ARIES

DINERO: Habrá tiempo de sobra esta semana para que Aries organice su vida financiera. Ahora estás disfrutando de una etapa de mucha abundancia económica, sin embargo dentro de unos meses la situación puede cambiar y por eso sería muy importante que manejaras tus finanzas con más prudencia. Los astros te aconsejan que ahorres y que no despilfarres tus recursos porque en un futuro podrías necesitarlos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana excelente. Durante los últimos meses tuviste muchos problemas para concentrarte, estabas disperso y aunque te esforzabas, tu trabajo no tenía la misma calidad de siempre. No obstante, a partir de esta semana comienza para ti un ciclo en el que se darán los cambios necesarios para que puedas recuperar tu vitalidad física y tu agilidad mental. Los astros te aconsejan que aprendas a tomarte la vida de forma más relajada.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana de mucha melancolía. Tuviste una gran pelea con tu pareja y a consecuencia de ella, ambos están ahora distanciados. Amas a tu pareja y por eso estás muy triste, sin embargo esa tristeza se agudizará durante los próximos días. Te enterarás de que la persona que amas ha comenzado a salir con alguien, no es nada serio pero te sentirás devastado porque creíste que las cosas entre ustedes podían arreglarse. Los astros te aconsejan que dejes pasar un poco el tiempo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que no estarán favorecidos los temas intelectuales ni los estudios. Te costará mucho concentrarte y tu rendimiento será muy inferior al habitual. Los astros te aconsejan que te tranquilices porque todo volverá a la normalidad durante los próximos días.

NÚMERO AFORTUNADO: 61

TAURO

DINERO: Una semana muy próspera económicamente es la que se acerca para Tauro. Durante los últimos meses tu actividad productiva tuvo que enfrentar una crisis importante, tuviste que hacerle frente a muchos gastos imprevistos y tus ingresos disminuyeron drásticamente. Sin embargo, toda esa tensión está por acabar. Esta semana comenzará una nueva etapa que será más favorable para tu economía. Los astros te aconsejan que te relajes porque la tormenta ya pasó.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tendrán surgirán muchos conflictos. Tienes una muy mala relación con uno de tus colegas pero hasta ahora lograban mantener un trato educado. Sin embargo, durante los próximos días esta persona pondrá en duda tus conocimientos y tus habilidades profesionales. Esto te enojará mucho y tendrás una reacción muy agresiva. Debes controlarte, porque ese tipo de reacciones al único que perjudica es a ti.

AMOR: En el ámbito del amor, los nativos de Tauro vivirán una semana en donde se verán obligados a aceptar sus errores. Tu pareja está atravesando una crisis desde hace tiempo, por este motivo iniciarán durante los próximos días una terapia de pareja que les hará mucho bien. Sin embargo, para que este tratamiento sea realmente efectivo, cada miembro de la pareja deberá reflexionar y admitir sus propias equivocaciones. No sirve de nada que culpes de todo a tu pareja, tú también eres responsable de que la relación se haya desgastado.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán sorpresas agradables referidas a traslados o viajes. Estos viajes serán inesperados, alguien te invitará y pasarás momentos inolvidables en los lugares que visites.

NÚMERO AFORTUNADO: 15

GÉMINIS

DINERO: Tan buena será la semana financiera de Géminis, que podemos afirmar que será mágica. Hay proyectos que has ansiado concretar por un largo tiempo, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para hacerlos realidad pero como no pudiste, te viste obligado a considerarlos como sueños imposibles e irrealizables. Sin embargo, durante los próximos siete días surgirán oportunidades que nunca hubieras imaginado y mediante ellas podrás plasmar en la realidad tus proyectos más deseados.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy tensa. Tu ambiente laboral es muy agresivo, estás agotado psicológica y emocionalmente. Sientes que no hay esperanzas para ti dentro de tu empleo actual y por eso empezarás a pensar seriamente en renunciar. Sin embargo, los astros te recomiendan que esperes un poco. Esta situación tormentosa acabará debido a cambios drásticos que se producirán en la compañía donde trabajas.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana muy buena. Tu relación sentimental es sólida y fuerte. Tienes un futuro luminoso junto a la persona que amas. Sin embargo, debes controlar un poco tu temperamento para que la convivencia diaria sea más fácil. No le hagas reclamos tontos a tu pareja y cuida mucho la forma en la que pides las cosas. Tu relación tiene mucho amor, pero al amor hay que cuidarlo a través de los pequeños detalles. Evita las discusiones por cosas sin importancia.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que lograrán realizar esas reformas que añoraban desde hace tiempo. Las remodelaciones tanto en los lugares de trabajo como en el hogar estarán muy bien auspiciadas. Lograrán dejar su casa o su oficina tal como lo habían soñado.

NÚMERO AFOTUNADO: 35

CÁNCER

DINERO: Una semana económica y financiera totalmente alentadora para Cáncer es lo que se aproxima. Tu economía sufrió un gran desequilibrio durante los últimos meses, siempre fuiste muy ordenado pero ahora estás tapado de deudas. Sin embargo, durante los próximos siete días ocurrirá un evento que te permitirá volver a conciliar el sueño. Recibirás una suma inesperada de dinero que te permitirá sanear tus finanzas. Los astros te aconsejan que te relajes porque la tempestad pasará dentro de poco.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana de extensos diálogos con sus parejas. Necesitas hacerle entender a tu pareja que es preciso hacer cambios para que la relación pueda crecer y proyectarse en el futuro. Durante los próximos días se darán los momentos propicios para que tengas esa conversación con la persona que amas. Sin embargo, intenta hablar y no pelear. Explícale de forma clara y amable a tu pareja qué es lo que a tu entender, él o ella debe cambiar para que la relación funcione.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que estará muy bien auspiciada cualquier actividad intelectual. Los próximos siete días serán ideales para incorporar conocimientos o para desarrollar complejas ideas o proyectos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy positiva. Hace poco tiempo comenzaste un nuevo trabajo y al principio no lograbas entender las directivas de tus superiores. Tus jefes te daban indicaciones contradictorias, no sabías qué indicación seguir y por ello estabas muy angustiado. Sin embargo, esta semana empezarás a sentirte más cómodo y a entender más la forma de trabajar de tus superiores. Relájate, el alivio que esperas llegará en los próximos días.

NÚMERO AFORTUNADO: 88

LEO

DINERO: Excelentes serán las noticias que reciban los Leo en cuestiones económicas y financieras. Para reactivar un poco tu economía, tenías pensado comenzar con un pequeño emprendimiento. Sin embargo, necesitabas dinero para poder concretarlo y no encontrabas a nadie que pudiera prestártelo. No obstante, durante los próximos días un conocido te recomendará un banco o una financiera que accederá a darte los recursos que tanto necesitas.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde tenderán a torturarse por cuestiones del pasado. Tienes una relación muy linda, sin embargo te atormenta saber que tu pareja tuvo una relación amorosa muy seria en su pasado. La persona que amas ya te ha explicado miles de veces que esa historia se terminó pero aun así los celos te atormentan. Los astros te aconsejan que actúes con más madurez e inteligencia, tú también tienes un pasado. Sé agradecida con la vida y disfruta plenamente tu relación actual.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchos cambios. Ocurrirán transformaciones en tu lugar de trabajo y es muy probable que muchas de ellas no se adecúen a tus preferencias o conveniencias. El escenario laboral al que estabas acostumbrado cambiará y será necesario que adaptes a dichos cambios. Al principio te costará mucho pero finalmente los nuevos desafíos te permitirán descubrir facetas de tu personalidad que desconocían y saldrán a la luz talentos insospechados.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en donde experimentarán cierto pesimismo. Reflexionarás mucho sobre tu vida y te sentirás decepcionado con algunos ámbitos porque sentirás que algunas de tus aspiraciones han quedado completamente truncadas.

NÚMERO AFORTUNADO: 56

VIRGO

DIENRO: Esta será una semana de importantes decisiones en lo económico y financiero, Virgo. Tu negocio no está andando bien, tus ventas disminuyen cada vez más y sabes que si no haces algo, acabarás quebrando. Hay alguien que te ha propuesto asociarte a él pero tú no has aceptado esta propuesta porque estás acostumbrado a ser el amo y señor de todo y no te gusta compartir el poder. Los astros te aconsejan que dejes tu testarudez de lado y que actúes con inteligencia.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde se producirán peleas y separaciones. Tu relación sentimental está estancada, ninguno de los miembros de la pareja demuestra entusiasmo o interés por el otro. Sin embargo, ni tu pareja ni tú han hablado de una ruptura. Tu situación no es emocionalmente saludable, libérate de una vez de esa relación para que puedas encontrar a alguien que realmente te haga feliz. Durante los próximos días tendrás la oportunidad perfecta para hacerlo porque tu pareja también se mostrará ansiosa de acabar con la relación.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Surgirán situaciones inesperadas que no sabrás cómo manejar, guardar la calma sería lo más conveniente pero estarás demasiado ansioso y no lograrás tranquilizarte. Dicho estado anímico lo único que hará será empeorar tu confusión. Sin embargo, los astros te aconsejan que tengas más confianza en ti mismo, tienes toda la experiencia y la capacidad que se necesita para resolver el conflicto y salir adelante.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a darle más importancia a su aspecto físico. A partir de ahora mantener una buena imagen se transformará en una prioridad para ti. Irás a la peluquería y empezarás a realizar actividad física en forma frecuente.

NÚMERO AFORTUNADO: 37

LIBRA

DINERO: Las personas de Libra signo vivirán una semana en la que tenderán a abandonar la pasividad en la que han estado sumidos durante los últimos meses en lo que respecta a decisiones económicas y financieras. Aunque tu actividad productiva marcha bien, sabes que es necesario realizar algunas reformas y reestructuraciones. Los astros te aconsejan que no te apresures demasiado, está bien dejar la pasividad pero no es correcto irse al otro extremo. Siempre piensa antes de actuar.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde recibirán muchos reclamos. Tu pareja te pedirá un mayor compromiso con la relación, su pedido es completamente justo porque tú no te estás entregando por completo. El problema está en ti, tienes muchas contradicciones internas, siempre piensas que todavía puedes encontrar algo mejor, alguien mejor, al príncipe o a la princesa del cuento. Los astros te advierten que tus ideales absurdos no te van a llevar a ningún lado. Madura de una vez y esmérate por construir una relación sana, real y adulta.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho pesimismo. Existen problemas en tu ámbito de trabajo y aunque durante varios meses has intentado encontrar el camino para solucionarlos, esta semana tus esperanzas se romperán y quedarás sumido en un estado de mucha angustia y depresión. No obstante, todos tus problemas se resolverán de una forma inesperada pero deberás aguardar un par de semanas más. Ten fe y paciencia.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia que existen algunos problemas psicológicos que deben ser atendidos. Desde hace un tiempo que estás lidiando con alguna fobia y durante los próximos días reconocerás ante ti mismo que necesitas ayuda para poder superarla.

NÚMERO AFORTUNADO: 66

ESCORPIO

DINERO: Escorpio vivirá amargas decepciones en lo que respecta al dinero esta semana. Económicamente estás atravesando un momento muy difícil y para intentar reactivar tu actividad productiva, pusiste muchas ilusiones y muchos recursos en un nuevo emprendimiento. No obstante, las cosas no saldrán como las esperabas. No te angusties, has atravesado crisis peores en el pasado y las has superado, no será distinto esta vez.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que aprenderán importantes lecciones. Tienes una relación sentimental estable, sin embargo no estás enamorado de tu pareja. La persona que está a tu lado te ama incondicionalmente pero tú no y el problema es que no estás siendo sincero. Tu plan era permanecer con esta persona hasta que apareciera alguien que, según tu criterio, fuera mejor para ti. Sin embargo, tus planes no saldrán como esperas. Tu pareja ya se dio cuenta de tus intenciones y durante los próximos días te anunciará que ya no está dispuesta a continuar con la relación.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se producirán muchos cambios. Desde hace un tiempo que en tu ambiente laboral reina la desorganización. Sin embargo, durante los próximos días se incorporará a tu lugar de trabajo una persona que estará dispuesta a poner orden. Eso te llenará de temor porque los cambios siempre provocan miedo pero con el tiempo te darás cuenta que todo mejorará a partir de la incorporación de esta persona.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán alejarse definitivamente de algunas personas de su círculo íntimo. Entenderás que es un error depositar tu amistad y tu confianza en personas que no son sinceras ni leales.

NÚMERO AFORTUNADO: 08

SAGITARIO

DINERO: Sagitario por fin aprenderá a controlar su temperamento en lo económico y financiero. Tu negocio o actividad productiva marcha muy bien, sin embargo sueles tener muchos problemas con tus empelados. Eres exigente y eso está bien pero no sabes tratar a la gente. Si aprendes a tratar amablemente a tus empleados te ahorrarás muchos problemas y la productividad de tu empresa será mayor.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana con muchas dificultades. Hay un cansancio en tu relación sentimental que se está volviendo crónico, las cosas con tu pareja están muy mal y la realidad es que ninguno de los dos se está esmerando para poder mejorar la situación. Si no amaras a tu pareja no habría problemas porque podrías terminar la relación y ser feliz. No obstante, sí amas a tu compañero sentimental y si lo pierdes sufrirás mucho. Los astros te aconsejan que te pongas en acción y dejes la pasividad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que surgirán nuevas oportunidades profesionales. Has trabajado mucho para lograr destacarte, sin embargo te harán propuestas laborales que te generarán cierto temor porque representarán un desafío para ti. Los astros te aconsejan que no temas asumir nuevos retos, tienen todo lo que se necesita para poder afrontar cualquier dificultad que pueda surgir a tu paso.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que por diferentes motivos, se reencontrarán con amistades del pasado y retomar dicha amistad. Durante el fin de semana recibirás muchas invitaciones para fiestas y reuniones.

NÚMERO AFORTUNADO: 48

CAPRICORNIO

AMOR: Capricornio tendrá una semana muy intensa a nivel emocional. Tienes una relación hermosa y te sientes muy feliz. Sin embargo, durante los próximos días alguien del pasado reaparecerá en tu vida y toda tu estabilidad sentimental correrá peligro. No te confundas, este hombre o esta mujer que reaparecerá en tu vida no te ama, sólo quiere pasar el rato contigo. Esta persona ya te hizo mucho daño una vez y depende de ti dejar que vuelva a hacértelo o impedírselo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana intensa. Trabajas mucho y pones tu mejor esfuerzo en todas tus tareas. Sin embargo, compañeros de trabajo que trabajaban menos que tú y que no tenían ni la mitad de tus conocimientos, han logrado ascender mientras que tú sigues en tu misma posición. Esta semana aprenderás que el error está en no confiar en tus propias capacidades y si tú no lo haces, por supuesto, nadie lo hará.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que sentirán menos energía de lo habitual. Aunque recibirán muchas invitaciones para salidas durante el fin de semana, preferirán quedarse en casa para descansar y reponer las energías.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de grandes revelaciones. Desde hace unos meses que estás muy preocupado por tus asuntos monetarios pero no existía una razón real para semejante preocupación. Un hecho que ocurrirá antes del fin de semana te hará entender que es necesario que aprendas a disfrutar más de la vida y a dejar a un lado los problemas irreales, creados por tu pesimismo.

NÚMERO AFORTUNADO: 72

ACUARIO

AMOR: En el amor, Acuario transitará por muy importantes definiciones. Tu relación amorosa no está bien, algo ocurrió en el pasado pero ni tu pareja ni tú han tenido el valor de conversarlo abiertamente. Sabes que si las cosas no mejoran, el futuro de la relación será cada vez más incierto. Sin embargo, durante los próximos días será él o ella quienes intentarán hablar del tema en cuestión. No tengas miedo, di lo que sientas y habla completa honestidad. Luego de dicha conversación el futuro de tu relación quedará decidido.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy intensa. Tenías una excelente relación con tu jefe pero durante los próximos días te enterarás de que él será trasladado y que en su lugar vendrá una nueva persona. Los rumores sobre este nuevo jefe no son muy tranquilizadores y eso te llena de tensión. Sin embargo, los astros te aconsejan que no creas en las habladurías y que te preocupes únicamente por hacer bien tu trabajo.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en las que las tensiones de la rutina serán somatizadas. Has acumulado mucho estrés y no lo has canalizado de una forma positiva. Por este motivo, tu cuerpo te recordará a través de dolores, que debes hacer alguna actividad física para descargar las tensiones.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana complicada. Tu actividad económica está atravesando una crisis y has trabajado sin descanso durante los últimos meses intentando encontrar una solución. El problema es que estás tan inmerso en tus dificultades financieras que te es imposible encontrar un camino para salir de las dificultades. Los astros te aconsejan que tomes distancia, aléjate un poco de los problemas durante unos días y la solución que necesitas llegará a tu mente.

NÚMERO AFORTUNADO: 19

PISCIS

AMOR: Piscis tendrá por fin el coraje de tomar las decisiones dolorosas que necesitaba. Tienes una relación desde hace mucho tiempo y no hay nada que puedas reprocharle a tu pareja. Sin embargo, el entusiasmo que sentías al comienzo de la relación se ha esfumado por completo. Quieres a la persona que está a tu lado pero ya no sientes amor por ella. Los astros te aconsejan que hables cuanto antes, cuando lo hagas tú te sentirás liberada y tu pareja tendrá la oportunidad de encontrar a alguien que verdaderamente la ame.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán excelentes noticias. Últimamente todos tus proyectos se habían truncado, te habías esforzado muchísimo pero no conseguías ni destacarte profesionalmente ni sobresalir en tu trabajo. Sin embargo, esa situación está por cambiar, te llegarán propuestas inesperadas que te harán sentir halagado y feliz. Los astros te aconsejan que te relajes y que disfrutes del éxito y de los logros que has conseguido con tanto esfuerzo.

BIENESTAR: En el ámbito familiar, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a darse cuenta que han asumido más responsabilidades de las que les correspondía. A partir de ahora comenzarás a repartir las cargas entre todos los miembros de tu familia y eso te hará sentir más liberado.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que padecerán algunas desilusiones. Eres muy leal dentro de tu actividad productiva, existen personas con las que tienes relaciones comerciales desde hace años y siempre te has comportado de una forma correcta con ellos. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás que hay personas con las que no puedes seguir haciendo negocios porque pones en riesgo tu seguridad financiera.

NÚMERO AFORTUNADO: 40