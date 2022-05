Canadá había sido el único miembro de la alianza de agrupación de inteligencia Five Eyes que no prohibió ni restringió el uso de equipos de Huawei Technologies Co. Ltd. en sus redes 5G. Estados Unidos y los otros miembros (Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda) prohibieron previamente a Huawei.

“Anunciamos nuestra intención de prohibir la inclusión de productos y servicios de Huawei y ZTE en los sistemas de telecomunicaciones de Canadá”, dijo el ministro de Industria, François-Philippe Champagne.

La prohibición de Canadá también incluye a ZTE Corp., una de las empresas tecnológicas más grandes de China y de propiedad estatal.

Champagne agregó que “los proveedores que ya tengan este equipo instalado deberán dejar de usarlo y retirarlo”. Dijo que a las compañías inalámbricas de Canadá no se les ofrecerá compesación.

Las principales empresas inalámbricas de Canadá ya habían comenzado a trabajar con otros proveedores.

“Hay muchos actores hostiles que están listos para explotar las vulnerabilidades de nuestras defensas”, dijo el ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino.

Mendicino dijo que el gobierno hizo una revisión exhaustiva y está redoblando los esfuerzos para proteger a los canadienses.

El gobierno de EE. UU. ha estado presionando a aliados como Canadá durante años para que excluyan a Huawei de las nuevas redes móviles 5G ultrarrápidas por la preocupación de que los gobernantes comunistas de China puedan obligar a la compañía a ayudar con el ciberespionaje. Estados Unidos advirtió que reconsideraría el intercambio de inteligencia con cualquier país que use equipos de Huawei.

“Estamos decepcionados pero no sorprendidos. Nos sorprende que el gobierno haya tardado tanto en tomar una decisión”, dijo el portavoz de Huawei, Alykhan Velshi. “Vemos esto como una decisión política, nacida de la presión política principalmente de los Estados Unidos”.

Velshi dijo que habrá equipos de Huawei en Canadá durante los próximos años. Dijo que la empresa tiene más de 1.500 empleados en Canadá y dos tercios de ellos trabajan en investigación y desarrollo.

El desarrollo de las redes 5G, o de quinta generación, brindará a las personas conexiones en línea más rápidas y brindará una gran capacidad de datos para satisfacer la voraz demanda a medida que más y más cosas se conectan a Internet y surgen innovaciones como la realidad virtual, los juegos inmersivos y los vehículos autónomos.

Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos de red para empresas de telefonía e Internet. Ha sido un símbolo del progreso de China para convertirse en una potencia mundial tecnológica, y un tema de las preocupaciones de seguridad y aplicación de la ley de EE. UU. Algunos analistas dicen que las empresas chinas han incumplido las reglas y normas internacionales y han robado tecnología.

China, EE. UU. y Canadá completaron lo que efectivamente fue un intercambio de prisioneros de alto riesgo el año pasado que involucró a un alto ejecutivo de Huawei que había sido acusado de fraude por EE. UU.

China encarceló a dos canadienses poco después de que Canadá arrestara a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei Technologies e hija del fundador de la compañía, por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Fueron enviados de regreso a Canadá en

septiembre, el mismo día que Meng regresó a China después de llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses en su caso.

Muchos países calificaron la acción de China como "política de rehenes", mientras que China describió los cargos contra Huawei y Meng como un intento políticamente motivado para frenar el desarrollo económico y tecnológico de China.

La decisión debería haberse tomado hace dos o tres años, pero es mejor tarde que nunca”, dijo Guy Saint-Jacques, exembajador de Canadá en China, sobre la medida para prohibir Huawei. “Nos enfrentamos a una China mucho más agresiva en la conducción de su política exterior pero también en la forma en que obtiene información para lograr sus objetivos”.

Saint-Jacques dijo que, según la ley china, ninguna empresa puede rechazar una solicitud del gobierno chino para compartir información, por lo que habría sido imposible permitir la participación de Huawei.

Espero que tengamos noticias de ellos bastante rápido”, dijo. “Usan el comercio como arma y sospecho que eso es lo que veremos en este caso”.