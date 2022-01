La policía israelí presuntamente realizó interceptaciones telefónicas sin orden judicial de ciudadanos israelíes, incluidos políticos y activistas, utilizando el controvertido software espía Pegasus del grupo NSO, según una investigación realizada por el sitio de medios de comunicación empresarial israelí Calcalist.

Entre los que se describen como objetivos en el informe se encuentran alcaldes locales, líderes de protestas políticas contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y ex empleados del gobierno.

Según el informe, la vigilancia se realizó sin la supervisión judicial requerida para los ciudadanos israelíes y sin controlar cómo se utilizaron los datos, afirmación negada explícitamente por el servicio de policía israelí y un ministro del gobierno.

Un informe separado en el diario israelí Haaretz, basado en una factura vista por el periódico, sugirió que el grupo NSO facturó a la policía israelí más de 700 mil dolares en 2013, aparentemente por una versión básica del programa.

Si bien han surgido numerosos informes sobre el uso indebido de Pegasus, que está diseñado y vendido por el grupo NSO de Israel a gobiernos extranjeros, las últimas afirmaciones marcan un cambio importante al sugerir que los israelíes también fueron objeto de interceptación.

Altos funcionarios de NSO han afirmado que su software no estaba autorizado para usarse contra números de teléfono israelíes y estadounidenses. En julio pasado, en una entrevista con la Radio del Ejército de Israel, su director ejecutivo, ShalevHulio, dijo que su empresa “ha optado por no operar contra los números de teléfono israelíes y estadounidenses”.

Fuentes cercanas con la concesión de licencias de NSO que, si bien eso significa que los clientes externos a los que ha vendido su software no pueden apuntar a números de teléfono de EE. servicio sería capaz de apuntar a los teléfonos israelíes.

Si bien el informe no menciona sus fuentes, afirma que la orden de usar el spyware fue dada por altos oficiales y ejecutada por especialistas en interceptación electrónica de la policía.

La afirmación es muy significativa porque, por primera vez, contradice las garantías dadas a los israelíes de que Pegasus no podría atacarlos y parecería cuestionar el entendimiento de que los israelíes están protegidos contra la intrusión sin orden judicial.

Subrayando las implicaciones de la historia, el Jerusalem Post comentó: “Este asombroso informe, de ser cierto, abriría brechas en una serie de narraciones de la OSN, la policía y posiblemente la fiscalía estatal sobre el equilibrio adecuado entre la recopilación de pruebas y el respeto a la privacidad de los ciudadanos. Derechos y protecciones judiciales contra registros e incautaciones ilegales”.

Según la ley israelí, solo la agencia de inteligencia interna del país, ShinBet, tiene la autoridad para llevar a cabo este tipo de piratería de teléfonos celulares sin una orden judicial y solo entonces para evitar ataques terroristas inminentes de palestinos, árabes israelíes o judíosisraelíes, con la interceptación que requiere la aprobación de un alto funcionario del ShinBet o de la oficina del fiscal general. Sin embargo, el servicio de policía israelí no tiene tal exención y debe solicitar una orden judicial.

Según el informe, la policía pudo haber justificado el uso del software espía a través de una laguna legal que existía porque la tecnología no estaba cubierta por las leyes existentes.

Una declaración emitida por el servicio de policía israelí, aunque negó haber realizado interceptaciones sin orden judicial, se negó a discutir si Pegasus había sido utilizado para interceptaciones.

“La policía de Israel actúa de acuerdo con la autoridad que le otorga la ley y, cuando es necesario, de acuerdo con las órdenes judiciales y dentro de las normas y reglamentos establecidos por los organismos responsables”, dice el comunicado.

“La actividad de la policía en este sector está bajo constante supervisión e inspección del fiscal general de Israel y otras entidades legales externas.

“Naturalmente, la policía no tiene la intención de comentar sobre las herramientas que utiliza. Sin embargo, continuaremos actuando de manera decidida con todos los medios a nuestro alcance, en los espacios físicos y en línea, para combatir la delincuencia en general y el crimen organizado en particular, para proteger la seguridad y la propiedad de la ciudadanía”.

Una declaración del ministro de seguridad pública de Israel, OmerBarlev, también se centró en el tema de las escuchas sin orden judicial y dijo que “la policía israelí no practicaba las escuchas telefónicas secretas ni la intrusión en los dispositivos sin la aprobación de un juez”.

“Al mismo tiempo, tengo la intención de garantizar que no se tomen atajos en el tema de la NSO y que todo será revisado de manera exhaustiva e inequívoca por un juez”, agregó.

Entre las investigaciones mencionadas por la investigación estaba el uso de Pegasus para apuntar a un alcalde local durante una investigación de corrupción, con la evidencia recuperada supuestamente blanqueada para encubrir cómo se había obtenido.

Según el informe, la policía adquirió por primera vez el software Pegasus en 2013, que comenzaron a usar en 2015.Quizás lo más impactante para los israelíes sea la afirmación de que entre los objetivos se encontraban los teléfonos de destacados activistas ciudadanos en la protesta “Bandera Negra”, que surgió durante un aumento de casos de coronavirus, una crisis económica y un juicio por corrupción en curso contra Netanyahu.

En una declaración emitida por NSO luego de la publicación de la investigación, reiteró su afirmación de larga data de que no tenía información sobre cómo sus clientes usaban su software espía.

“Por regla general, no comentamos sobre clientes existentes o potenciales. Nos gustaría aclarar que la empresa no opera los sistemas que tienen sus clientes y no está involucrada en su activación.

“Los empleados de la empresa no están expuestos a objetivos, no están expuestos a información sobre ellos y no están involucrados o expuestos a la actividad operativa de nuestros clientes o cualquier información relacionada con las investigaciones realizadas por los clientes.

“La empresa vende sus productos bajo licencia y supervisión para que los utilicen las agencias de seguridad nacional y de aplicación de la ley para prevenir el crimen y el terror de manera legal y de acuerdo con las órdenes judiciales y la ley local de cada país”.