Aries

TRABAJO: Aries deberá aprender y aplicar la humildad en el trabajo. Eres muy ambicioso y quieres llegar lejos, eso está muy bien. Sin embargo, no eres paciente, quieres cumplir tus metas rápido y las cosas no suelen funcionar así. En tu trabajo actual estás muy interesado por ocupar un cargo que ha quedado vacante pero tú sabes que no tienes la suficiente experiencia. Prepárate, da lo mejor de ti y luego espera, porque los logros llegarán solos.

BIENESTAR: Vivirán una semana en la que experimentarán un cambio muy productivo con respecto a su forma de concebir el mundo. Aprenderán a vivir más felices y relajados.

AMOR: Semana peligrosa. Has puesto mucho tiempo y esfuerzo para lograr construir una relación sana y feliz con tu pareja. Sin embargo, durante los próximos días ocurrirá un hecho que pondrá en peligro el futuro de tu vida afectiva. Reaparecerá alguien de tu pasado, una persona que fue importante para ti pero que también te hizo sufrir mucho. Los astros te aconsejan que pienses bien antes de actuar, pregúntate si en verdad deseas cometer dos veces el mismo error.

DINERO: Vivirán una semana muy positiva. En el pasado atravesaste una crisis económica muy fuerte, la cual se originó por tu comportamiento negligente. No obstante, eso ha quedado atrás. Caer te sirvió para aprender y para madurar. A partir de ahora administrarás con una gran eficiencia todos tus emprendimientos y negocios, no volverás a cometer imprudencia con el dinero ni a caer en gastos superfluos.

NÚMERO AFORTUNADO: 73

Tauro

TRABAJO: Tauro será testigo de la aparición de ciertos problemas sentimentales la próxima semana. Durante los próximos días te enterarás que la compañía para la que trabajas se ha vendido y que se producirá un cambio en la planta directiva. Dicho cambio implica profundas transformaciones en la modalidad de trabajo. Al principio te costará mucho adaptarte a estos cambios y eso será contraproducente para ti. Los astros te aconsejan que seas más flexible.

BIENESTAR: En el ámbito familiar, las personas de Tauro vivirán una semana en la que tenderán a pelearse con todo el mundo. Estarás muy intolerante, tus familiares no sabrán qué hacer para no molestarte. Ten cuidado con las palabras que digas porque lastimarás innecesariamente a quienes amas.

AMOR: En el terreno del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que podrán comprender cuál ha sido el error que han cometido en su relación. Mientras no comprendas los valores y la visión del mundo que tiene tu pareja, no lograrás que la relación prospere. Estás muy enamorado y quieres que el vínculo con la persona que amas se haga cada vez más sólido. Sin embargo, estás siendo demasiado superficial, te estás quedando en los detalles y en las apariencias. Indaga, pregúntale, intenta conocer más en profundidad a la persona con las que quieres construir un futuro.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Tienes una sociedad comercial que te ha permitido obtener muy buenas ganancias. Tu relación con tus socios es excelente pero existe entre algunos de ellos muchos roces y enfrentamientos. Tú siempre has intentado pacificar los ánimos y has ayudado a llegar a un acuerdo. No obstante, durante los próximos días te convendría mantenerte al margen de cualquier discusión y dejar que tus socios arreglen sus propios problemas.

NÚMERO AFORTUNADO: 18

Géminis

TRABAJO: Géminis deberá transitar por sucesos laborales que lo desbordarán. Recientemente has cambiado de empleo y tu relación con algunas personas de tu ambiente laboral no es muy armoniosa. Los próximos siete días serán aún más difíciles, sin embargo los astros te aconsejan que no desesperes porque luego las cosas se irán calmando paulatinamente.

SALUD: Semana en la que padecerán algunos problemas. Tendrás molestias estomacales a las que no les darás la debida importancia pero tus síntomas se agravarán y el fin de semana deberás hacer una consulta médica de urgencia.

AMOR: En el terreno del amor los nativos de Géminis vivirán una semana en la que tomarán consciencia del mal comportamiento que han tenido durante los últimos meses. Tu pareja ha estado incondicionalmente a tu lado durante los momentos más difíciles de tu vida. Él o ella te ha brindado amor, comprensión y apoyo sin esperar nada a cambio. Deberías de estar muy agradecido con la vida por haberte puesto en tu camino a una persona así. Sin embargo, tus prioridades y tus atenciones están puestas en otro lado. Reflexiona porque te estás comportando de forma egoísta.

DINERO: En el ámbito económico, las personas de este signo vivirán una semana excelente. Durante los próximos días se te presentarán oportunidades irrepetibles y si las aprovechas correctamente, entonces lograrás adueñarte del mercado a través de tu actividad productiva. Es un momento adecuado para asumir riesgos, no seas temeroso porque si te dejas dominar por las dudas o los miedos perderás para siempre tu oportunidad de convertirte en el número uno.

NÚMERO AFORTUNADO: 06

Cáncer

TRABAJO: Cáncer deberá afrontar sus miedos laborales en este período. En tu trabajo actual estás muy cómodo, demasiado cómodo. Tus tareas son rutinarias y no tienes desafíos que te estimulen a crecer o a aprender cosas nuevas. Sin embargo, durante los próximos días tendrás la oportunidad de cambiar esta situación. Te ofrecerán un trabajo que implica un gran desafío en sí mismo, no pierdas esta posibilidad.

BIENESTAR: Las personas de este signo vivirán una semana en la que recuperarán la confianza en el futuro. Debido a los sucesos desagradables que has padecido últimamente, comenzaste a sentir que la vida en tu contra. Sin embargo, a partir de este fin de semana sentirás que la buena suerte empieza a estar de tu lado.

AMOR: En el terreno del amor los nativos de este signo vivirán una semana muy beligerante. Durante los próximos días existirán muchas peleas en la pareja, los astros te aconsejan que las evites todo lo que puedas porque esas discusiones generarán un abismo en la relación que luego será muy difícil de remediar. Ambos miembros de la pareja estarán con los nervios muy tensos y si discuten resurgirán temas dolorosos del pasado que no le harán ningún bien a la relación. Los astros te aconsejan que durante los próximos siete días intentes estar lo más alejado posible de tu pareja.

DINERO: En cuanto a su economía, las personas de Cáncer vivirán una semana en la que tomarán consciencia sobre algunos cambios que deben realizar en sus actividades productivas. Has alcanzado el éxito que deseaste durante mucho tiempo, sin embargo luego de triunfar has entrado en una etapa de estancamiento, ya no tienes el mismo entusiasmo que antes. El problema es que tu competencia no descansa y está aprovechando tu excesivo relajo para comenzar a ganar en el mercado, un lugar que antes te pertenecía.

NÚMERO AFORTUNADO: 40

Leo

TRABAJO: Leo deberá estar especialmente atento para así no cometer errores. Tu carrera profesional está creciendo, has ganado reputación dentro de tu profesión. Sin embargo, los astros te aconsejan que pienses con mayor serenidad antes de tomar decisiones importantes. Escucha los consejos de personas que tienen más experiencia que tú, no seas soberbio. Durante los próximos días existirá una tendencia a cometer errores por un exceso de confianza.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de Leo vivirán una semana en la que se darán excelentes oportunidades para comenzar a cerrar ciclos. Desde hace tiempo que estás atrapado en una relación enfermiza y no sabes cómo salir. La persona que amas sólo te utiliza y tú lo sabes pero aun así, acceder a verla porque estás obsesionado con él o con ella. Durante los próximos días conocerás a alguien que te recomendará una actividad recreativa que te servirá para fortalecer tu autoestima y para que te des cuenta que mereces algo en el amor.

DINERO: las personas de este signo vivirán una semana en la que existirá un gran peligro de que sean estafados. Tienes un socio comercial, además de socios son amigos y confías plenamente en él. Sin embargo, tú sabes que en ocasiones suele ser demasiado ambicioso y esa ambición puede hacerlo cometer imprudencias. Tu negocio competirá para ganar una importante licitación y tu socio estará dispuesto a hacer lo que sea para conseguirla. Para evitar problemas, mantente atento.

BIENESTAR: Vivirán una semana en la que comenzarán a participar de un grupo destinado a realizar ayuda comunitaria. Esta actividad los hará sentir muy bien y además les permitirá conocer a personas muy valiosas con las que entablarán relaciones de amistad duraderas.

NÚMERO AFORTUNADO: 98

Virgo

TRABAJO: Virgo sufrirá traiciones y engaños en la vida laboral. Las próximas semanas serán bastante tempestuosas, recibirás un premio por tu excelente desempeño laboral. Puede tratarse de un reconocimiento, de un ascenso o que te ofrezcan hacerte cargo de un importante proyecto. Te sentirás muy feliz pero notarás que algunos de tus compañeros de trabajo, por los cuales sentías un sincero afecto, no compartirán tu felicidad.

BIENESTAR: Los nativos de Virgo vivirán una semana en la que decidirán tomar medidas con respecto a sus vidas. La monotonía de tu rutina te tiene cansado, necesitas realizar alguna actividad que le ponga más diversión y entusiasmo a tu vida.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que deberán sacar de sus vidas a personas muy perjudiciales. Hay gente a tu alrededor que no está de acuerdo con tu relación actual y trabaja activamente para lograr que te separes de la persona que amas. Durante los próximos días ocurrirá algo que pondrá al descubierto quiénes son dichas personas. Los astros te aconsejan que no cometas el error de perdonarlas, simplemente bórralas de tu vida porque de lo contrario nunca podrás ser feliz.

DINERO: Vienen sucesos imprevistos durante esta semana. Un hecho aislado afectará negativamente tu situación financiera y tendrás que actuar velozmente para evitar que las cosas empeoren. Sin embargo, los astros te aconsejan que a pesar de tu apuro, actúes con calma porque de lo contrario tenderás a tomar decisiones desesperadas que podrán llevarte a la quiebra. Ten cuidado con los préstamos de dinero.

NÚMERO AFORTUNADO: 29

Libra

TRABAJO: Excelentes noticias para Libra la próxima semana. Durante los próximos siete días comenzará un período ideal para las personas de este signo que no tengan empleo. Puede que después de tanto buscar se sientan deprimidos y desesperanzados. Sin embargo, ocurrirán importantes sucesos que los reanimarán y que les devolverán la esperanza

AMOR: En el terreno del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana muy buena. Hace unas semanas decidiste concluir con tu relación sentimental. Te separaste de la persona que amabas y ahora estás viviendo un tormento. Eres muy orgulloso pero un amigo cercano te hará reflexionar y te darás cuenta de que los motivos por los que te separaste eran verdaderas tonterías. Decidirás hablar con tu expareja y pedirle que reinicien la relación. Los astros te aconsejan que te apresures porque ya hay alguien en la vida de la persona que amas que está dispuesto a ocupar tu lugar.

DINERO: En sus finanzas, las personas de este signo vivirán una semana en donde surgirán muchas situaciones riesgosas. Estás atravesando un momento complicado en tu actividad productiva y por ello estás más vulnerable que de costumbre. Durante los próximos días te reencontrarás con una persona del pasado, no se trata de un amigo sino de un conocido. Esta persona ofrecerá una solución mediante la cual podrías mejorar mágicamente tus problemas. No la aceptes porque terminarás muy mal.

BIENESTAR: Vivirán una semana en la que empezarán a poner límites a sus familiares y amigos. Te has dado cuenta que siempre estás al servicio de los demás y que ellos se abusan de tu abnegación. Por eso, a partir de esta semana comenzarás a decir que no y a cuidarte más.

NÚMERO AFORTUNADO: 35

Escorpio

AMOR: Muy buena semana para el amor para Escorpio. Tu relación sentimental está crisis desde hace tiempo aunque ni tu pareja ni tú se han animado a conversarlo francamente. Sin embargo, esta semana tu pareja tomará la iniciativa y no sólo te hablará del difícil momento que están atravesando sino que además te hará una propuesta para intentar mejorar las cosas. Sería una estupidez que te negaras, esa propuesta puede resultar para ustedes la última oportunidad para intentar salvar la relación. Los astros te aconsejan que dejes a un lado tus prejuicios.

DINERO: En cuanto a su economía, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Tu situación económica no es la mejor, necesitas dinero con urgencia para poder afrontar las obligaciones de tu actividad productiva. Durante los próximos días encontrarás a alguien que estará dispuesto a prestarte los recursos que necesitas pero pondrá condiciones demasiado abusivas. No las aceptes, pelea, negocia y defiende tus intereses.

BIENESTAR: Las personas de Escorpio vivirán una semana con algunas decepciones. Sueles entregarte por completo a las personas que amas, especialmente a tus familiares y amigos. Sin embargo, esta semana descubrirás que algunos de tus amigos no son capaces de hacer lo mismo por ti.

TRABAJO: En el terreno laboral los nativos de este signo vivirán una semana excelente y llena de buenos augurios. Haz trabajado incansablemente durante muchos meses para intentar que tu trabajo se destaque. Sin embargo, nada de lo que hacías funcionaba y no encontrabas la forma de dejar de ser un número más dentro de tu lugar de trabajo. Los astros te aconsejan que trabajes más duro que nunca porque tu oportunidad llegará durante los próximos días y de la forma más inesperada.

NÚMERO AFORTUNADO: 32

Sagitario

AMOR: Se viene una dolorosa semana para los nativos de Sagitario. Tienes dudas en cuanto a tu relación sentimental, no confías plenamente en tu pareja y eso hace que las peleas entre ustedes sean cada vez más frecuentes. Desde hace meses que te preguntas si la persona que está a tu lado es la más compatible contigo pero a pesar de todas tus dudas sigues con él o con ella porque tienes miedo de estar solo. Sé valiente, enfrenta la realidad y no sigas negando lo que es evidente.

DINERO: En el terreno financiero, las personas de Sagitario vivirán una semana en donde se reactivará mucho tu actividad productiva. Tu negocio sufrió una considerable baja en sus ganancias durante los últimos meses, sin embargo a partir de esta semana las cosas comenzarán a mejorar y las ventas volverán a subir. Los astros te aconsejan que seas más ordenado con todo lo referido a los ingresos y egresos de tu actividad productiva.

BIENESTAR: Inicia una semana en la que comenzarán a cerrar ciclos. Tienes heridas emocionales del pasado que te impiden continuar avanzando. Esta semana encontrarás un camino para empezar a sanarlas.

TRABAJO: En el ámbito laboral, comienza una semana de muchos cambios. Inesperadamente te propondrán ocupar un cargo importante pero el problema será que para ello deberás cambiar de lugar de residencia. No lo dudes ni un instante, tu nuevo lugar de trabajo será mucho más armónico que tu lugar de trabajo actual. Tus nuevos colegas y compañeros de trabajo serán mucho más cordiales y confiables que los actuales y te sentirás muy cómodo trabajando con ellos.

NÚMERO AFORTUNADO: 10

Capricornio

AMOR: Comienza una semana difícil de transitar para Capricornio. Tu relación sentimental te produjo mucha felicidad durante algún tiempo, sin embargo desde hace unas semanas que notas que ya no sientes por tu pareja el mismo interés que antes. Las emociones que tenías cada vez que estabas con él o con ella solían ser muy intensas pero ahora son casi imperceptibles. Durante los próximos días decidirás que lo mejor es hablar francamente con tu pareja y decirle lo que sientes. Hazlo pero ten en cuenta que su reacción no será buena.

DINERO: En cuanto a su economía, las personas de este Capricornio vivirán una semana muy complicada. Hace unos meses tuviste que desvincular de tu negocio a algunos de tus empleados. Estas personas gozaban de tu entera confianza pero fuiste traicionado y por eso tuviste que despedirlos. Durante los próximos días tendrás noticias sobre ellos, querrán perjudicarte legalmente y te verás obligado a entablar una ardua batalla judicial.

BIENESTAR: Vivirán una semana en la que obtendrán grandes logros a nivel intelectual. Será un momento ideal para dar o preparar exámenes y también para retomar los estudios.

TRABAJO: Semana en la que podrán cosechar los frutos de todo el esfuerzo que han realizado durante los últimos meses. Creíste que tu trabajo quedaría en el anonimato. Tu desempeño siempre fue excelente pero como la relación con tu jefe era tensa, pensaste que nunca tendrías la oportunidad de crecer profesionalmente. Afortunadamente, tus suposiciones eran erróneas y lo comprobarás durante los próximos siete días.

NÚMERO AFORTUNADO: 46

Acuario

AMOR: Los nativos de Acuario deberán tomar importantes decisiones en el amor durante la semana que se inicia. La relación con tu pareja ha comenzado a decaer, al principio pensaste que se trataba de una crisis pasajera pero durante esta semana te darás cuenta que no es así. La realidad es que la situación es crítica y que si los miembros de la pareja no actúan en conjunto para sacar la relación adelante, el final no tardará mucho en llegar. Los astros te aconsejan que hables cuanto antes con tu pareja para que ambos puedan decidir qué hacer.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde surgirán excelentes oportunidades. Tu negocio ganará un importante concurso, este acontecimiento te llenará de alegría pero también de nervios y ansiedad. El problema será que le pasarás esos nervios a las personas que trabajan para ti y entorpecerás el desarrollo habitual de las actividades de tu negocio. Relájate y actúa con inteligencia.

BIENESTAR: Semana en la que harán viajes inesperados. Durante los próximos días se iniciará para las personas de este signo un ciclo muy bien auspiciado para los viajes de ocio y placer.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que podrán recuperar esperanzas perdidas. Estás intranquilo porque ha habido muchos cambios en tu lugar de trabajo y sientes que en cualquier momento te puede tocar a ti. Y efectivamente así será pero esos cambios no te perjudicarán, todo lo contrario, resultarán un gran incentivo para ti. Tranquilízate y ten más confianza en la vida.

NÚMERO AFORTUNADO: 27

Piscis

AMOR: El estrés se colará en el amor, complicando la vida sentimental de Piscis la próxima semana. Desde hace un tiempo que sospechas que tu pareja te está ocultando algo, no sabes si se trata de una infidelidad pero tienes la certeza de que él o ella no te está diciendo algo importante. Tu intuición es correcta, sin embargo no tendrás que seguir haciéndote preguntas porque durante los próximos días te enterarás de toda la verdad. Los astros te aconsejan que escuches a tu pareja antes de tomar cualquier decisión.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que deberán tener mucho cuidado con los excesos en cuanto a la alimentación. Durante las próximas semanas los nativos de este signo tendrán una marcada tendencia a engordar.

DINERO: Los nativos de Piscis vivirán una semana espectacular. Se avecina para ti un cambio muy importante de tu actividad productiva. Una gran compañía te ofrecerá la oportunidad de trabajar con ellos y eso implicará una consolidación de la marca de tu negocio y un aumento considerable de tu patrimonio. Sin embargo, tu éxito generará recelo en algunas personas que te rodean, ten mucho cuidado.

TRABAJO: Semana bastante estresante. Durante los últimos meses has trabajado incansablemente en un proyecto y tu esfuerzo ha dado resultados porque has conseguido realizar un trabajo brillante. Sin embargo, alguien intentará robártelo. Sé cuidadoso, detallista y meticuloso, mantén informados a tus superiores de tus avances para que sepan en qué estás trabajando. Además, te ayudará mucho mostrar más carácter y determinación a la hora de enfrentar a tus compañeros de trabajo.

NÚMERO AFORTUNADO: 38