En plena celebración y festejos de El primero de nosotros, Luciano Castro enfrentó el viral rumor de un supuesto compromiso con Flor Vigna, luego de haber sido vistos con anillos similares, detalle que los fanáticos no dudaron en resaltar a través de las redes sociales.

En diálogo con LAM, el actor declaró que pese a haber sido avistado con anillos dorados, no está comprometido. "No me comprometí con nadie. No está en los planes. Tenemos anillos, pero no se habla de eso. Nos gusta un montón ser novios y ya", declaró Castro.

Además, agregó: “Porque sabemos adónde queremos ir es que no nos comprometemos. Venimos de relaciones largas”.

A nueve meses de oficializar ante la prensa su noviazgo con Luciano Castro, Flor Vigna reveló que cuando le propuso al actor que sea su novio, tras decirle que no cuando él se lo pidió a ella, le entregó un significativo anillo.

"Le di un anillo que dice 'disfrutar'", contó la artista, el mes pasado, en No es tan tarde.