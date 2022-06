Tras los rumores de crisis y separación, Zaira Nara se habría reconciliado con Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, y apuestan por el amor.

La reconciliación se confirmó a través de una foto que la conductora compartió en las redes sociales. En esta oportunidad, la hermana de Wanda Nara publicó varias imágenes y un video en su cuenta oficial de Instagram desde Colonia, Uruguay. En una de ellas, aparece Jakob en el reflejo de un espejo.

Además, Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo que al hablar con la modelo para preguntarle con quién estaba, ella se hizo la misteriosa y no le contestó. "Este fin de semana, vi que ella se había ido a Colonia y le mandé un mensaje. '¿Con quién te fuiste?'. Y ella me puso 'mmmm'. No me contó", relató la panelista.

Y agregó: "Pero después, viendo las fotos, advertimos que siguen juntos y cada vez están mejor".