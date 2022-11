El Senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro, se pronunció sobre la derrota de su padre y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, frente a Lula da Silva. “Levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil”, escribió.

El mensaje de ánimo de Flavio, que publicó a través de su cuenta de Twitter, decía: “¡Gracias a cada uno de los que nos ayudaron a rescatar el patriotismo, que rezaron, rezaron, salieron a las calles, dieron su sudor por el país que va bien y le dieron a Bolsonaro la mayor votación de su vida! ¡Levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil! ¡Dios al mando!”.

Flavio es el primer integrante de la familia del jefe de Estado en pronunciarse después de conocerse el resultado de las elecciones del domingo. Hasta el momento, el presidente ultraderechista ha permanecido en silencio.

Durante meses, Bolsonaro se ha negado a responder si aceptaría el resultado en caso de una derrota en las elecciones, asegurando que sólo reconocería unos comicios que considerara “limpios”. El presidente había realizado acusaciones sobre la seguridad de las urnas electrónicas.

De igual manera, parte de su equipo también reconoció la victoria del líder de izquierda. La senadora electa, Damares Alves, ex ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en el actual Gobierno, se pronunció en redes sociales: “Bolsonaro dejará la presidencia de la república en enero con la cabeza alta, con la certeza del deber cumplido y amado por millones de brasileños”.

Por otro lado, la ex ministra de Agricultura, la senadora electa Tereza Cristina (PP), también reconoció el resultado y aseguró que es necesario respetar las diferencias. “En una democracia, nuestra elección no siempre prevalece en las urnas. El resultado electoral de hoy nos enseña a perseverar y a respetar las diferencias. Presidente Jair Bolsonaro, su Gobierno ha hecho historia”, afirmó

Asimismo, el gobernador de Sao Paulo y ex ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, habló sobre el silencio del presidente. Asegura “entender la situación” por la que atraviesa Bolsonaro, pues ha tenido que hacer frente a “crisis muy duras”. De Freitas valoró la cantidad de votos obtenida por el mandatario, a pesar de no haber logrado la victoria en el ballotage: “Hizo senadores, hizo gobernadores, hizo diputados federales. Creo que no podemos considerar este resultado como una derrota en absoluto”.