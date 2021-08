La comunidad de inteligencia de EE. UU. No logró resolver un fuerte debate dentro de la administración Biden sobre si un incidente en un laboratorio chino fue la fuente del Covid-19, dijeron funcionarios estadounidenses en un resumen del informe.

El informe, emitido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en respuesta a la solicitud de Joe Biden, dijo que una respuesta satisfactoria a la pregunta de cómo comenzó un virus que ha matado a 4.6 millones de personas en todo el mundo sigue estando fuera de alcance.

Según la Universidad Johns Hopkins, más de 633.000 personas han muerto en los Estados Unidos de entre un número de casos de más de 38 millones.

Las autoridades estadounidenses dijeron el viernes que se habían administrado 366,838,484 dosis de vacunas Covid-19 y se habían distribuido 437,567,285. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que 203,475,192 personas habían recibido al menos una inyección, mientras que 172,646,952 personas estaban completamente vacunadas.

En un comunicado, Biden dijo: “Existe información crítica sobre los orígenes de esta pandemia en la República Popular de China , pero desde el principio, los funcionarios del gobierno en China han trabajado para evitar que los investigadores internacionales y los miembros de la comunidad de salud pública mundial accedan a ella. . "

Añadió: "El mundo merece respuestas y no descansaré hasta que las obtengamos". Las organizaciones dentro de la comunidad de inteligencia norteamericana no estuvieron de acuerdo sobre los orígenes del nuevo coronavirus .

Varios pensaron que surgió de la "exposición natural a un animal infectado con él o un virus progenitor cercano", según el resumen. Pero solo tenían "poca confianza" en esa conclusión. Otros grupos no pudieron llegar a una opinión firme.

Un segmento de la comunidad de inteligencia desarrolló una "confianza moderada" en que la primera infección humana con Covid probablemente se debió a un "incidente asociado con el laboratorio, que probablemente involucró experimentación, manipulación de animales o muestreo por parte del Instituto de Virología de Wuhan".

El informe concluyó que los analistas no podrían proporcionar "una explicación más definitiva" sin nueva información de China, como muestras clínicas y datos epidemiológicos sobre los primeros casos.

China ha ridiculizado la teoría de que Covid-19 escapó del laboratorio en Wuhan y promovió teorías que incluyen que se escapó de un laboratorio en Fort Detrick, Maryland, en 2019.

Biden dijo: “Si bien esta revisión ha concluido, nuestros esfuerzos por comprender los orígenes de esta pandemia no se detendrán. Haremos todo lo posible para rastrear las raíces de este brote que ha causado tanto dolor y muerte en todo el mundo, para que podamos tomar todas las precauciones necesarias para evitar que vuelva a suceder ”.

Añadió: “Hasta el día de hoy, [China] sigue rechazando los llamamientos a la transparencia y reteniendo información, incluso cuando el número de víctimas de esta pandemia sigue aumentando. Necesitábamos esta información rápidamente, de [China], mientras la pandemia aún era nueva ".

Biden dijo que su administración había “renovado el liderazgo de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud y reunió a aliados y socios para renovar el enfoque en esta cuestión crítica.

“El mundo merece respuestas, y no descansaré hasta que las obtengamos. Las naciones responsables no eluden este tipo de responsabilidades con el resto del mundo. Las pandemias no respetan las fronteras internacionales, y todos debemos comprender mejor cómo surgió Covid-19 para prevenir nuevas pandemias ".

Por otro lado el presidente norteamericano dijo que “continuará presionando [a China] para que se adhiera a las normas y estándares científicos, incluido el intercambio de información y datos de los primeros días de la pandemia, protocolos relacionados con la bioseguridad e información de las poblaciones animales. Debemos tener una contabilidad completa y transparente de esta tragedia global. Nada menos es aceptable ".

El recuento de los CDC para las vacunas estadounidenses contra Covid-19 incluyó vacunas de dos dosis de Moderna y Pfizer-BioNTech, así como la vacuna de una sola inyección de Johnson & Johnson.

Aproximadamente 732.000 personas han recibido una dosis adicional de la vacuna Pfizer o Moderna desde el 13 de agosto, cuando EE. UU. Autorizó una tercera dosis de las vacunas para personas con sistemas inmunitarios comprometidos que probablemente tengan una protección más débil de los regímenes de dos dosis.