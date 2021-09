China prohibió algunos reality shows de talentos y ordenó a las emisoras que no promocionen a los hombres "maricones", en el último intento de reestructurar la cultura de la enorme industria del entretenimiento del país que las autoridades creen que está llevando a los jóvenes chinos por mal camino.

"Las instituciones de radiodifusión y televisión no deben proyectar programas de desarrollo de ídolos o programas de variedades y reality shows que muestren a los hijos de celebridades", dijo el regulador de transmisiones de China, la Administración Nacional de Radio y Televisión, en las nuevas regulaciones anunciadas el jueves.

El regulador también ordenó a los organismos de radiodifusión que se resistieran a la "estética anormal", como los hombres "maricones", los "influyentes vulgares", los salarios inflados de las estrellas y los artistas con "moral caduca".

Según el regulador, las nuevas reglas están diseñadas para rectificar los supuestos problemas de violación de la ley y la moral por parte de los artistas y el caos en la "comunidad de fanáticos", y para crear una atmósfera de amor por la fiesta y el país, y respeto por la moral y el arte.

Los programas de desarrollo de ídolos se han convertido en un gran fenómeno en China en los últimos años, en parte porque los productores de estos programas han introducido formatos innovadores de países como Corea del Sur y Gran Bretaña, y los han localizado con éxito en el mercado chino.

Pero también ha habido controversias asociadas con estos reality shows populares y seguidores fervientes que siguen a otras celebridades, creen las autoridades.

Después de que la estrella del pop canadiense-china Kris Wu fuera detenida por acusaciones de violación hace unas semanas, muchos de sus leales seguidores diseñaron una "fuga de prisión" para "salvarlo". Niega las afirmaciones.

Luego, las autoridades se comprometieron a frenar los comportamientos de los fanáticos "caóticos" de China, como lo que consideran un culto irracional a las celebridades.

El regulador también parece estar preocupado por la cultura social más amplia formada por el consumo de los jóvenes chinos de noticias y programas de entretenimiento de celebridades, y su potencial para ir en contra del valor actual promovido en China.

En el anuncio del jueves, el regulador pidió a los medios chinos que “se resistan resueltamente a mostrar riqueza y disfrute, promocionar chismes y privacidad, temas candentes negativos, 'celebridades de Internet' vulgares y la apreciación sin fondo de la fealdad y otras tendencias de pan-entretenimiento“.

Coincidiendo con este anuncio, el regulador también dio a conocer este jueves una lista de 24 de los que consideró que han sido los mejores programas del primer trimestre de este año. Los títulos incluían una serie de programas relacionados con el líder de China, Xi Jinping, así como uno llamado "que revela cómo la BBC produce informes antiintelectuales".

“El PCCh siempre ha tenido una relación complicada con la cultura popular”, dijo Michel Hockx, director del Instituto Liu de Asia y Estudios Asiáticos de la Universidad de Notre Dame en Indiana. “Por un lado, el partido representa al pueblo y quiere que la cultura sea popular. Por otro lado, realmente no aprueban lo que parece gustarle a la gente. Consideran que gran parte de la cultura popular es 'vulgar' ".

Añadió: “El problema es que la industria de la cultura popular también hace un aporte importante a la economía, genera empleo, etc. Y a mucha gente le gusta, así que no se trata solo de prohibir todo y reemplazarlo por cosas que el me gusta la fiesta ".

Según la firma de contabilidad PWC, se espera que la industria del entretenimiento y los medios de comunicación de China genere aproximadamente $ 436,8 mil millones en ingresos para 2025. Se espera que la cifra para este año sea de aproximadamente $ 358,6 mil millones.

Las celebridades están cada vez más atrapadas en los cambios. El mes pasado, el actor chino Zheng Shuang fue multado con 46 millones de dólares por evasión de impuestos. Casi al mismo tiempo, la actriz y embajadora de la marca Fendi, Zhao Wei, parecía haber sido destituida, con su nombre eliminado de todos los trabajos en las principales plataformas de entretenimiento, incluido el popular programa de televisión chino My Fair Princess.

El anuncio del jueves se ha convertido en uno de los temas candentes de Weibo, y el hashtag relacionado se ha visto al menos 240 millones de veces ya que las opiniones están divididas.