Aries

AMOR: Habrá mucha piel y deseo íntimo en la vida de pareja de los Aries. Quieres introducir algunos cambios en tu vida íntima que ayuden a reavivar el fuego de la relación. Estás en pareja desde hace mucho tiempo y la rutina ha ido apagando poco a poco la pasión. No obstante, tu deseo íntimo está más ardiente que nunca y sabes que si no puedes satisfacerlo con tu pareja, terminarás tarde o temprano teniendo una aventura. Los astros te aconsejan que le des un poco de tiempo a tu pareja para que él o ella pueda sentirse cómodo con tus propuestas.

TRABAJO: Semana complicada para Aries. Estás decepcionado con tu trabajo, esperabas un ascenso que le fue dado a alguien más y desde entonces tu compromiso con el trabajo ha decaído. Cuidado, porque tus jefes están empezando a notar tu falta de empeño y esto puede traerte consecuencias muy negativas y arruinar tu reputación.

BIENESTAR: En cuanto a crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a fortalecer su autoestima. Durante mucho tiempo has permitido que personas de tu entorno te maltraten, sin embargo durante esta semana las enfrentarás y pondrás fin a esta desagradable situación.

DINERO: Vivirán una semana en donde deben abandonar la rigidez ante el cambio. Tu negocio llegó a ser muy exitoso y durante mucho tiempo pensaste que todo continuaría igual y que no tendrías necesidad de hacer ninguna innovación. Ahora te has dado cuenta de que estabas equivocado y que si deseas que tu actividad productiva continúe creciendo deberás modernizarla e incorporar nuevas tecnologías.

NÚMERO AFORTUNADO: 28

Tauro

AMOR: Una semana tormentosa y conflictiva es lo que espera por Tauro. Durante los últimos meses conociste a una persona que te produjo un gran impacto. Con él o con ella has tenido los mejores encuentros íntimos de toda tu vida. No obstante, poco a poca te has ido enamorando de esta persona y durante los próximos días juntarás el valor que necesitas para contarle lo que estás empezando a sentir. Los astros te aconsejan que no te hagas muchas ilusiones, hay muchas cosas de esta persona que desconoces y cuando lo hagas, probablemente ya no tengas deseos de seguir a su lado.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy buena. Durante los últimos meses se produjeron algunos cambios en la planta jerárquica de tu lugar de trabajo. Pusiste tu mejor empeño pero no lograbas entender en su totalidad la forma de trabajar de tu nuevo jefe. Sin embargo, esta semana ambos tendrán la oportunidad de conversar en un ambiente más distendido y de esta forma empezarás a entenderlo un poco más.

BIENESTAR: Los nativos de Tauro vivirán una semana en la que se dedicarán a embellecer los lugares en los que habitan para sentirse mejor en ellos. Será una semana ideal para adquirir muebles y redecorar el hogar. También será un buen momento para realizar mudanzas.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán conciencia de los grandes errores que han cometido. Siempre has sido muy independiente, prefieres hacer todo tú solo y no pedirle favores a nadie. Sabes que necesitas modernizar tu emprendimiento y que no tienes los recursos para hacerlo. En el pasado alguien te ofreció un financiamiento para ayudarte a progresar, tú lo rechazaste y esta semana te darás cuenta que fue un grave error.

NÚMERO AFORTUNADO: 76

Géminis

AMOR: Géminis lamentará los errores del pasado por algo que ocurra en el presente. Meses atrás te involucraste con una persona que estaba casada o comprometida, fue sólo una aventura basada en una gran atracción física. No volviste a tener contacto con esa persona, para ti sólo fue una aventura y nada más. Sin embargo, esta semana descubrirás que las acciones tienen consecuencias, la pareja de tu amante te enfrentará y te pedirá explicaciones por lo que hiciste.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas transformaciones. La compañía para la que trabajas fue vendida y ahora tiene nuevos dueños, ellos querrán darle un nuevo enfoque a la empresa y tú deberás aprovechar esta oportunidad. Eres el que más experiencia tiene dicha área y por eso la posibilidad de que luzcas será irrepetible. Es tu momento de brillar, no lo desperdicies.

BIENESTAR: En el ámbito familiar, las personas de este signo vivirán una semana muy conflictiva. Siempre te has mostrado amable y tolerante con tu familia política. Sin embargo, este fin de semana ocurrirán hechos que te obligarán a dejar la amabilidad a un lado y poner límites a la familia de tu pareja.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrás que afrontar tus miedos. Con mucho esfuerzo has logrado que tu negocio funcione muy bien, sin embargo estás consciente de que podrías hacer que funcione mucho mejor. Sin embargo, para lograrlo necesitarías recurrir al financiamiento de terceros y eso te aterra. Durante los próximos siete días estarás muy favorecido astrológicamente en el ámbito de los créditos, no dejes pasar esta oportunidad.

NÚMERO AFORTUNADO: 47

Cáncer

AMOR: Se acerca una muy buena semana para los nacidos en Cáncer. Los próximos siete días serán ideales para los solteros de este signo, debido a que estarán dotados de un carisma especial. Tu poder de seducción estará al máximo y lo aprovecharás para intentar conquistar a una persona que te interesa desde hace tiempo. Lograrás que ese hombre o esa mujer que te quitaba el sueño se fije en ti, no obstante al conocer mejor a esa persona te darás cuenta que tus ilusiones fueron excesivas, él o ella no valía tanto.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que adoptarán una actitud nueva y saludable. Estás muy cómodo en tu puesto, haces a la perfección tus tareas pero el problema es que te has estancado. Haz perdido la pasión que solías tener por aprender cosas nuevas, ahora sólo te mueves en tu zona de confort. Sin embargo, en los próximos días habrá cambios que te ayudarán a desperezarte y a abandonar la comodidad.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de amargas sorpresas. Desde hace un tiempo que tienes algunas sospechas acerca de tu socio comercial pero como no pudiste encontrar nada que lo delatara, decidiste no pensar más en el tema. No obstante, durante los próximos días te enterarás de que socio está haciendo negocios a tus espaldas, buscando únicamente su propio beneficio y perjudicando tus intereses.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán una gran creatividad. Sentirán que su mente vuela y desearán plasmar, aunque sea en el papel, las ideas novedosas que se les ocurrirán. Serán días de mucha fertilidad intelectual.

NÚMERO AFORTUNADO: 55

Leo

AMOR: Venus estará respaldando todos los encuentros amorosos de Leo esta semana. Durante los próximos siete días, todos los temas amorosos de las personas de este signo contarán con un gran impulso. Si recientemente tuviste una discusión o una pelea con tu pareja, aprovecha esta semana para intentar una reconciliación. Por otra parte, aquellos que estén solos y que deseen encontrar a alguien para compartir sus vidas vivirán oportunidades irrepetibles. Los astros te aconsejan que dejes los prejuicios de lado, date el tiempo de conocer a una persona antes de descartarla.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho aprendizaje. Has cambiado de trabajo y todo anda muy bien en tu nuevo empleo. Sin embargo, estás cometiendo los mismos errores que cometiste en tus empleos anteriores. Trabajas muy duro y además estás capacitado para asumir responsabilidades pero el problema es que no crees lo suficiente en ti mismo. Deja de lado tus vacilaciones y demuéstrale a todo el mundo todo tu potencial.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy riesgosa. Años atrás te asociaste con otra empresa para poder crecer en tu actividad productiva. Durante algún tiempo todo fue muy bien pero desde hace unos meses la actividad ha entrado en crisis y tu negocio está empezando a registrar pérdidas. Los astros te aconsejan que consideres la posibilidad de disolver dicha sociedad porque ya no te reportará ningún beneficio.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que podrán recuperar el optimismo con respecto al futuro. Han vivido últimamente situaciones emocionales duras o tristes y eso los había puesto algo melancólicos pero el sol volverá a salir durante esta semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 29

Virgo

AMOR: La intuición de Virgo será la que lo guíe durante la próxima semana. Durante los próximos siete días, deja a un lado la razón y déjate llevar por lo que tu corazón te dice, él te dirá qué es lo que debes hacer. Es probable que durante los últimos meses hayan atravesado momentos de mucha desolación, las cosas en tu pareja no van bien pero te atemoriza tomar una decisión por temor a equivocarte. Sigue tu intuición, haz eso que en el fondo de tu alma deseas hacer, aunque pueda parecerte una locura.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Necesitabas modernizar tu actividad productiva y para hacerlo necesitabas recursos. Un conocido te prestó el dinero y pudiste concretar tus aspiraciones. Sin embargo, durante esta semana te darás cuenta que has caído en una trampa. El acuerdo fue que le devolverías una determinada suma mensual a quien te prestó el dinero pero durante los próximos días esta persona empezará a presionarte exigiéndote intereses excesivamente altos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana muy buena. Durante un tiempo te sentiste muy débil a nivel emocional, sin embargo a partir de este fin de semana te sentirás fortalecido y listo para enfrentar cualquier contratiempo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana complicada. Eres muy bueno en el cumplimiento de tus funciones y eso te hace sentir orgulloso. Sin embargo, durante los próximos días uno de tus jefes te hará unas correcciones para que puedas optimizar recursos y trabajar mejor en menos tiempo. Será una crítica constructiva pero tu ego no te permitirá aceptarla. Madura y aprende a aceptar consejos de personas que saben más que tú.

NÚMERO AFORTUNADO: 11

Libra

AMOR: Errores estúpidos te llevarán a arrepentirte de tu actitud en el amor, Libra. En la actualidad tienes una excelente relación sentimental, la persona que está a tu lado te ama, te respeta y hace todo lo que está a su alcance para hacerte feliz. Sin embargo, tú no puedes evitar comparar a tu pareja actual con alguien que fue muy importante en tu pasado. Piensas que esa persona era mucho mejor que tu compañero o compañera sentimental actual y cometerás el imperdonable error de decirle lo que piensas a tu pareja.

DINERO: En el ámbito económico financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán superar muchas tentaciones. Tenías una idea excelente para un emprendimiento y le has ofrecido a uno de tus amigos íntimos que sea tu socio. Para convencerlo te verás tentado a prometerle ganancias que en realidad son irreales. Los astros te aconsejas que digas la verdad y no ilusiones a nadie con meras fantasías.

SALUD: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que se comportarán muy negligentes con respecto a su salud. Tienes un problema y tu cuerpo te ha dado muchos avisos durante los últimos meses. Ahora el problema es pequeño pero si no actúas rápidos ese problema se agravará.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana bastante compleja. Eres una persona muy preparada y tienes mucha experiencia dentro de tu área. Estás acostumbrado a dar órdenes y a que los demás las cumplan. Sin embargo, durante los próximos días se producirán cambios que afectarán tu forma de trabajar. De ahora en más, deberás aprender a trabajar en equipo. Los astros te aconsejan que no te resistas a los cambios.

NÚMERO AFORTUNADO: 04

Escorpio

AMOR: Se acerca una semana muy complicada en los sentimientos para Escorpio. Tu relación sentimental iba muy bien, sin embargo, recientemente ha aparecido en tu vida una persona que ha despertado en ti un gran interés. Es probable que esta persona pertenezca al ambiente laboral, es decir que tienes un trato diario con ella y cuanto más la conoces más te interesa. Los astros te aconsejan que aclares rápido tus sentimientos, nadie merece ser engañado y menos tu pareja. Si no sabes qué hacer pídele un tiempo para pensar.

DINERO: En el ámbito económico, las personas de este signo vivirán una semana en donde tendrán que soportar algunas dificultades. Tu relación con tu socio siempre fue buena pero a partir de esta semana él comenzará a exigirte resultados inmediatos, él hizo una importante inversión de dinero y esperará ver que esa inversión se multiplica. Los astros te aconsejan que no pierdas la calma, simplemente explícale que estás trabajando arduamente y que tomará un tiempo antes de que el negocio comience a producir las ganancias esperadas.

BIENESTAR: Ocurrirán sucesos esta semana que los hará cambiar de estilo de vida. Durante los últimos meses disfrutaste al máximo de las salidas nocturnas y de los excesos. Sin embargo, esta semana comenzarás a modificar dichos hábitos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas vacilaciones. Desde hace meses que estás muy indeciso, tienes que elegir un camino pero no terminas de decidir cuál. Sin embargo, durante esta semana te darás cuenta que no podrás seguir dilatando tus decisiones. Los astros te aconsejan que dejes de lado tus temores, en el fondo de tu alma sabes lo que quieres hacer, escucha a tu voz interior.

NÚMERO AFORTUNADO: 61

Sagitario

Amor: Sagitario verá acercarse las complicaciones sentimentales esta semana. Las personas que te rodean piensas que eres muy afortunado porque has encontrado a la pareja ideal. Sin embargo, tú no lo crees así, hay una historia del pasado que no cerraste y en tu mente siempre estás comparando a tu ex con tu pareja actual. El problema es que tu pareja lo está empezando a notar y si continúas con esa actitud, perderás para siempre a una persona que podría haberte hecho muy feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana excelente. En los próximos días comenzará para ti, un ciclo en el que recibirás un gran impulso astral que beneficiará enormemente todos tus asuntos económicos. Aparecerán por caminos insospechados oportunidades que nunca hubieras imaginado para incrementar tu capital. Las deudas ya no tendrán lugar en tu vida debido a que tendrás el suficiente dinero o financiación para saldarlas.

BIENESTAR: Vivirán una semana en la que no lograrán pensar con claridad con respecto a algunas cuestiones. Sin embargo, la intuición estará desarrollada así que si no sabes qué hacer, escucha lo que dice tu voz interior.

TRABAJO: Semana difícil. Eres muy responsable con tus tareas, por eso te tomará de sorpresa una acusación que recibirás durante los próximos días. Uno de tus jefes te responsabilizará por un error cometido dentro de tu sector. Tú sabes que esa acusación es injusta pero debes lograr que los demás también lo sepan. Defiéndete con uñas y dientes y no permitas que nadie te difame ni menosprecie tu excelente trabajo.

NÚMERO AFORTUNADO: 57

Capricornio

DINERO: El dinero será el protagonista infaltable en la semana de los Capricornio. Tendrás una gran intuición para los negocios y surgirán en tu vida grandes oportunidades para invertir en proyectos que alcanzarán el éxito en muy poco tiempo. Los astros te aconsejan que aproveches este ciclo de abundancia en el que estás por entrar, para ahorrar grandes cantidades de dinero.

SALUD: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia de algo que les está ocurriendo hace tiempo. Físicamente tu salud estará muy bien pero psicológicamente sabes que estás teniendo problemas. Es un período en el que existirá una tendencia a caer en manías u obsesiones.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana importante. Un compañero de trabajo se acercará a ti y te pedirá un favor. No se tratará de nada ilegal, simplemente te pedirá ayuda con una parte de su trabajo. Nunca habías tenido una estrecha relación con esta persona y por eso te sorprenderá su pedido. Los astros te aconsejan que lo ayudes, aunque nadie lo sabe, tu compañero está pasando un momento emocional difícil y por eso su rendimiento laboral ha disminuido.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde se producirán grandes avances a nivel sentimental. Desde hace un tiempo que estás encerrado en ti mismo y no te permites la posibilidad de ser feliz junto alguien. Has sufrido en el pasado una decepción amorosa muy grande y por eso actúas así, no quieres que te lastimen de nuevo. Tus relaciones se basan en encuentros íntimos ocasionales con personas de las que estás seguro que nunca podrías enamorarte. No obstante, esta semana aparecerá alguien en tu vida que hará que tengas ganas de correr riesgos nuevamente.

NÚMERO AFORTUNADO: 79

Acuario

DINERO: Surgirán complicaciones afectivas en la vida de Acuario la próxima semana. Tu actividad productiva está sufriendo algunos problemas, no es nada grave ni nada que no tenga solución. Sin embargo, te sientes culpable por una persona cercana a ti invirtió en tu proyecto todos sus ahorros y tú le prometiste que vería resultados rápidamente. Aprovecha los próximos días para sincerarte con esa persona y explicarle la situación.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que contarán con un impulso astral, el cual les permitirá superar miedos que tienen desde la niñez. Durante los próximos decidirán hacer todo lo que sea necesario para liberarse de una buena vez de los absurdos temores que cargan desde niños.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho trabajo. Durante los próximos habrá muchísima actividad en tu lugar de trabajo. Ocurrirán algunos imprevistos que obligarán a todos los empleados a trabajar el doble de lo que trabajaban normalmente. Tu jefe te pedirá que te hagas cargo de algunas tareas que excederán tus responsabilidades. Sin embargo, no debes negarte, recibirás tu recompensa en un futuro cercano.

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que se producirán muchas discusiones con la pareja. Siempre has sido un poco celosos pero últimamente esos celos se están volviendo cada más más insanos. Sin embargo, el comportamiento de tu pareja es intachable, eres tú el que debe lidiar con tus inseguridades. Tu compañero o compañera sentimental te está teniendo mucha paciencia porque te ama, pero no abuses porque la paciencia de él o de ella también tiene límites. Si no puedes solo, busca ayuda profesional.

NÚMERO AFORTUNADO: 51

Piscis

AMOR: Habrá interferencias que impidan la comunicación de pareja para Piscis. La persona que amas te desconcierta, llevan juntos algún tiempo y estás muy enamorado. Sin embargo, sientes que él o ella es muy hermético y que no se abre anti ti. Los astros te aconsejan que tengas paciencia, a medida que el vínculo entre ustedes se fortalezca, también crecerá la confianza y entonces a tu pareja le será más fácil comentarte lo que piensa o siente.

BIENESTAR: En el ámbito social, las personas de este signo vivirán una semana muy activa. Tu círculo de amistades se había reducido mucho pero a partir de ahora comenzarás una actividad recreativa que te permitirá conocer a nuevas personas y además te hará sentir mucho más animado.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se producirán algunos cambios. Dentro de tu lugar de trabajo se creará una nueva sección o área que coincide con uno de tus mayores intereses profesionales. Tus superiores deberán elegir a alguien para que se ocupe de dicha área y tú te ofrecerás para hacerlo. Sin embargo, tu propuesta será rechazada porque no cuentas con la suficiente experiencia en el tema.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a estresarse demasiado por cosas que en realidad no son tan importantes. Tienes que aprender a medir mejor las situaciones. Tu negocio va muy bien, no tiene sentido que te enfrentes en batallas infantiles con tu principal competencia. Pelea sólo las batallas que puedes ganar y aquellas que te reporten algún beneficio para tu actividad productiva.

NÚMERO AFORTUNADO: 38