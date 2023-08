ARIES

AMOR: Aries está a punto de comenzar una muy buena semana. Finalmente al logrado construir una pareja soñada. Sin embargo, debido a tus heridas del pasado, insistes en encontrar defectos y engaños en donde no hay nada. La felicidad está a tu alcance pero eres tú quien debe animarse a vivirla. No te atormentes con fantasmas que están sólo en tu imaginación, el pasado, por muy doloroso que haya sido, ya terminó. Aprovecha y disfruta de todas las oportunidades para ser feliz que tienes en tu presente.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que sentirán que todos sus sueños pueden hacerse realidad. Se renovarán tus esperanzas al comprobar que algunas de tus aspiraciones que por diversos motivos se habían detenido, comienzan a concretarse.

DINERO: Los nativos de Aries tendrán una semana difícil. Tienes que aprender a tener más paciencia con respecto a tu actividad productiva. Quieres que tu negocio te de ganancias pero no estás dispuesto a esperar el tiempo necesario. Durante los próximos días conocerás a alguien que te ofrecerá un camino más rápido y más fácil para aumentar tus ganancias y eso te resultará muy tentador. Cuidado, controla la ambición desmedida porque no te llevará a ningún lado.

TRABAJO: Semana de muchos conflictos. La relación con algunos de tus compañeros de trabajo nunca ha sido muy buena, sin embargo durante las últimas semanas se ha vuelto insoportable. Ellos te odian y con el objeto de molestarte harán correr chismes malintencionados sobre ti. No reacciones de forma agresiva porque eso es precisamente lo que ellos esperan. Actúa como si dichos compañeros no existieran y eso hará que dejen de molestarte.

NÚMERO AFORTUNADO: 78

TAURO

AMOR: Sorpresas desagradables aguardan a los Tauro esta semana. Tu relación sentimental comenzó hace poco, los primeros meses fueron idílicos y estabas empezando a sentir que tu pareja era la persona adecuada, con la que podías construir un futuro. Sin embargo, esta semana el comportamiento de tu compañero o compañera sentimental cambiará radicalmente y no sabrás a qué atribuirlo. Intentarás que la persona que amas te dé una explicación pero él o ella se mostrará evasivo. Los astros te aconsejan que cortes la relación de inmediato.

BIENESTAR: En el ámbito familiar las personas de este signo vivirán una semana de reconciliaciones. Asistirán a fiestas familiares en donde se reencontrarán con parientes con los que estaban distanciados. Dejarán el rencor en el pasado y podrán retomar la comunicación. Los astros te aconsejan que no seas tan rencoroso.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Eres muy minucioso y muy detallista con respecto a tu actividad productiva y eso está muy bien. De hecho, son esas cualidades las que te han permitido consolidar tu negocio. Sin embargo, debes entender que no podrás controlarlo todo, que hay factores que te exceden. Confía más en la vida y déjate llevar por ella.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán muy buenos ofrecimientos. Desde hace unos meses tu presupuesto está completamente desequilibrado y para equilibrarlo necesitas conseguir de forma urgente un ingreso extra. Sin embargo, no tendrás que molestarte mucho en buscar oportunidades porque durante los próximos días un amigo te ofrecerá trabajar con él. Este segundo trabajo te permitirá poder vivir de una forma más holgada y tranquila.

NÚMERO AFORTUNADO: 38

GÉMINIS

AMOR: Una semana emocionalmente intensa espera por los Géminis. Durante los próximos días ocurrirán una serie de circunstancias que te harán pensar que tu relación sentimental se está desmoronando. Es verdad, la situación será compleja pero no debes ser tan pesimista. Sí en la pareja hay amor verdadero, serán capaces de sortear cualquier dificultad. Sin embargo, si estos sucesos adversos provocan que tu pareja se distancie de ti, entonces lo mejor será que la dejes ir porque habrá demostrado con sus actos que no te ama.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo deberán estar más atentos con las señales que les envía su organismo. No te gusta ir al médico y por este motivo has dilatado una revisación que debiste hacerte hace tiempo. Durante los próximos días, tu cuerpo te dará un ultimátum y no tendrás otra opción que asistir al médico.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy auspiciosa. Durante los próximos días se te presentará una oportunidad única para expandir tu negocio y podrás acceder a ella gracias a que cuentas con los recursos suficientes. Has manejado tus finanzas muy sabiamente, te dedicaste a ahorrar y durante esta semana tendrás la posibilidad de darle un buen uso a esos ahorros.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se arrepentirán de acciones cometidas en el pasado. Debido a tu excelente desempeño, tus superiores te ofrecieron un aumento de sueldo. Estabas tan entusiasmado que gastaste grandes sumas por adelantado, pensando que podrías pagar tus deudas cuando comenzarás a cobrar tu aumento. Desafortunadamente, durante esta semana te enterarás de que tu aumento se retrasará debido a la difícil situación financiera que está atravesando la compañía donde trabajas.

NÚMERO AFORTUNADO: 46

CÁNCER

AMOR: Muchas discusiones de pareja será lo que le toque vivir a Cáncer la próxima semana. Tu pareja está muy distraída últimamente pero por cuestiones ajenas a ti. Sin embargo, su actitud te pone muy nervioso y constantemente le estás haciendo reclamos o pidiendo explicaciones. Tus celos enfermizos te hacen magnificar la situación. Los astros te recomiendan que dejes respirar a tu compañero o compañera sentimental, ninguna relación sana puede crecer y consolidarse en medio del hostigamiento constante.

BIENESTAR: En el ámbito social, las personas de este signo vivirán una semana complicada. No comenzarás la semana de buen humor y tu estado anímico se hará más inestable durante el fin de semana. Evita asistir a fiestas o reuniones familiares porque las peleas serán casi inevitables.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una complicada. Necesitas de forma urgente realizar una revisión minuciosa de todas las actividades financieras de tu negocio. Has sido demasiado desprolijo y negligente en ese aspecto y si no rectificas tu actitud pronto, tendrás graves problemas en un futuro cercano. Ponte en acción porque de lo contrario pagarás muy cara tu pereza.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy buena. Durante los próximos siete días las personas de este signo contarán con un gran auspicio astral, el cual les otorgará un gran carisma personal. Tendrán la capacidad de convencer fácilmente a cualquiera. Será el momento ideal para solicitar a tu jefe el aumento que deseas pedir desde hace tiempo o pedir esa licencia para tus vacaciones.

NÚMERO AFORTUNADO: 72

LEO

AMOR: Importantes conversaciones tendrán lugar en el ámbito de la pareja de Leo. Te enamoraste a primera vista de la persona que hoy es tu pareja y él o ella también se enamoró perdidamente de ti. El problema es que se han cerrado mucho, ambos han dejado de frecuentar a sus amigos y han reducido al mínimo su vida social. Esta actitud los conducirá inevitablemente al tedio y al aburrimiento y terminará afectando negativamente a la pareja. Habla con tu pareja y convéncela para que retomen la vida social de antes.

BIENESTAR: En el ámbito familiar las personas de este signo vivirán una semana de autoconocimiento. Desde hace un tiempo que sientes la necesidad de explorar en tu interior y durante los próximos días surgirán las oportunidades ideales para que puedas hacerlo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde existirá una tendencia a caer en excesos. Tu negocio o actividad productiva va cada vez mejor, recientemente has logrado cerrar una gran operación que te hará ganar mucho dinero. Te sientes eufórico y es esa sensación la que está provocando que hagas gastos innecesarios e imprudentes. Los astros te aconsejan que seas más juicioso y que no te dejes llevar por entusiasmos exagerados.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que te harán proposiciones que te obligarán a dejar tu zona de confort. Estás muy cómodo y contento por el ambiente humano en el que trabajas. Tienes una excelente relación con tus jefes y eres amigo de tus compañeros de trabajo. No obstante, sabes que a nivel profesional estás estancado. Tienes las capacidades suficientes para desempeñar tareas mucho más complejas y ha llegado la hora de buscar nuevos desafíos profesionales.

NÚMERO AFORTUNADO: 55

VIRGO

AMOR: Virgo tendrá que estar cara a cara con las verdades que no quería ver ni oír. Estás esperando desde hace tiempo que tu pareja muestre un mayor compromiso hacia la relación pero las cosas no están saliendo como esperabas. El problema es que la relación empezó mal, empezó con un engaño, con una mala actitud tanto tuya como de tu pareja. Sus malas acciones provocaron mucho dolor en gente que no lo merecía y por eso tu relación no cuenta con un auspicio positivo.

SALUD: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán hipersensibles y todas las emociones repercutirán directamente en su aparato digestivo. Existen grandes posibilidades de que padezcan gastritis agudas, sobre todo durante el fin de semana.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán aprender a aparentar fortaleza. Tu actividad productiva no está pasando por su mejor momento, para salvar tu negocio has tenido que realizar una alianza con uno de tus principales competidores. Estás débil y tu competencia lo sabe y por eso intentará aprovecharse de esa situación. No dejes que lo hagan, aparenta serenidad y compostura, oblígalos a negociar contigo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que comenzarán un nuevo ciclo. Tus contactos profesionales eran bastante limitados, sin embargo a partir de ahora y gracias a las conexiones de un compañero de trabajo, empezarás a asistir a cursos y conferencias relacionados con tu actividad profesional. Allí conocerás a muchas personas que se desempeñan dentro de tu misma profesión y eso será sumamente saludable para ti.

NÚMERO AFORTUNADO: 12

LIBRA

AMOR: Libra tendrá una semana de desilusiones amorosas esta semana. Tu relación sentimental está basada en una fuerte atracción física. La vida íntima de la pareja es muy apasionada y explosiva. Sin embargo, durante los próximos días comenzarás a notar que no hay nada que los una más allá de las relaciones íntimas. Tienen aspiraciones distintas, formas de ver el mundo distintas. Piensas que será difícil que la relación pueda continuar en el tiempo. Los astros te aconsejan que vivas el presente de forma plena y dejes que el tiempo decida el futuro de la relación.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a estar de un excelente humor. Pueden surgir contratiempos que los alteren pero tendrán una gran facilidad para recuperar el buen ánimo. Durante el fin de semana pasarán momentos excelentes.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán esforzarse al máximo. Para lograr que tu negocio crezca, necesitas financiación. Durante los próximos días surgirá una compañía que estará dispuesta a prestarte el dinero que necesitas, sin embargo deberás esmerarte y mostrarles los beneficios de invertir en ti. Tienes ideas muy innovadoras y proyectos excelentes, utiliza todo tu poder de persuasión para no dejar escapar esta oportunidad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana donde se sentirán desmotivados. Tienes un buen trabajo, te pagan bien y tienes una buena relación con tus colegas. Sin embargo, te sientes aburrido y desganado y por eso estás comenzando a pensar en cambiar de actividad. Los astros te advierten que tienes problemas emocionales más profundos de lo que piensas y que los estás proyectando en tu trabajo. Encuentra cuál es tu verdadero problema.

NÚMERO AFORTUNADO: 70

ESCORPIO

DINERO: En el plano económico y financiero, Escorpio deberá sacrificar su privacidad. Tu competencia está intentando sacarte del camino. Desde hace tiempo que tus competidores están buscando tu lado más débil para poder destruirte. Sin embargo, tú estás actuando como si nada ocurriera. Durante los próximos días ocurrirá un hecho que te obligará a despertar y a ver la realidad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que finalmente sabrán qué desean para su futuro profesional. Estuviste muy confundido durante los últimos meses, no encontrabas ningún área dentro de tu profesión que te resultara interesante. Sin embargo, esta semana te trasladarán provisoriamente dentro de tu compañía y gracias a dicho traslado descubrirás tu verdadera vocación. De ahora en adelante, el camino será más fácil para ti.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde saldrán a la luz verdades que estaban ocultas. Desde hace tiempo que estás jugando con fuego y aunque pensaste que ibas a poder controlar todo, durante los próximos días descubrirás que estabas equivocado. Estabas saliendo con dos personas a la vez y ambas les hacías creer que tus intenciones eran serias y que estabas dispuesto a tener una relación seria. Tu plan se vendrá abajo, tus parejas se enterarán de que las estabas engañando y ya no podrás seguir jugando con los sentimientos ajenos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que recibirán una gran influencia del sol. Se producirán cambios bioenergéticos que repercutirán en el estado anímico. Estarás muy inestable emocionalmente y eso desconcertará a quienes te rodean.

NÚMERO AFORTUNADO: 81

SAGITARIO

DINERO: Habrá decepciones económicas para Sagitario esta semana. Durante los próximos días te darán malas noticias, tenías muchas esperanzas puestas en una operación financiera pero las cosas no saldrán como tú esperabas. Sin embargo, la situación todavía puede arreglarse, para lograrlo necesitarás dejar a un lado esa pasiva melancolía y pelear por sacar tu negocio adelante.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que sentirán mucha ansiedad y angustia. El cargo al que siempre aspiraste estaba vacante y para poder acceder a él debías rendir un examen. Te preparaste mucho para poder dar lo mejor de ti pero las cosas no saldrán como tenías planeado. Los astros te recuerdan que en la vida hay muchos imprevistos y que las lamentaciones no sirven de nada.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana de grandes enseñanzas. Tu pareja te ama y tú lo sabes, sin embargo en vez de estar agradecido por ese amor, te aprovechabas de él. Durante meses te comportaste de una forma completamente inapropiada para alguien que tiene una relación seria, pero no te preocupaba porque pensabas que tu pareja aguantaría cualquier cosa. No obstante, te llevarás interesantes sorpresas durante los próximos días. Tu comportamiento logró sacar lo peor de la persona que estaba a tu lado, ahora afronta las consecuencias.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que recibirán una buena influencia astral. Comenzarás el fin de semana con mucha energía y planearás minuciosamente los logros que quieres conseguir a corto plazo y mediano plazo.

NÚMERO AFORTUNADO: 19

CAPRICORNIO

DINERO: Será una semana angustiosa para los Capricornio en lo que se refiere al dinero. Durante los últimos meses realizaste algunas inversiones importantes. No fueron acciones precipitadas, investigaste, te informaste y luego invertiste tu dinero en lo que creíste que eran excelentes negocios. No obstante, esta semana te enterarás de que tus expectativas no van a cumplirse. No te deprimas ni te culpes, toma esta experiencia como una enseñanza y aprende de tus errores.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia del comportamiento negligente que han tenido durante los últimos meses. Tienes toda la capacidad y el conocimiento que se requiere para llegar lejos en tu profesión. Sin embargo, en la actualidad posees un trabajo mediocre. El problema radica en que no tienes una meta clara y te dispersas con facilidad. Los astros te aconsejan que te concentres más en tus aspiraciones laborales.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana de cambios. La vida profesional de tu pareja cambiará y eso afectará tu relación. Antes, la persona que amas tenía menos responsabilidades y podía dedicarte mucho tiempo y atención. No obstante, a partir de ahora él o ella deberá asumir nuevos desafíos profesionales y ya no podrá ocuparse tanto de ti como lo hacía antes. La vida implica madurar y crecer, acompaña a tu pareja en sus progresos y no le hagas reclamos infantiles y absurdos.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que el organismo estará muy frágil y vulnerable. Los astros te aconsejan que no visites durante esta semana a ningún pariente o amigo que esté enfermo o internado en un hospital, tu sistema inmunológico estará muy débil.

NÚMERO AFORTUNADO: 27

ACUARIO

DINERO: Acuario tendrá que abstenerse de realizar cualquier clase de transacción comercial esta semana. Durante los próximos siete días con un mal auspicio para todo lo referido a las cuestiones económicas. No realices ninguna inversión ni comiences ninguna sociedad durante dicho período. Tampoco contarás con una gran claridad mental para los negocios y por eso tenderás a cometer errores tontos pero que pueden provocarte serias pérdidas monetarias.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tomarán decisiones arriesgadas. Desde hace mucho tiempo que estás insatisfecho con tu empleo pero tenías demasiado miedo de abandonarlo. El problema es que te fuiste amoldando cada vez más a la mediocridad que te rodeada y tu entusiasmo y ganas de crecer se fueron apagando. Sin embargo, a partir de esta semana entenderás lo importante que es para ti ampliar tus horizontes laborales y salir del lugar en donde estás.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde tendrás nuevas exigencias por parte de tu pareja. La persona que amas ha tenido durante los últimos meses un gran cambio a nivel espiritual y personal. Por supuesto, estos cambios influirán y modificarán algunos aspectos de tu relación. Antes tu pareja no se metía en ciertos asuntos y dejaba que tú los manejaras. Sin embargo, durante los próximos días tu pareja dirá que de ahora en más desea que tomen en conjunto, las decisiones que antes tomabas tú solo.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que se darán cuenta que han engordado algunos kilos. Los astros te aconsejan que no te preocupes más de la cuenta ni que te sometas a dietas demasiado estrictas para adelgazar.

NÚMERO AFORTUNADO: 02

Piscis

DINERO: Una maravillosa semana se avecina para los Piscis. Durante los próximos siete días contarán con una muy buena influencia planetaria mediante la cual podrás solucionar los problemas financieros que tanto te atormentaban. Por los caminos más inesperados llegarán soluciones providenciales para ti, puedes recibir sumas de dinero importantes o te ofrecerán un préstamo con financiación muy conveniente y que se adapta a tus posibilidades.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy buena. Trabajaste intensamente para lograr sobresalir. Sin embargo, el reconocimiento de tus jefes no llegaba y personas menos capaces que tú obtenías mejores puestos dentro de tu lugar de trabajo. Eso te desanimó mucho pero seguiste trabajando incansablemente y ese esfuerzo empezará a dar frutos a partir de esta semana. Habrá cambios pero serán muy positivos para ti.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana conflictiva. En tu relación han ocurrido algunas situaciones negativas, el problema es que tú has asumido toda la culpa. En una pareja tanto las culpas como las obligaciones deben ser compartidas. Tu pareja no quiere asumir su responsabilidad con respecto a los errores que cometió y esta negación es la que les está impidiendo que la relación prospere. Los astros te aconsejan que si la persona que amas no cambia de actitud, entonces lo mejor para ti será finalizar la pareja.

BIENESTAR: En el ámbito familiar las personas de este signo vivirán una semana en la que surgirán muchos problemas referidos a los hijos o a los menores que estén a su cargo. Los astros te aconsejan que no seas tan permisivo y que comiences desde ahora a poner límites claros que deben ser respetados.

NÚMERO AFORTUNADO: 09