El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que, cuando termine su mandato en 2024, cerrará un ciclo y se retirará de la política nacional. "No vuelvo a ser candidato a nada, ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro", declaró el mandatario durante un recorrido con la prensa por los pasillos y salones del Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo federal y ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Este noviembre el mandatario federal cumplirá 69 años y tendrá 71 cuando termine sus funciones como presidente de México. "Ya no voy a ejercer el noble oficio de la política porque, cuando yo termine, me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública. Ni conferencias, ni visitas a ningún estado ni fuera del país, ni ningún cargo, nada, nada, nada, ni siquiera honorífico", apuntó López Obrador.

Durante una recorrida por Palacio Nacional, López Obrador destacó el salón donde el gabinete federal de seguridad se reúne para revisar la situación de violencia en el país.