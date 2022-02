En díalogo con el períodico británico The Guardian, el ex ministro de Defensa ucraniano, Andriy Zagorodnyuk explicó que: "La situación es extremadamente tensa, obviamente. El primer impacto esta mañana fue cuando hubo ataques con misiles, ataques con cohetes y ataques con aviones no tripulados. Algunos de los edificios de nuestras fuerzas armadas simplemente están destruidos. Todos ellos son infraestructura militar", detalló el ex funcionario.

Además, agregó que: "Ellos [los rusos] están tratando de romper la frontera y entrar al país con sus fuerzas terrestres. Las fuerzas armadas ucranianas están tratando de detenerlos. La ciudad de Mariupol es bastante tranquila. No hay ningún intento de ruptura. En la línea de operaciones de las fuerzas conjuntas [entre las fuerzas ucranianas y separatistas] hay mucha artillería pero ningún intento de abrirse paso".

Por otra parte, Zagorodnyuk dijo que: "Hay empujes teniendo lugar. Están bastante cerca de la ciudad de Kherson ahora. La situación es realmente crítica allí. También están tratando de rodear Kharkiv. Parece que Kharkiv en este momento es el objetivo principal. También intentan llegar a Kiev usando un grupo de campo de batalla. El grupo salió de Bielorrusia y fue detenido. Hay un camino bastante malo [a Kiev]. Era extraño que enviaran un grupo tan pequeño por un camino así. Claramente fue un error de cálculo de su parte por el momento. Hubo algunas pérdidas rusas y de nuestro lado. Las fuerzas armadas ucranianas están luchando muy en serio. No hay pánico. Hay intentos de resistir y en muchas direcciones está funcionando", detalló.