Emmanuel Macron presionará para que se limite el pago excesivo de los ejecutivos en caso de que sea reelegido presidente después de que describió como "escandaloso y excesivo" el paquete de pago de 19 millones de euros entregado al director del fabricante de automóviles Stellantis.

Macron, que está haciendo campaña en el período previo a la votación final para la presidencia francesa el 24 de abril contra la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, dijo a la radio France Info que estaba a favor de un límite máximo en toda la UE para los salarios de los altos ejecutivos. .

El pago multimillonario entregado el año pasado al presidente ejecutivo Carlos Tavares, cuando el fabricante de automóviles francés PSA se fusionó con su rival ítalo-estadounidense Fiat Chrysler para formar Stellantis, uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, surgió como un tema destacado en las elecciones.

Macron y Le Pen están intentando cortejar a los 7,7 millones de personas que votaron en la primera vuelta por el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon, quien describió la segunda vuelta como "una elección entre dos males".

Una encuesta reciente de France 24 mostró que el 34% de los votantes de Melenchon dijeron que respaldarían a Macron frente al 30% de Le Pen, mientras que el 36% estaba indeciso.

“Necesitamos luchar a nivel europeo para que la remuneración no sea excesiva”, dijo Macron. “Necesitamos establecer techos y tener una gobernanza para Europa que haga que estas cosas sean aceptables. Si no, la sociedad explotará en un momento dado. “La gente no puede estar enfrentando problemas de poder adquisitivo... y luego ver este tipo de sumas”, sentenció.

Más allá de su salario base de 2 millones de euros, Tavares recibirá 7,5 millones de euros en pago basado en el desempeño, 2,4 millones de euros en contribuciones para la jubilación y una bonificación de 1,7 millones de euros relacionada con el éxito de la fusión. Además, también recibirá acciones de la compañía por valor de 5,6 millones de euros, según Stellantis.