Las negociaciones entre Rusia y Ucrania ya comenzaron, celebrándose el primer encuentro en Bielorrusia y continuarán. Pero ¿como negociar con Vladimir Putin?. Por cierto que el líder ruso tiene objetivos de máxima y de mínima.

¿Que es lo que podría aceptar para retirar sus tropas de Ucrania?. La resistencia ofrecida por el ejército ucraniano y los civiles armados, bajó la expectativas del presidente de Rusia respecto de lo que puede esperar de su movida militar.

Hasta hace 48 horas, la renuncia del presidente Volodomyr Zelenzky era un requisito sine qua non. Ya no. Putin sabe leer lo que está pasando. Pero no puede cederlo todo.

La aceptación por parte de Ucrania de la idependiencia de la repúblicas de Donetsk y Luansk es innegociable, de hecho, el ejército ruso podría replegarse, pero solo hasta allí, ocupando esos territorios.

El tratado debe incluir el conmpromiso de Ucrania de no ingresar a la OTAN, es otro punto innegociable para el líder ruso. Al rededor de esos dos puntos, solo cabrían detalles para llegar a un alto el fuego. tod indica que un acuerdo no está tan lejos.