ARIES

AMOR: En el ámbito del amor los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana complicada. Tu relación sentimental iba muy bien, sin embargo, recientemente ha aparecido en tu vida una persona que ha despertado en ti un gran interés. Es probable que esta persona pertenezca al ambiente laboral, es decir que tienes un trato diario con ella y cuanto más la conoces más te interesa. Los astros te aconsejan que aclares rápido tus sentimientos, nadie merece ser engañado y menos tu pareja. Si no sabes qué hacer pídele un tiempo para pensar.

DINERO: Te esperan sucesos imprevistos en la próxima semana, Aries. Un hecho aislado afectará negativamente tu situación financiera y tendrás que actuar velozmente para evitar que las cosas empeoren. Sin embargo, los astros te aconsejan que a pesar de tu apuro, actúes con calma porque de lo contrario tenderás a tomar decisiones desesperadas que podrán llevarte a la quiebra. Ten cuidado con los préstamos de dinero.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde se producirán cambios. Probablemente te trasladen o te asignen una nueva área de trabajo. Al principio lo tomarás como una ofensa a nivel personal pero luego te darás cuenta de que te han hecho un enorme favor. Los astros te aconsejan que te pongas en contacto con ex jefes o con personas con las que has trabajado en el pasado, ellos te darán excelentes consejos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que la energía estará un poco estancada. Te sentirás desganado y disperso. Además, desearán pasar momentos a solas para poder reflexionar sobre algunos de sus problemas existenciales.

NÚMERO AFORTUNADO: 59

TAURO

AMOR: Tauro deberá enfrentarse a rupturas y separaciones sentimentales la próxima semana. Las personas que te rodean piensas que eres muy afortunado porque has encontrado a la pareja ideal. Sin embargo, tú no lo crees así, hay una historia del pasado que no cerraste y en tu mente siempre estás comparando a tu ex con tu pareja actual. El problema es que tu pareja lo está empezando a notar y si continúas con esa actitud, perderás para siempre a una persona que podría haberte hecho muy feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que existirá un gran peligro de que sean estafados. Tienes un socio comercial, además de socios son amigos y confías plenamente en él. Sin embargo, tú sabes que en ocasiones suele ser demasiado ambicioso y esa ambición puede hacerlo cometer imprudencias. Tu negocio competirá para ganar una importante licitación y tu socio estará dispuesto a hacer lo que sea para conseguirla. Para evitar problemas, mantente atento.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se sentirán tentados a tomar decisiones drásticas. Desde hace tiempo que tienes dudas sobre si debes o no continuar en tu lugar de trabajo actual. Tu jefe nunca te otorga ningún reconocimiento a pesar de que tu desempeño es brillante. Los astros te aconsejan que sigas tus instintos, si sientes que debes renunciar, hazlo de una vez.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que cumplirán el papel de mediadores. Durante los próximos días contarán con un gran poder de persuasión y lo utilizarán para ayudar a pacificar el ambiente familiar.

NÚMERO AFORTUNADO: 78

GÉMINIS

AMOR: Géminis transitará por una semana en la que se producirán importantes avances sentimentales. Desde hace un tiempo que estás encerrado en ti mismo y no te permites la posibilidad de ser feliz junto alguien. Has sufrido en el pasado una decepción amorosa muy grande y por eso actúas así, no quieres que te lastimen de nuevo. Tus relaciones se basan en encuentros íntimos ocasionales con personas de las que estás seguro que nunca podrías enamorarte. No obstante, esta semana aparecerá alguien en tu vida que hará que tengas ganas de correr riesgos nuevamente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde surgirán muchas situaciones riesgosas. Estás atravesando un momento complicado en tu actividad productiva y por ello estás más vulnerable que de costumbre. Durante los próximos días te reencontrarás con una persona del pasado, no se trata de un amigo sino de un conocido. Esta persona ofrecerá una solución mediante la cual podrías mejorar mágicamente tus problemas. No la aceptes porque terminarás muy mal.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Recientemente has comenzado un nuevo trabajo, tus jefes son amables pero tus compañeros de trabajo no lo son. Están haciendo todo lo posible para que te vayas porque te consideran una amenaza. No les hagas caso, actúa con madurez y demuéstrales que eres una persona fuerte, segura y decidida. Concéntrate en tus metas y olvídate de lo demás.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que padecerán graves problemas debido a un exceso de ansiedad y estrés. El sistema digestivo será el más vulnerable y existe la posibilidad que los malestares estomacales se agudicen durante el fin de semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 23

CÁNCER

AMOR: Abundantes discusiones de pareja serán las dueñas de la próxima semana para Cáncer. Siempre has sido un poco celosos pero últimamente esos celos se están volviendo cada más más insanos. Sin embargo, el comportamiento de tu pareja es intachable, eres tú el que debe lidiar con tus inseguridades. Tu compañero o compañera sentimental te está teniendo mucha paciencia porque te ama, pero no abuses porque la paciencia de él o de ella también tiene límites. Si no puedes solo, busca ayuda profesional.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Tu situación económica no es la mejor, necesitas dinero con urgencia para poder afrontar las obligaciones de tu actividad productiva. Durante los próximos días encontrarás a alguien que estará dispuesto a prestarte los recursos que necesitas pero pondrá condiciones demasiado abusivas. No las aceptes, pelea, negocia y defiende tus intereses.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy dura pero a la vez muy fructífera. Desde hace mucho tiempo que tienes una muy mala relación con tu jefe o superior. Él o ella no sólo no te felicita por tu excelente trabajo sino que a tus espaldas habla mal de ti y pone en duda tus capacidades profesionales. Los astros te aconsejan que no sigas perdiendo tu tiempo, la relación con tu jefe no cambiará, es una persona que envidia tus capacidades y nunca te dará crédito por ellas.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en donde padecerán molestias y dolores. Tu cuerpo te está diciendo a gritos que algo no está bien y tú insistes en no escucharlo. Cuidado porque podrías terminar internado durante el fin de semana.

LEO

AMOR: La comunicación de pareja brillará por su ausencia en la próxima semana para Leo. La persona que amas te desconcierta, llevan juntos algún tiempo y estás muy enamorado. Sin embargo, sientes que él o ella es muy hermético y que no se abre anti ti. Los astros te aconsejan que tengas paciencia, a medida que el vínculo entre ustedes se fortalezca, también crecerá la confianza y entonces a tu pareja le será más fácil comentarte lo que piensa o siente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se reactivará mucho tu actividad productiva. Tu negocio sufrió una considerable baja en sus ganancias durante los últimos meses, sin embargo a partir de esta semana las cosas comenzarán a mejorar y las ventas volverán a subir. Los astros te aconsejan que seas más ordenado con todo lo referido a los ingresos y egresos de tu actividad productiva.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tendrás que esforzarte al máximo. La compañía en donde trabajas está atravesando una fuerte crisis financiera y los directivos se verán obligados a hacer recortes en el personal. Para evitar problemas, durante los próximos días les debes demostrar a tus superiores que tu trabajo es de suma importancia para el correcto funcionamiento de la empresa.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán muy silenciosos. Normalmente son personas muy sociables, sin embargo durante este fin de semana elegirán la soledad para poder reflexionar. Existen grandes posibilidades de viajes a lugares pacíficos y poco concurridos.

NÚMERO AFORTUNADO: 64

VIRGO

AMOR: Los peligros acechan a Virgo en lo que se refiere al corazón. Has puesto mucho tiempo y esfuerzo para lograr construir una relación sana y feliz con tu pareja. Sin embargo, durante los próximos días ocurrirá un hecho que pondrá en peligro el futuro de tu vida afectiva. Reaparecerá alguien de tu pasado, una persona que fue importante para ti pero que también te hizo sufrir mucho. Los astros te aconsejan que pienses bien antes de actuar, pregúntate si en verdad deseas cometer dos veces el mismo error.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy complicada. Hace unos meses tuviste que desvincular de tu negocio a algunos de tus empleados. Estas personas gozaban de tu entera confianza pero fuiste traicionado y por eso tuviste que despedirlos. Durante los próximos días tendrás noticias sobre ellos, querrán perjudicarte legalmente y te verás obligado a entablar una ardua batalla judicial.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que podrán realizar grandes avances. La relación con tu jefe nunca ha sido muy buena, tú siempre has trabajado correctamente y por su parte él nunca ha sido injusto contigo. Sin embargo, la relación entre ustedes quedó resentida debido a un malentendido que ocurrió hace mucho tiempo. Durante los próximos días tendrás la oportunidad de revertir esta situación, permanece atento y no la dejes pasar.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que harán un balance de su vida en general. En algunos aspectos se sentirán orgullosos de sí mismos, mientras que en otros se sentirán completamente frustrados y esa frustración les hará replantearse muchas de sus metas.

NÚMERO AFORTUNADO: 77

LIBRA

AMOR: Darte cuenta de los errores cometidos en tu relación sentimental es lo que te traerá de recompensa la próxima semana, Libra. Mientras no comprendas los valores y la visión del mundo que tiene tu pareja, no lograrás que la relación prospere. Estás muy enamorado y quieres que el vínculo con la persona que amas se haga cada vez más sólido. Sin embargo, estás siendo demasiado superficial, te estás quedando en los detalles y en las apariencias. Indaga, pregúntale, intenta conocer más en profundidad a la persona con las que quieres construir un futuro.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde surgirán excelentes oportunidades. Tu negocio ganará una importante licitación, este acontecimiento te llenará de alegría pero también de nervios y ansiedad. El problema será que le pasarás esos nervios a las personas que trabajan para ti y entorpecerás el desarrollo habitual de las actividades de tu negocio. Relájate y actúa con inteligencia.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana recibirán una importante advertencia. En tu lugar de trabajo se han producido muchos cambios durante los últimos meses y dichas transformaciones han modificado la forma en la que se realizaban las actividades de la compañía para la que trabajas. Sin embargo, tú pareces no entender esta nueva situación y te empeñas en trabajar de la forma en la que lo hacías antes. Adáptate al cambio porque de lo contrario estarás en problemas.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Estás atravesando un período de mucha sensibilidad y por ello todo lo que ocurre a tu alrededor te afecta mucho. Cuidado porque existen grandes riesgos de caer en una depresión.

NÚMERO AFORTUNADO: 38

ESCORPIO

AMOR: Escorpio se dará cuenta de la actitud errónea que ha tenido en el ámbito de las relaciones amorosas. Tu pareja ha estado incondicionalmente a tu lado durante los momentos más difíciles de tu vida. Él o ella te ha brindado amor, comprensión y apoyo sin esperar nada a cambio. Deberías de estar muy agradecido con la vida por haberte puesto en tu camino a una persona así. Sin embargo, tus prioridades y tus atenciones están puestas en otro lado. Reflexiona porque te estás comportando de forma egoísta.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana espectacular. Se avecina para ti un cambio muy importante de tu actividad productiva. Una gran compañía te ofrecerá la oportunidad de trabajar con ellos y eso implicará una consolidación de la marca de tu negocio y un aumento considerable de tu patrimonio. Sin embargo, tu éxito generará recelo en algunas personas que te rodean, ten mucho cuidado.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana complicada. Estás decepcionado con tu trabajo, esperabas un ascenso que le fue dado a alguien más y desde entonces tu compromiso con el trabajo ha decaído. Cuidado, porque tus jefes están empezando a notar tu falta de empeño y esto puede traerte consecuencias muy negativas y arruinar tu reputación.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán plena consciencia de sus defectos y debilidades. A partir de ahora ya no será tan permisivo contigo mismo y comenzarás a trabajar para poder fortalecer tu carácter y mejorar tus defectos.

NÚMERO AFORTUNADO: 00

SAGITARIO

AMOR: Una actitud beligerante será la que lidere la semana de los Sagitario en el amor. Durante los próximos días existirán muchas peleas en la pareja, los astros te aconsejan que las evites todo lo que puedas porque esas discusiones generarán un abismo en la relación que luego será muy difícil de remediar. Ambos miembros de la pareja estarán con los nervios muy tensos y si discuten resurgirán temas dolorosos del pasado que no le harán ningún bien a la relación. Los astros te aconsejan que durante los próximos siete días intentes estar lo más alejado posible de tu pareja.

Dinero: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Tienes que aprender a tener más paciencia con respecto a tu actividad productiva. Quieres que tu negocio te de ganancias pero no estás dispuesto a esperar el tiempo necesario. Durante los próximos días conocerás a alguien que te ofrecerá un camino más rápido y más fácil para aumentar tus ganancias y eso te resultará muy tentador. Cuidado, controla tu codicia porque no te llevará a ningún lado.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy buena. Durante los últimos meses se produjeron algunos cambios en la planta jerárquica de tu lugar de trabajo. Pusiste tu mejor empeño pero no lograbas entender en su totalidad la forma de trabajar de tu nuevo jefe. Sin embargo, esta semana ambos tendrán la oportunidad de conversar en un ambiente más distendido y de esta forma empezarás a entenderlo un poco más.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a fortalecer su autoestima. Durante mucho tiempo has permitido que personas de tu entorno te maltraten, sin embargo durante esta semana las enfrentarás y pondrás fin a esta desagradable situación.

NÚMERO AFORTUNADO: 19

CAPRICORNIO

AMOR: Esta semana trae consigo la posibilidad de quitar de tu vida a personas muy perjudiciales, Capricornio. Hay gente a tu alrededor que no está de acuerdo con tu relación actual y trabaja activamente para lograr que te separes de la persona que amas. Durante los próximos días ocurrirá algo que pondrá al descubierto quiénes son dichas personas. Los astros te aconsejan que no cometas el error de perdonarlas, simplemente bórralas de tu vida porque de lo contrario nunca podrás ser feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy estresante. Eres muy minucioso y muy detallista con respecto a tu actividad productiva y eso está muy bien. De hecho, son esas cualidades las que te han permitido consolidar tu negocio. Sin embargo, debes entender que no podrás controlarlo todo, que hay factores que te exceden. Confía más en la vida y déjate llevar por ella.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas transformaciones. La compañía para la que trabajas fue vendida y ahora tiene nuevos dueños, ellos querrán darle un nuevo enfoque a la empresa y tú deberás aprovechar esta oportunidad. Eres el que más experiencia tiene dicha área y por eso la posibilidad de que luzcas será irrepetible. Es tu momento de brillar, no lo desperdicies.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que se dedicarán a embellecer los lugares en los que habitan para sentirse mejor en ellos. Será una semana ideal para adquirir muebles y redecorar el hogar. También será un buen momento para realizar mudanzas.

NÚMERO AFORTUNADO: 48

ACUARIO

AMOR: Excelente semana para que Acuario cierre ciclos en el terreno del amor. Desde hace tiempo que estás atrapado en una relación enfermiza y no sabes cómo salir. La persona que amas sólo te utiliza y tú lo sabes pero aun así, acceder a verla porque estás obsesionado con él o con ella. Durante los próximos días conocerás a alguien que te recomendará una actividad recreativa que te servirá para fortalecer tu autoestima y para que te des cuenta que mereces algo en el amor.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy auspiciosa. Durante los próximos días se te presentará una oportunidad única para expandir tu negocio y podrás acceder a ella gracias a que cuentas con los recursos suficientes. Has manejado tus finanzas muy sabiamente, te dedicaste a ahorrar y durante esta semana tendrás la posibilidad de darle un buen uso a esos ahorros.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que adoptarán una actitud nueva y saludable. Estás muy cómodo en tu puesto, haces a la perfección tus tareas pero el problema es que te has estancado. Haz perdido la pasión que solías tener por aprender cosas nuevas, ahora sólo te mueves en tu zona de confort. Sin embargo, en los próximos días habrá cambios que te ayudarán a desperezarte y a abandonar la comodidad.

BIENESTAR: En el ámbito familiar, las personas de este signo vivirán una semana muy conflictiva. Siempre te has mostrado amable y tolerante con tu familia política. Sin embargo, este fin de semana ocurrirán hechos que te obligarán a dejar la amabilidad a un lado y poner límites a la familia de tu pareja.

NÚMERO AFORTUNADO: 21

PISCIS

AMOR: Piscis podrá transitar por una muy buena semana en el amor. Hace unas semanas decidiste concluir con tu relación sentimental. Te separaste de la persona que amabas y ahora estás viviendo un tormento. Eres muy orgulloso pero un amigo cercano te hará reflexionar y te darás cuenta de que los motivos por los que te separaste eran verdaderas tonterías. Decidirás hablar con tu expareja y pedirle que reinicien la relación. Los astros te aconsejan que te apresures porque ya hay alguien en la vida de la persona que amas que está dispuesto a ocupar tu lugar.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una complicada. Necesitas de forma urgente realizar una revisión minuciosa de todas las actividades financieras de tu negocio. Has sido demasiado desprolijo y negligente en ese aspecto y si no rectificas tu actitud pronto, tendrás graves problemas en un futuro cercano. Ponte en acción porque de lo contrario pagarás muy cara tu pereza.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho aprendizaje. Has cambiado de trabajo y todo anda muy bien en tu nuevo empleo. Sin embargo, estás cometiendo los mismos errores que cometiste en tus empleos anteriores. Trabajas muy duro y además estás capacitado para asumir responsabilidades pero el problema es que no crees lo suficiente en ti mismo. Deja de lado tus vacilaciones y demuéstrale a todo el mundo todo tu potencial

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán una gran creatividad. Sentirán que su mente vuela y desearán plasmar, aunque sea en el papel, las ideas novedosas que se les ocurrirán. Serán días de mucha fertilidad intelectual.

NÚMERO AFORTUNADO: 98