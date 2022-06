La periodista Julia Mengolini estaba indignada con Ángel de Brito y sus "angelitas" y ante la presencia del notero de LAM, espetó que el conductor es "un hijo de put@". La misma frase utilizó para con sus panelistas.

La que no se quedó callada y devolvió el "bife" fue, claro, Yanina Latorre, quien al día siguiente, en el programa, diparó sobre Mengolini: "A vos te parece que el es un hijo de put@ en publicar la factura de tu sueldo porque vos sos una chorra hija de put@ que cobras guita a costa nuestra por un laburo que no mereces. Por eso es un hijo de put@, Ángel", sentenció.

Pero no se quedó con eso, y enseguida, volvió a arremeter: "Si mañana sale mi sueldo sea mucho o poco y un ente privado me lo paga nadie te puede decir nada, pero cuando un ente público te paga un sueldo importante claro no queres que la gente se entere porque no sos tan kirchnerista", remató.