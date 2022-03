China no se unirá a los gobiernos de Estados Unidos y Europa para imponer sanciones financieras a Rusia, anunció el regulador bancario del país. China es un importante comprador de petróleo y gas ruso y el único gobierno importante que se ha abstenido de criticar el ataque de Moscú a Ucrania, informó Associated Press.

Beijing se opone a las sanciones, dijo Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China. En conferencia de prensa el funcionario explicó que: "No nos uniremos a tales sanciones y mantendremos intercambios económicos, comerciales y financieros normales con todas las partes relevantes".

Shuqing explicó que: "Desaprobamos las sanciones financieras, en particular las lanzadas unilateralmente, porque no tienen mucha base legal y no tendrán buenos efectos" sentenció el funcionario de Xi Jingping.