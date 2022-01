Un investigador de seguridad de 19 años afirma haber pirateado de forma remota más de 25 autos de Tesla Inc. en 13 países y dice en una serie de tuits que una falla de software le permitió acceder a los sistemas del pionero de los vehículos eléctricos.

David Colombo, un especialista en tecnología de la información que se describe a sí mismo, tuiteó el martes que la falla del software le permite desbloquear puertas y ventanas, encender los autos sin llaves y desactivar sus sistemas de seguridad.

Colombo también afirmó que puede ver si un conductor está presente en el automóvil, encender los sistemas de sonido estéreo de los vehículos y encender las luces delanteras.

El adolescente no reveló los detalles exactos de la vulnerabilidad del software, pero dijo que no estaba dentro del software o la infraestructura de Tesla, y agregó que solo una pequeña cantidad de propietarios de Tesla en todo el mundo se vieron afectados. Su hilo de Twitter obtuvo una respuesta sólida, con más de 800 retuits y más de 6000 me gusta.

“Principalmente es culpa de los propietarios (y de un tercero)”, dijo Colombo en respuesta a las preguntas de Bloomberg News. “Esto se describirá con más detalle en mi artículo. Pero me alegro de ver a Tesla tomando medidas ahora”.

Un representante de Tesla en China se negó a comentar, mientras que el equipo de prensa global del fabricante de automóviles no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios fuera del horario comercial de la costa oeste.