Luiz Inacio “Lula” Da Silva, fue electo ayer presidente del Brasil y asumirá su cargo el próximo 1 de enero de 2023. El presidente electo se dirigió a sus seguidores e indicó que: “Quisieron enterrarme vivo y aqui estoy”.

Por otro lado, el líder del PT dijo que: “Esta elección colocó frente a frente dos proyectos opuestos de país que hoy tiene un solo vencedor: el pueblo brasileño. No es una victoria del PT o mía, sino del inmenso movimiento democrático que dejó de lado los intereses partidarios e ideológicos por la democracia”.

Por otro lado, Lula dijo: “A partir del 1 de enero de 2023 gobernaré para 215 millones de brasileños, y no sólo para los que me han votado. No hay dos países. Somos un Brasil, un pueblo, una gran nación”.