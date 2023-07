Eventos Celestes de la Semana

El martes 1° de agosto a las 15,31 se producirá la Luna Llena en el eje Leo-Acuario. Desde el pasado 23 de julio hasta el 3 de septiembre el planeta Venus estará en su fase retrógrada, en el signo de Leo. Venus representa el placer en su más amplio espectro: la comodidad, el lujo, la belleza, el buen gusto y los placeres de los sentidos. También el placer sexual. Cuando Venus retrograda, tendemos a volver hacia el pasado, a mirar hacia atrás. De repente aparecen personas de nuestro pasado con quienes mantuvimos vínculos, pero también es frecuente que las relaciones actuales sean sometidas a un proceso de revisión. Una u otra de estas manifestaciones nos llevan a confrontarnos con nosotros mismos. El Nodo Norte de la Luna ingresó en Aries y permanecerá en este signo durante dieciocho meses, forzándonos a la autoafirmación como una forma de crecimiento personal. Demostrarnos a nosotros mismos nuestras propias capacidades y talentos, a conocer nuestro alcance.

Aries

AMOR: Las postergaciones se terminan y Aries reflexionará acerca de asuntos pendientes en lo sentimental. Tu carrera profesional te importa mucho y estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio por ella, el problema es que tu pareja siente que la estás relegando por tu trabajo y eso está provocando que se aleje lentamente de ti. Tal vez ha llegado el momento de sincerarte con la persona que tienes al lado y también contigo mismo, pregúntate si verdaderamente estás dispuesto a tener una relación seria en este momento de tu vida.

DINERO: Los arianos vivirán una semana en donde ocurrirán algunas sorpresas desagradables. Recientemente te asociaste con una persona para llevar a cabo un gran emprendimiento. Confías ciegamente en tu socio y por ello no has visto las señales de peligro, sin embargo esta semana ocurrirá algo que te permitirá quitarte la venda de los ojos y ver al lado de quién estás. Hazle caso a tu intuición.

TRABAJO: Una semana en la que deberán manejarse con mucha cautela. Durante los próximos días la compañía donde trabajas atravesará algunas situaciones complicadas que deberán ser resueltas de inmediato. Tú estarás encargado de resolver algunas de ellas, no obstante, aunque el tiempo apremie no debes hacer nada que no sea éticamente correcto. Te estás observando y de la actitud que asumas durante esta semana dependerá tu futuro en tu lugar de trabajo.

SALUD: Semana en la que se darán cuenta del trato negligente que han tenido hacia su salud. Durante los últimos meses han vivido situaciones de mucho estrés y han canalizado de forma negativa dicha ansiedad.

NÚMERO AFORTUNADO: 17

Tauro

AMOR: La angustia oprimirá el corazón de los Tauro esta semana. Nunca has sido celoso pero con tu pareja actual no puedes evitar sentir unos celos enloquecedores. Esto ocurre porque no sientes tus sentimientos sean correspondidos con la misma intensidad. Esa sensación te genera mucha inseguridad y por eso ves fantasmas por todos lados. Lamentablemente esta semana comprobarás que tus temores no eran infundados. Sin embargo, enfrentar la realidad te permitirá dejar una relación enfermiza y estar libre para buscar a alguien que te ame de verdad.

DINERO: Vivirán una semana en donde harán importantes descubrimientos. Estás haciendo grandes esfuerzos para sacar adelante a tu negocio o actividad productiva pero no estás viendo los resultados de dichos esfuerzos debido a que estás tomando decisiones equivocadas. Sin embargo, durante los próximos días te reencontrarás con una persona del pasado que te hará ver los errores que has estado cometiendo.

TRABAJO: Una semana en la que deberán intentar evitar todo lo posible a personas negativas. En tu ámbito de trabajo se están viviendo momentos de mucha tensión, ante esta situación muchos de tus compañeros se la pasan quejándose todo el día y augurando lo peor para el futuro de la compañía donde trabajas. Los astros te aconsejan que no te dejes ganar por la desesperanza.

SALUD: Se verán obligados a realizar cambios saludables en susrutinas. Tu sistema nervioso está a punto del colapso y debes comenzar a realizar una actividad física de forma urgente.

NÚMERO AFORTUNADO: 99

Géminis

AMOR: Finalmente Géminis se percatará acerca de que estuvo sosteniendo una actitud muy equivocada en lo sentimental. Tuviste una relación amorosa que fue muy importante para ti pero que terminó desde hace tiempo. Desde entonces conociste a muchas personas con las que podrías haber entablado una linda relación amorosa pero las dejaste pasar porque seguías aferrada al pasado. Durante esta semana te enterarás de algo que te permitirá darte cuenta que ese pasado no volverá nunca y que si deseas continuar debes mirar hacia el futuro.

DINERO: En cuanto a su economía, las personas de Géminis vivirán una semana en la que se producirán algunos hechos liberadores. Desde hace años mantienes una sociedad con una persona que además de ser tu socio, es tu amigo. Juntos lograron hacer negocios exitosos, no obstante, desde hace un tiempo las cosas han cambiado y por eso durante esta semana juntarás valor y le pedirás disolver la sociedad. Tranquilidad, todo saldrá bien.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde recibirán malas noticias. Durante los próximos días existen grandes probabilidades de que pierdas tu trabajo o de que tus condiciones laborales se vean afectadas de forma negativa. Sin embargo, no debes preocuparte porque después de esta crisis se comenzará para ti un período excelente a nivel laboral. La ayuda que necesitas vendrá por un camino inesperado.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán muy solicitados. Estás atravesando una etapa caracterizada por una gran capacidad de empatía, interpretas con mucha facilidad los sentimientos de los demás y por eso todos recurrirán a ti para que los escuches.

NÚMERO AFORTUNADO: 45

Cáncer

AMOR: Buenas noticias en el amor será lo que reciba Cáncer la próxima semana. Durante los próximos siete días las personas de este signo contarán con un excelente auspicio que posibilitará la concreción de acontecimientos esperados durante mucho tiempo. Si estabas buscando un hijo, es muy probable que recibas excelentes noticias durante esta semana. Las proposiciones matrimoniales y también los matrimonios inesperados e improvisados contarán con un muy buen auspicio. Sin lugar a duda, será una semana inolvidable en el amor para las personas de este signo.

DINERO: En el terreno de las finanzas, las personas de este signo vivirán una semana en donde podrán recuperar un poco la paz que habían perdido durante los últimos meses. Tu negocio está atravesando un momento complicado, intentaste todas las soluciones que se te ocurrieron pero no lograste ningún resultado. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás mediante un encuentro fortuito, dónde está el error y qué puedes hacer para solucionarlo. Los astros te aconsejan que aprendas a controlar tus nervios.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que adoptarán actitudes más saludables en su ambiente de trabajo. Cuando empezaste a trabajar eras una persona autoexigente y estabas dispuesto a esforzarte para que tu desempeño fuera impecable. Lamentablemente, en tu lugar de trabajo reina la mediocridad y poco a poco te has ido contagiando de ella. Sin embargo, durante los próximos días ocurrirá algo que te hará abrir los ojos y modificar tu actitud.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana muy buena. Recibirás un excelente auspicio que favorecerá las relaciones familiares. Durante los próximos días se producirán reconciliaciones con amigos cercanos o familiares. Pasarán muchos momentos agradables junto a sus seres queridos.

NÚMERO AFORTUNADO: 63

Leo

AMOR: Tu pareja aparecerá con proposiciones para ambos, Leo. Tu relación sentimental está sumida en la rutina y el aburrimiento. El lazo que une a ti y a tu pareja es fuerte, no obstante la monotonía los está volviendo melancólicos y malhumorados. Por este motivo, la persona que amas te propondrá realizar juntos una actividad recreativa que les permitirá pasar momentos agradables y reactivar la relación. Los astros te aconsejan que no te niegues porque te hará bien tanto a nivel personal como de pareja.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que diferentes acontecimientos los obligarán a tomar decisiones que venían postergando. Desde hace años que tienes una sociedad comercial con algún familiar y dicha sociedad funcionó bien por un tiempo. Ahora tienen intereses distintos y tienen dificultades para ponerse de acuerdo. Debido a un incidente que ocurrirá en los próximos días, hablarás con tu socio y le pedirás disolver una sociedad que ya no beneficia a ninguno de los dos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde se producirán cambios. Probablemente te trasladen o te asignen una nueva área de trabajo. Al principio lo tomarás como una ofensa a nivel personal pero luego te darás cuenta de que te han hecho un enorme favor. Los astros te aconsejan que te pongas en contacto con antiguos jefes o con personas con las que has trabajado en el pasado, ellos te darán excelentes consejos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que la energía estará un poco estancada. Te sentirás desganado y disperso. Además, desearán pasar momentos a solas para poder reflexionar sobre algunos de sus problemas existenciales.

NÚMERO AFORTUNADO: 04

Virgo

AMOR: Retorna el equilibrio emocional en la vida de pareja de Virgo. Durante los últimos meses has pasado momentos muy duros con tu pareja. Las discusiones eran frecuentes e intensas. En verdad pensaste que no iban a poder superar esta crisis. Sin embargo, durante esta semana las cosas comenzarán a calmarse un poco. Estarás más dispuesto a escuchar las necesidades de tu pareja y a su vez él o ella también pondrá una mayor predisposición para escuchar tus reclamos. Tu relación comenzará un nuevo ciclo, disfrútalo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que aprenderán a renunciar a viejas estructuras mentales. Siempre has sido una persona muy trabajadora y eso hasta el momento te ha dado excelentes resultados. Sin embargo, tu actividad productiva ha comenzado a decaer y aunque trabajas mucho más de lo habitual, no consigues reactivarla. La clave para solucionar tus problemas radica en la innovación, tu negocio necesita renovarse para poder competir en el mercado actual.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se sentirán tentados a tomar decisiones drásticas. Desde hace tiempo que tienes dudas sobre si debes o no continuar en tu lugar de trabajo actual. Tu jefe nunca te otorga ningún reconocimiento a pesar de que tu desempeño es brillante. Los astros te aconsejan que sigas tus instintos, si sientes que debes renunciar, hazlo de una vez.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que cumplirán el papel de mediadores. Durante los próximos días contarán con un gran poder de persuasión y lo utilizarán para ayudar a pacificar el ambiente familiar.

NÚMERO AFORTUNADO: 26

Libra

AMOR: Libra estará de muy buena disposición para aprender de sus propios errores. Has sufrido mucho por causa del amor, tus últimas relaciones han sido tormentosas. Sin embargo, has reflexionado y te has dado cuenta de que en parte ha sido tu culpa porque siempre has elegido a personas inestables, que no querían tener una relación seria o que ya tenían una relación. Por eso, a partir de ahora fortalecerás tu autoestima y empezarás a construir relaciones sentimentales sanas que te ayuden a crecer personal y espiritualmente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán actuar con mucha cautela. Enfrentarás situaciones inesperadas en tus negocios que te desestabilizarán a nivel emocional. Estarás tan ansioso por encontrar una solución a dichos imprevistos que correrás el riesgo de optar por opciones que no sólo no son las más adecuadas sino que además pueden empeorar tu situación. Los astros te aconsejan que antes de tomar una decisión, te calmes y recuperes la estabilidad mental que sueles tener.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Recientemente has comenzado un nuevo trabajo, tus jefes son amables pero tus compañeros de trabajo no lo son. Están haciendo todo lo posible para que te vayas porque te consideran una amenaza. No les hagas caso, actúa con madurez y demuéstrales que eres una persona fuerte, segura y decidida. Concéntrate en tus metas y olvídate de lo demás.

SALUD: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que padecerán graves problemas debido a un exceso de ansiedad y estrés. El sistema digestivo será el más vulnerable y existe la posibilidad que los malestares estomacales se agudicen durante el fin de semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 02

Escorpio

AMOR: Si logran controlar tus cambiantes estados de ánimo, la pareja no correrá peligro la semana próxima. Desde hace algún tiempo que estás muy irascible y eso ha modificado mucho la forma en la que te comunicabas y te comportabas con tu pareja. La persona que amas está comenzado a tenerte miedo porque no sabe cuándo explotarás. Los astros te aconsejan que busquen ayuda médica o terapéutica para poder controlar de una forma más efectiva tus nervios.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que podrán aprender importantes lecciones. Eres una persona muy controladora, te gusta planear minuciosamente las cosas y que todo salga de acuerdo a tus deseos. Sin embargo, en la vida ocurren imprevistos y cuando esto sucede de nada servirán tus quejas. Los astros te aconsejan que ejercites más tu flexibilidad mental y tu capacidad para adaptarte a los nuevos desafíos.

SALUD: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde padecerán molestias y dolores. Tu cuerpo te está diciendo a gritos que algo no está bien y tú insistes en no escucharlo. Cuidado porque podrías terminar internado durante el fin de semana.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy dura pero a la vez muy fructífera. Desde hace mucho tiempo que tienes una muy mala relación con tu jefe o superior. Él o ella no sólo no te felicita por tu excelente trabajo sino que a tus espaldas habla mal de ti y pone en duda tus capacidades profesionales. Los astros te aconsejan que no sigas perdiendo tu tiempo, la relación con tu jefe no cambiará, es una persona que envidia tus capacidades y nunca te dará crédito por ellas.

NÚMERO AFORTUNADO: 59

Sagitario

AMOR: Sagitario dejará de postergar sus decisiones y tomará una resolución que tenía pendiente hacía tiempo en materia amorosa. Tu relación sentimental se ha transformado en un callejón sin salida, sabes perfectamente que ya no estás enamorado de tu pareja y has intentado en varias ocasiones hablar con él o con ella y explicarle que lo que existía entre ustedes se terminó. No obstante, tu pareja se niega a escucharte y siempre termina convenciéndote de que podrán superar la crisis. Sin embargo, durante los próximos días tomarás valor y terminarás una relación que no te hace feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán situaciones muy estresantes. En tu actividad productiva surgirán inconvenientes que serán completamente nuevos para ti. Te gusta controlarlo todo y reaccionas muy mal ante las situaciones problemáticas nuevas. El problema tiene solución, sólo necesitarás dejar tu soberbia de lado y pedir consejo a aquellas personas idóneas en el tema.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán muy silenciosos. Normalmente son personas muy sociables, sin embargo durante este fin de semana elegirán la soledad para poder reflexionar. Existen grandes posibilidades de viajes a lugares pacíficos y poco concurridos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy dura pero a la vez muy fructífera. Desde hace mucho tiempo que tienes una muy mala relación con tu jefe o superior. Él o ella no sólo no te felicita por tu excelente trabajo sino que a tus espaldas habla mal de ti y pone en duda tus capacidades profesionales. Los astros te aconsejan que no sigas perdiendo tu tiempo, la relación con tu jefe no cambiará, es una persona que envidia tus capacidades y nunca te dará crédito por ellas.

NÚMERO AFORTUNADO: 80

Capricornio

AMOR: Te darás cuenta de tu comportamiento inapropiado, Capricornio. Eres una persona muy posesiva, te gusta que todos y en especial tu pareja, hagan lo que tú quieres. Tu pareja te ama y por eso ha soportado tus caprichos y tus manipulaciones, sin embargo no continuará siendo así por mucho tiempo. Los astros te aconsejan que reflexiones, compórtate mejor con la persona que amas porque de lo contrario la perderás para siempre.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán que tomar importantes decisiones. Tu actividad productiva ha crecido mucho, no obstante para continuar evolucionando necesitas asociarte con otras personas. Desde hace tiempo que sabes que si no buscas el apoyo económico y logístico de otros, tu negocio se verá perjudicado. Los astros te aconsejan que no dilates más las cosas, toma una decisión y hazlo rápido.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tendrás que esforzarte al máximo. La compañía en donde trabajas está atravesando una fuerte crisis financiera y los directivos se verán obligados a hacer recortes en el personal. Para evitar problemas, durante los próximos días les debes demostrar a tus superiores que tu trabajo es de suma importancia para el correcto funcionamiento de la empresa.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que harán un balance de su vida en general. En algunos aspectos se sentirán orgullosos de sí mismos, mientras que en otros se sentirán completamente frustrados y esa frustración les hará replantearse muchas de sus metas.

NÚMERO AFORTUNADO: 47

Acuario

AMOR: Una muy intensa semana se acerca para Acuario. Hace poco tiempo conociste a una persona de la que te enamoraste perdidamente, la amas y deseas que él o ella sienta lo mismo por ti. Sin embargo, no está utilizando los medios adecuados. Acosar permanentemente a alguien difícilmente provoque que ese alguien se enamore de ti. Los astros te aconsejan que te tomes la situación con más calma, no actúes con tanta desesperación porque provocarás que la persona que te interesa termine asustándose.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana durante la que podrán recuperar el optimismo. Desde hace un tiempo que te sientes desalentado y desesperanzado con respecto al futuro de tu actividad productiva. La crisis económica ha golpeado fuerte a tu negocio y te deprimes pensando en que no lograrás encontrar una solución. Sin embargo, un hecho aislado te inspirará y tendrás una idea mediante la cual tu situación cambiará radicalmente.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que podrán realizar grandes avances. La relación con tu jefe nunca ha sido muy buena, tú siempre has trabajado correctamente y por su parte él nunca ha sido injusto contigo. Sin embargo, la relación entre ustedes quedó resentida debido a un malentendido que ocurrió hace mucho tiempo. Durante los próximos días tendrás la oportunidad de revertir esta situación, permanece atento y no la dejes pasar.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Estás atravesando un período de mucha sensibilidad y por ello todo lo que ocurre a tu alrededor te afecta mucho. Cuidado porque existen grandes riesgos de caer en una depresión.

NÚMERO AFORTUNADO: 29

Piscis

AMOR: Una semana de complicaciones amorosas se aproxima para Piscis. Tienes una relación sentimental seria y consolidada, te llevas bien con tu pareja y sientes afecto por la persona que está a tu lado. No obstante, últimamente estás comenzando a sentir, y cada vez con más fuerza, un gran deseo de libertad. Deseas que en tu vida haya más movimiento, quieres vivir situaciones nuevas e inesperadas. Tu rutina te aburre y tu relación sentimental te hace sentir atado y asfixiado. Los astros te aconsejan que hables con tu pareja y le expliques tus nuevas necesidades.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana recibirán una importante advertencia. En tu lugar de trabajo se han producido muchos cambios durante los últimos meses y dichas transformaciones han modificado la forma en la que se realizaban las actividades de la compañía para la que trabajas. Sin embargo, tú pareces no entender esta nueva situación y te empeñas en trabajar de la forma en la que lo hacías antes. Adáptate al cambio porque de lo contrario estarás en problemas.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán plena consciencia de sus defectos y debilidades. A partir de ahora ya no será tan permisivo contigo mismo y comenzarás a trabajar para poder fortalecer tu carácter y mejorar tus defectos.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana complicada. Un grupo de personas muy importante dentro del rubro de tu actividad productiva te ha ofrecido asociarte con ellos. Sin embargo, a pesar de que la propuesta es sumamente conveniente, tú tienes dudas y no te animas a dar el siguiente paso. Los astros te aconsejan que dejes a un lado tu indecisión porque podrías perder una oportunidad irrepetible.

NÚMERO AFORTUNADO: 64