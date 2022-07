Ejecutivos de importantes fabricantes de armas testificarán el miércoles ante un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga tiroteos masivos recientes en Texas y Nueva York.

La audiencia, realizada por el comité de Supervisión de la Cámara, "examinará la responsabilidad que tiene la industria de las armas de fuego en la contribución a la epidemia de violencia armada en los Estados Unidos y los pasos que el Congreso puede tomar para responsabilizar a los fabricantes", dijo la presidenta Carolyn Maloney, demócrata de Nueva York, dijo en un comunicado.

Los testigos confirmados incluyen a Christopher Killoy, presidente y director ejecutivo de Sturm, Ruger & Co Inc (RGR.N) y Marty Daniel, director ejecutivo de Daniel Defense LLC. Mark P. Smith, presidente y director ejecutivo de Smith & Wesson Brands Inc (SWBI.O) , figura como invitado.

El comité buscó respuestas de cada uno de los ejecutivos luego de los tiroteos masivos en Uvalde, Texas y Buffalo, Nueva York.

Los tiroteos, que tuvieron lugar con solo 10 días de diferencia en mayo, mataron a 31 personas y sacudieron a un país conocido por su alto índice de violencia armada.