposición en humanos, eso no sería ético, pero sabemos lo suficiente de los estudios en animales como para preocuparnos".

Los estudios muestran que, por ejemplo, las ratas y los ratones experimentan cambios genéticos que afectan sus capacidades reproductivas cuando se exponen a alteraciones endocrinas por sustancias químicas tóxicas. La investigación en humanos todavía es escasa, pero algunos estudios han demostrado que los químicos que alteran el sistema endocrino podrían estar sustancialmente relacionados con las enfermedades reproductivas masculinas.

Los datos en animales han demostrado que la reproducción femenina y masculina se ve afectada de manera diferente con los mismos niveles de exposición, y que la gestación temprana es un momento particularmente sensible para que estos químicos tengan un efecto perturbador.

Sin embargo, estos vínculos deberán examinarse y evaluarse sistemáticamente para determinar la causalidad. También deben tenerse en cuenta los cambios en el estilo de vida, como menos actividad física, tabaquismo, tasas crecientes de obesidad, consumo de alcohol y cambios en la dieta.