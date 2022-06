Los arqueólogos han descubierto las ruinas de una vasta red de asentamientos ocultos bajo la maleza de la Amazonía boliviana, en lo que se ha descrito como el ejemplo más claro hasta ahora de las sociedades complejas que prosperaron en una región que alguna vez se consideró virgen.

El sistema de centros monumentales, pueblos y aldeas abarca cientos, si no miles, de kilómetros cuadrados de la región de los Llanos de Mojos, una sabana tropical en la cuenca amazónica.

Los arqueólogos observaron por primera vez montículos misteriosos en la región hace más de 100 años.

Desde entonces, las excavaciones han desenterrado evidencia de la cultura Casarabe, que se desarrolló en el área desde el año 500 hasta el 1400 d.C.

La teledetección había revelado la posible presencia de cientos de asentamientos. Pero las dificultades de trabajar en los trópicos, y una espesa capa de vegetación, oscurecieron la verdadera extensión y patrón de los sitios.

En 2019, el arqueólogo Heiko Prümers y su equipo comenzaron a sobrevolar la región en helicóptero, mapeando la tierra debajo de ellos con un láser. Luego pudieron eliminar digitalmente la vegetación, revelando la topografía del suelo debajo.

En un artículo publicado en Nature, ahora han documentado una variedad de sitios de asentamiento en detalle por primera vez, y han descubierto numerosos sitios previamente desconocidos.

Dentro de los sitios más grandes, encontraron plataformas y pirámides monumentales, de unos 20 m de altura . Los asentamientos más pequeños rodeaban a los más grandes, unidos por calzadas de varios kilómetros. Canales y embalses muestran cómo el Casarabe moldeó la tierra para la agricultura y la acuicultura.

Otras sociedades complejas se han encontrado en la Amazonía venezolana y brasileña. “Pero este, en mi opinión, es el ejemplo más claro de urbanismo de baja densidad en la Amazonía”, dijo Michael Heckenberger, un arqueólogo que trabaja en la Amazonía brasileña y no participó en el proyecto.

“Es como un fósil índice de cómo podría haber sido el urbanismo amazónico en toda regla”, agregó. "Realmente no dieron en el clavo con lo que causó la aparición de estas sociedades urbanas, no con lo que las hizo colapsar, sino con lo que eran en su apogeo".

Durante la mayor parte del siglo XX, se sostuvo que el Amazonas no era adecuado para grandes asentamientos permanentes. Algunos aún se resisten a la idea de sociedades urbanas en la Amazonía.

“Existe una posición muy arraigada de que se supone que el Amazonas se trata de la naturaleza y que la huella humana es muy, muy leve, casi inexistente”, dijo Heckenberger.

Umberto Lombardo, otro arqueólogo que trabaja en los Llanos de Mojos pero que no participó en este proyecto, dijo que veía los hallazgos como definitivos. “Creo que ese viejo debate está resuelto. Ahora la discusión es hasta qué punto la gente cambió la Amazonía”.

Gran parte de lo que se suponía que era un desierto intacto podría haber sido moldeado por las actividades de culturas como la Casarabe .

“Muy poco de ese paisaje no fue directamente influenciado, si no construido o administrado, por las sociedades precolombinas”, dijo Heckenberger. “Estos no eran bosques naturales, eran una mezcla de las características naturales del ambiente tropical y los patrones culturales de manejo”.

Dada la escala y complejidad de la cultura Casarabe revelada por estos hallazgos, surge la pregunta de por qué el registro arqueológico parece detenerse alrededor del año 1400 d.C.

“Vivieron allí durante 1.000 años, luego desaparecieron”, dijo Lombardo. “Y realmente no sabemos por qué. Pero parece que desaparecieron antes de la llegada de Colón”.

En términos más generales, dice Heckenberger, el Amazonas es la última región importante del mundo que revela los secretos arqueológicos de su "pasado profundo".

En algunos casos, los arqueólogos solo se han dado cuenta de los sitios de asentamiento debido a la deforestación. “Es una de esas trágicas ironías”, dijo Heckenberger. "Sabemos mucho más sobre la arqueología de estas áreas gracias a la teledetección de áreas anteriormente boscosas".

“Pero el hecho es que la gran mayoría de la Amazonía es terra incógnita”.