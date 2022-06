La periodista Julia Mengolini lleva un largo conflicto con Ángel De Birto y también con sus manelistas de la LAM. Sin embargo, uno notero del programa la aboradó para hacerle una entrevista y la periodista reaccionó negándose e insultando al periodista y su grupo de "angelitas".

“No, no, no, no me podes agarrar de prepo para esas hijas de put@. Vos sos divino, pero no voy a hablar para esta gente”, dijo Mengolini al notero.

La periodista no se detuvo: “Son unas hijas de put@ de la primera a la última. Ángel de Brito es un hijo de put@. Que lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo. Vos trabajás para gente que es una mierda, pero no es culpa tuya. Pero yo no voy a hablarte y no es con vos, es con ellos”, sentenció, enfurecida.