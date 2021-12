La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido enfrentar la explosión de la variante Omicron, resistiéndose a los cierres masivos de actividades, incluso en contra de las señales de su propio partido, el PP.

Ayudo, quien se impuso abrumadoramente este año en las elecciones en Madrid, apalancada en su política de aperturas, sigue la misma línea, incluso cuando el Covid, volvió a extenderse en Europa.

En una entrevista realizada por el diario El País, Ayuso afirmó que: "la política sanitaria que hemos defendido en Madrid es la que nos ha respaldado el conjunto de los ciudadanos en las urnas, que se ha demostrado eficaz, y que por eso yo estoy obligada a defenderla por encima del PP, porque antes de todo soy presidenta de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y no puedo tomar las decisiones de una u otra manera, o cambiar de criterio después de dos años, por ningún partido, ni siquiera el mío propio", sentenció la líder.

Por otro lado, en la entrevista, respecto de sus disidencias con Pablo Casado, presidente del Partido Popular a nivel nacional, y que se ha mostrado poco eficiente al momento de disputar elecciones con sus clásicos rivales del PSOE, Ayuso aseguró que "Durante dos años no he tenido un solo minuto para pensar en el futuro del PP de Madrid. Después del resultado del 4-M, de lo que piden las bases del partido y los votantes, de haber unificado mucho el voto en torno a nuestro proyecto, y haber sorteado la pandemia y muchas dificultades, sí que creo que no solo estoy en condiciones de presentarme, sin nunca desatender mis obligaciones como presidenta, sino que además creo que es lo mejor nos viene a la casa. Cuando esto se ha hecho así, con este orden, hemos cosechado amplias mayorías".