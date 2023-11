ARIES

AMOR: Tendrás una muy buena semana, Aries, en materia amorosa. Tu relación sentimental está crisis desde hace tiempo aunque ni tu pareja ni tú se han animado a conversarlo francamente. Sin embargo, esta semana tu pareja tomará la iniciativa y no sólo te hablará del difícil momento que están atravesando sino que además te hará una propuesta para intentar mejorar las cosas. Sería una estupidez que te negaras, esa propuesta puede resultar para ustedes la última oportunidad para intentar salvar la relación. Los astros te aconsejan que dejes a un lado tus prejuicios.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde existirá una tendencia a caer en excesos. Tu negocio o actividad productiva va cada vez mejor, recientemente has logrado cerrar una gran operación que te hará ganar mucho dinero. Te sientes eufórico y es esa sensación la que está provocando que hagas gastos innecesarios e imprudentes. Los astros te aconsejan que seas más juicioso y que no te dejes llevar por entusiasmos exagerados.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana complicada. Eres muy bueno en el cumplimiento de tus funciones y eso te hace sentir orgulloso. Sin embargo, durante los próximos días uno de tus jefes te hará unas correcciones para que puedas optimizar recursos y trabajar mejor en menos tiempo. Será una crítica constructiva pero tu ego no te permitirá aceptarla. Madura y aprende a aceptar consejos de personas que saben más que tú.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que podrán recuperar el optimismo con respecto al futuro. Han vivido últimamente situaciones emocionales duras o tristes y eso los había puesto algo melancólicos pero el sol volverá a salir durante esta semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 12

TAURO

AMOR: El dolor será el que corone la semana de Tauro en lo referido a los asuntos amorosos. Tienes dudas en cuanto a tu relación sentimental, no confías plenamente en tu pareja y eso hace que las peleas entre ustedes sean cada vez más frecuentes. Desde hace meses que te preguntas si la persona que está a tu lado es la más compatible contigo pero a pesar de todas tus dudas sigues con él o con ella porque tienes miedo de estar solo. Sé valiente, enfrenta la realidad y no sigas negando lo que es evidente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán aprender a aparentar fortaleza. Tu actividad productiva no está pasando por su mejor momento, para salvar tu negocio has tenido que realizar una alianza con uno de tus principales competidores. Estás débil y tu competencia lo sabe y por eso intentará aprovecharse de esa situación. No dejes que lo hagan, aparenta serenidad y compostura, oblígalos a negociar contigo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana bastante compleja. Eres una persona muy preparada y tienes mucha experiencia dentro de tu área. Estás acostumbrado a dar órdenes y a que los demás las cumplan. Sin embargo, durante los próximos días se producirán cambios que afectarán tu forma de trabajar. De ahora en más, deberás aprender a trabajar en equipo. Los astros te aconsejan que no te resistas a los cambios.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana muy buena. Durante un tiempo te sentiste muy débil a nivel emocional, sin embargo a partir de este fin de semana te sentirás fortalecido y listo para enfrentar cualquier contratiempo.

NÚMERO AFORTUNADO: 51

GÉMINIS

AMOR: Muy ardua es la semana que comienza para Géminis en lo que se refiere al amor. Tu relación sentimental te produjo mucha felicidad durante algún tiempo, sin embargo desde hace unas semanas que notas que ya no sientes por tu pareja el mismo interés que antes. Las emociones que tenías cada vez que estabas con él o con ella solían ser muy intensas pero ahora son casi imperceptibles. Durante los próximos días decidirás que lo mejor es hablar francamente con tu pareja y decirle lo que sientes. Hazlo pero ten en cuenta que su reacción no será buena.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán esforzarse al máximo. Para lograr que tu negocio crezca, necesitas financiación. Durante los próximos días surgirá una compañía que estará dispuesta a prestarte el dinero que necesitas, sin embargo deberás esmerarte y mostrarles los beneficios de invertir en ti. Tienes ideas muy innovadoras y proyectos excelentes, utiliza todo tu poder de persuasión para no dejar escapar esta oportunidad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas vacilaciones. Desde hace meses que estás muy indeciso, tienes que elegir un camino pero no terminas de decidir cuál. Sin embargo, durante esta semana te darás cuenta que no podrás seguir dilatando tus decisiones. Los astros te aconsejan que dejes de lado tus temores, en el fondo de tu alma sabes lo que quieres hacer, escucha a tu voz interior.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que se comportarán muy negligentes con respecto a su salud. Tienes un problema y tu cuerpo te ha dado muchos avisos durante los últimos meses. Ahora el problema es pequeño pero si no actúas rápidos ese problema se agravará.

NÚMERO AFORTUNADO: 87

CÁNCER

AMOR: Cáncer tendrá que tomar importantes decisiones en el amor. La relación con tu pareja ha comenzado a decaer, al principio pensaste que se trataba de una crisis pasajera pero durante esta semana te darás cuenta que no es así. La realidad es que la situación es crítica y que si los miembros de la pareja no actúan en conjunto para sacar la relación adelante, el final no tardará mucho en llegar. Los astros te aconsejan que hables cuanto antes con tu pareja para que ambos puedan decidir qué hacer.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que se verán obligados a dejar su pasividad de lado. Tu competencia está intentando sacarte del camino. Desde hace tiempo que tus competidores están buscando tu lado más débil para poder destruirte. Sin embargo, tú estás actuando como si nada ocurriera. Durante los próximos días ocurrirá un hecho que te obligará a despertar y a ver la realidad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Eres muy responsable con tus tareas, por eso te tomará de sorpresa una acusación que recibirás durante los próximos días. Uno de tus jefes te responsabilizará por un error cometido dentro de tu sector. Tú sabes que esa acusación es injusta pero debes lograr que los demás también lo sepan. Defiéndete con uñas y dientes y no permitas que nadie te difame ni menosprecie tu excelente trabajo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que ocurrirán sucesos que los hará cambiar de estilo de vida. Durante los últimos meses disfrutaste al máximo de las salidas nocturnas y de los excesos. Sin embargo, esta semana comenzarás a modificar dichos hábitos.

NÚMERO AFORTUNADO: 47

LEO

AMOR: El estrés estará muy presente para perjudicar la semana amorosa de Leo. Desde hace un tiempo que sospechas que tu pareja te está ocultando algo, no sabes si se trata de una infidelidad pero tienes la certeza de que él o ella no te está diciendo algo importante. Tu intuición es correcta, sin embargo no tendrás que seguir haciéndote preguntas porque durante los próximos días te enterarás de toda la verdad. Los astros te aconsejan que escuches a tu pareja antes de tomar cualquier decisión.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de decepciones. Durante los próximos días te darán malas noticias, tenías muchas esperanzas puestas en una operación financiera pero las cosas no saldrán como tú esperabas. Sin embargo, la situación todavía puede arreglarse, para lograrlo necesitarás dejar a un lado esa pasiva melancolía y pelear por sacar tu negocio adelante.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana importante. Un compañero de trabajo se acercará a ti y te pedirá un favor. No se tratará de nada ilegal, simplemente te pedirá ayuda con una parte de su trabajo. Nunca habías tenido una estrecha relación con esta persona y por eso te sorprenderá su pedido. Los astros te aconsejan que lo ayudes, aunque nadie lo sabe, tu compañero está pasando un momento emocional difícil y por eso su rendimiento laboral ha disminuido.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que no lograrán pensar con claridad con respecto a algunas cuestiones. Sin embargo, la intuición estará desarrollada así que si no sabes qué hacer, escucha lo que dice tu voz interior.

NÚMERO AFORTUNADO: 55

VIRGO

AMOR: Muy buena es la semana que espera por Virgo en lo que se refiere al amor. Finalmente al logrado construir una pareja soñada. Sin embargo, debido a tus heridas del pasado, insistes en encontrar defectos y engaños en donde no hay nada. La felicidad está a tu alcance pero eres tú quien debe animarse a vivirla. No te atormentes con fantasmas que están sólo en tu imaginación, el pasado, por muy doloroso que haya sido, ya terminó. Aprovecha y disfruta de todas las oportunidades para ser feliz que tienes en tu presente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana pesada. Durante los últimos meses realizaste algunas inversiones importantes. No fueron acciones precipitadas, investigaste, te informaste y luego invertiste tu dinero en lo que creíste que eran excelentes negocios. No obstante, esta semana te enterarás de que tus expectativas no van a cumplirse. No te deprimas ni te culpes, toma esta experiencia como una enseñanza y aprende de tus errores.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho trabajo. Durante los próximos habrá muchísima actividad en tu lugar de trabajo. Ocurrirán algunos imprevistos que obligarán a todos los empleados a trabajar el doble de lo que trabajaban normalmente. Tu jefe te pedirá que te hagas cargo de algunas tareas que excederán tus responsabilidades. Sin embargo, no debes negarte, recibirás tu recompensa en un futuro cercano.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia de algo que les está ocurriendo hace tiempo. Físicamente tu salud estará muy bien pero psicológicamente sabes que estás teniendo problemas. Es un período en el que existirá una tendencia a caer en manías u obsesiones.

NÚMERO AFORTUNADO: 69

LIBRA

AMOR: Libra tendrá que transitar una semana salpicada por sorpresas desagradables. Tu relación sentimental comenzó hace poco, los primeros meses fueron idílicos y estabas empezando a sentir que tu pareja era la persona adecuada, con la que podías construir un futuro. Sin embargo, esta semana el comportamiento de tu compañero o compañera sentimental cambiará radicalmente y no sabrás a qué atribuirlo. Intentarás que la persona que amas te dé una explicación pero él o ella se mostrará evasivo. Los astros te aconsejan que cortes la relación de inmediato.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción comercial. Durante los próximos siete días con un mal auspicio para todo lo referido a las cuestiones económicas. No realices ninguna inversión ni comiences ninguna sociedad durante dicho período. Tampoco contarás con una gran claridad mental para los negocios y por eso tenderás a cometer errores tontos pero que pueden provocarte serias pérdidas monetarias.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se producirán algunos cambios. Dentro de tu lugar de trabajo se creará una nueva sección o área que coincide con uno de tus mayores intereses profesionales. Tus superiores deberán elegir a alguien para que se ocupe de dicha área y tú te ofrecerás para hacerlo. Sin embargo, tu propuesta será rechazada porque no cuentas con la suficiente experiencia en el tema.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que contarán con un impulso astral, el cual les permitirá superar miedos que tienen desde la niñez. Durante los próximos decidirán hacer todo lo que sea necesario para liberarse de una buena vez de los absurdos temores que cargan desde niños.

NÚMERO AFORTUNADO: 04

ESCORPIO

AMOR: Emociones intensas aguardan por Escorpio en la próxima semana. Durante los próximos días ocurrirán una serie de circunstancias que te harán pensar que tu relación sentimental se está desmoronando. Es verdad, la situación será compleja pero no debes ser tan pesimista. Sí en la pareja hay amor verdadero, serán capaces de sortear cualquier dificultad. Sin embargo, si estos sucesos adversos provocan que tu pareja se distancie de ti, entonces lo mejor será que la dejes ir porque habrá demostrado con sus actos que no te ama.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana maravillosa. Durante los próximos siete días contarán con una muy buena influencia planetaria mediante la cual podrás solucionar los problemas financieros que tanto te atormentaban. Por los caminos más inesperados llegarán soluciones providenciales para ti, puedes recibir sumas de dinero importantes o te ofrecerán un préstamo con financiación muy conveniente y que se adapta a tus posibilidades.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán aprender a ser más humildes. Eres muy ambicioso y quieres llegar lejos, eso está muy bien. Sin embargo, no eres paciente, quieres cumplir tus metas rápido y las cosas no suelen funcionar así. En tu trabajo actual estás muy interesado por ocupar un cargo que ha quedado vacante pero tú sabes que no tienes la suficiente experiencia. Prepárate, da lo mejor de ti y luego espera, porque los logros llegarán solos.

BIENESTAR: En el ámbito social, las personas de este signo vivirán una semana muy activa. Tu círculo de amistades se había reducido mucho pero a partir de ahora comenzarás una actividad recreativa que te permitirá conocer a nuevas personas y además te hará sentir mucho más animado.

NÚMERO AFORTUNADO: 62

SAGITARIO

AMOR: Empieza una semana de tensas discusiones de pareja para Sagitario. Tu pareja está muy distraída últimamente pero por cuestiones ajenas a ti. Sin embargo, su actitud te pone muy nervioso y constantemente le estás haciendo reclamos o pidiendo explicaciones. Tus celos enfermizos te hacen magnificar la situación. Los astros te recomiendan que dejes respirar a tu compañero o compañera sentimental, ninguna relación sana puede crecer y consolidarse en medio del hostigamiento constante.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán tiempo disponible para organizar mejor sus negocios y emprendimientos. Ahora estás disfrutando de una etapa de mucha abundancia económica, sin embargo dentro de unos meses la situación puede cambiar y por eso sería muy importante que manejaras tus finanzas con más prudencia. Los astros te aconsejan que ahorres y que no despilfarres tus recursos porque en un futuro podrías necesitarlos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde se producirán algunos problemas. Durante los próximos días te enterarás que la compañía para la que trabajas se ha vendido y que se producirá un cambio en la planta directiva. Dicho cambio implica profundas transformaciones en la modalidad de trabajo. Al principio te costará mucho adaptarte a estos cambios y eso será contraproducente para ti. Los astros te aconsejan que seas más flexible.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que experimentarán un cambio muy productivo con respecto a su forma de concebir el mundo. Aprenderán a vivir más felices y relajados.

NÚMERO AFORTUNADO: 71

CAPRICORNIO

AMOR: Las conversaciones de pareja serán las que marquen el ritmo de la próxima semana para Capricornio. Te enamoraste a primera vista de la persona que hoy es tu pareja y él o ella también se enamoró perdidamente de ti. El problema es que se han cerrado mucho, ambos han dejado de frecuentar a sus amigos y han reducido al mínimo su vida social. Esta actitud los conducirá inevitablemente al tedio y al aburrimiento y terminará afectando negativamente a la pareja. Habla con tu pareja y convéncela para que retomen la vida social de antes.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy próspera. Durante los últimos meses tu actividad productiva tuvo que enfrentar una crisis importante, tuviste que hacerle frente a muchos gastos imprevistos y tus ingresos disminuyeron drásticamente. Sin embargo, toda esa tensión está por acabar. Esta semana comenzará una nueva etapa que será más favorable para tu economía. Los astros te aconsejan que te relajes porque la tormenta ya pasó.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que ocurrirán sucesos que los desbordarán emocional y psicológicamente. Recientemente has cambiado de empleo y tu relación con algunas personas de tu ambiente laboral no es muy armoniosa. Los próximos siete días serán aún más difíciles, sin embargo los astros te aconsejan que no desesperes porque luego las cosas se irán calmando paulatinamente.

BIENESTAR: En el ámbito familiar, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a pelearse con todo el mundo. Estarás muy intolerante, tus familiares no sabrán qué hacer para no molestarte. Ten cuidado con las palabras que digas porque lastimarás innecesariamente a quienes amas.

NÚMERO AFORTUNADO: 24

ACUARIO

AMOR: Acuario no tendrá otra opción que enfrentarse con amargas verdades la semana próxima. Estás esperando desde hace tiempo que tu pareja muestre un mayor compromiso hacia la relación pero las cosas no están saliendo como esperabas. El problema es que la relación empezó mal, empezó con un engaño, con una mala actitud tanto tuya como de tu pareja. Sus malas acciones provocaron mucho dolor en gente que no lo merecía y por eso tu relación no cuenta con un auspicio positivo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana mágica. Hay proyectos que has ansiado concretar por un largo tiempo, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para hacerlos realidad pero como no pudiste, te viste obligado a considerarlos como sueños imposibles e irrealizables. Sin embargo, durante los próximos siete días surgirán oportunidades que nunca hubieras imaginado y mediante ellas podrás plasmar en la realidad tus proyectos más deseados.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán afrontar sus miedos. En tu trabajo actual estás muy cómodo, demasiado cómodo. Tus tareas son rutinarias y no tienes desafíos que te estimulen a crecer o a aprender cosas nuevas. Sin embargo, durante los próximos días tendrás la oportunidad de cambiar esta situación. Te ofrecerán un trabajo que implica un gran desafío en sí mismo, no pierdas esta posibilidad.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que padecerán algunos problemas. Tendrás molestias estomacales a las que no les darás la debida importancia pero tus síntomas se agravarán y el fin de semana deberás hacer una consulta médica de urgencia.

NÚMERO AFORTUNADO: 38

PISCIS

AMOR: Sufrirás amargas desilusiones la semana que comienza, Piscis. Tu relación sentimental está basada en una fuerte atracción física. La vida íntima de la pareja es muy apasionada y explosiva. Sin embargo, durante los próximos días comenzarás a notar que no hay nada que los una más allá de las relaciones íntimas. Tienen aspiraciones distintas, formas de ver el mundo distintas. Piensas que será difícil que la relación pueda continuar en el tiempo. Los astros te aconsejan que vivas el presente de forma plena y dejes que el tiempo decida el futuro de la relación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy alentadora. Tu economía sufrió un gran desequilibrio durante los últimos meses, siempre fuiste muy ordenado pero ahora estás tapado de deudas. Sin embargo, durante los próximos siete días ocurrirá un evento que te permitirá volver a conciliar el sueño. Recibirás una suma inesperada de dinero que te permitirá sanear tus finanzas. Los astros te aconsejan que te relajes porque la tempestad pasará dentro de poco.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde sufrirán traiciones y desengaños. Las próximas semanas serán bastante tempestuosas, recibirás un premio por tu excelente desempeño laboral. Puede tratarse de un reconocimiento, de un ascenso o que te ofrezcan hacerte cargo de un importante proyecto. Te sentirás muy feliz pero notarás que algunos de tus compañeros de trabajo, por los cuales sentías un sincero afecto, no compartirán tu felicidad.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que recuperarán la confianza en el futuro. Debido a los sucesos desagradables que has padecido últimamente, comenzaste a sentir que la vida en tu contra. Sin embargo, a partir de este fin de semana sentirás que la buena suerte empieza a estar de tu lado.

NÚMERO AFORTUNADO: 13