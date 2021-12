Elon Musk ha rechazado las críticas de que su empresa está ocupando demasiadas zonas en el espacio, diciendo que sus decenas de miles de satélites planificados podrían coexistir con muchos otros.

Además de convertir a Tesla en el fabricante de automóviles más valioso del mundo al ser pionero en automóviles eléctricos, Musk ha sacudido la industria espacial al fundar SpaceX, una empresa privada de cohetes que también busca convertirse en una importante entidad de telecomunicaciones a través de una red de decenas de miles de satélites “Starlink” de órbita baja .

Space X ya ha lanzado más de 1.600 satélites, incluido un lanzamiento reciente el 18 de diciembre que agregó otros 52, lo que lo convierte en el foco de las convocatorias para la regulación del espacio.

Musk rechazó las críticas de que SpaceX estaba dominando las frecuencias de radio y las ranuras orbitales, en una entrevista publicada por Financial Times.

"El espacio es extremadamente enorme y los satélites son muy pequeños", dijo Musk. “Esta no es una situación en la que estemos bloqueando efectivamente a otros de alguna manera. No hemos bloqueado a nadie para que no haga nada, ni esperamos hacerlo ".

Josef Aschbacher, director de la Agencia Espacial Europea , dijo a principios de este mes que Musk estaba "haciendo las reglas" en el espacio. Aschbacher pidió una acción coordinada de la UE y otros países para garantizar que la constelación de Space X no impidiera que otros países o empresas lanzaran sus propios satélites.

Musk comparó la cantidad de satélites con los 2 mil millones de vehículos en la superficie de la Tierra, sugiriendo que había espacio para “decenas de miles de millones” de satélites. El FT citó a un astrofísico que disputó esa afirmación con el argumento de que los satélites necesitan grandes espacios para poder evitar colisiones de manera segura.

Space X también ha recibido críticas de China, que esta semana acusó públicamente a Estados Unidos de ignorar las obligaciones de los tratados internacionales luego de dos cuasi accidentes entre la estación espacial china y los satélites Starlink. China dijo que la estación espacial se vio obligada a maniobrar para evitar satélites en julio y octubre.

Los astrónomos también han expresado una creciente preocupación de que la proliferación de decenas de miles de satélites provocará cambios inalterables en el cielo nocturno si los lanzamientos no se regulan. Los fabricantes ya han intentado abordar tales críticas con cambios de diseño para hacer que los satélites sean menos visibles desde la Tierra.

Space X, que Musk fundó en 2002, está compitiendo contra competidores, incluido OneWeb, respaldado por el gobierno del Reino Unido, para construir una red de satélites lo suficientemente grande como para cubrir todo el mundo. SpaceX tiene permiso de las autoridades estadounidenses para lanzar 12.000 satélites y, finalmente, planea tener una constelación de 42.000, muchas veces más que los 8.000 en órbita en septiembre .

Amazon, fundada por Jeff Bezos, la segunda persona más rica del mundo después de Musk, también planea unirse a la carrera espacial de órbita terrestre baja (LEO) con el primer lanzamiento de sus satélites Project Kuiper a fines de 2022. Otros competidores incluyen Blackrock- respaldó a Astranis, el fabricante de armas estadounidense Lockheed Martin, la canadiense Telesat y el gobierno chino.