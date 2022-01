Rocco Schiavone es vice comisionado en Aosta (es la principal ciudad del Valle de Aosta en los Alpes italianos que encuentra en el lado italiano del túnel del Mont Blanc). Llegó allí desterrado profesionalmente desde Roma, como castigo por los problemas disciplinarios que involucraron el haber “hecho justicia” con el hijo de un político que había cometido delitos que todo el mundo quería tapar. Schiavonne es la definición exacta de lo políticamente incorrecto.

Es un policía pendenciero, fumador de marihuana, mujeriego; un policía que no tiene problemas en hacer cosas por el lado oscuro de la ley ni en hacer su propia justicia aunque esto implique no seguir el manual; un hombre nacido en los barrios pobres, vinculado con los bajos fondos de Roma y con amistades un poco más que cuestionables.

Pero también es un investigador excepcional, con una capacidad única para interpretar las actitudes y señales de los sospechosos. Además de ser un meláncolico empedernido que no puede superar la muerte del amor de su vida y un amigo de “fierro” en todas las circunstancias.

Al igual que su par, Salvo Montalvano, al que Andrea Camilleri lo ubicó en Sicilia, la otra punta de Italia, Rocco Schiavone está rodeado de un ecléctico grupo de colaboradores alguno de los cuales componen pasos típicos de comedia italiana.

Las tramas de los episodios son de estilo clásico (en realidad son casi películas de más de una hora y media), con un crimen que aparece en la primera escena, en circunstancias poco habituales lo que obliga a Schiavone a investigar en cada rincón del valle de Aosta con muchos aires de nordic noir.

En el proceso iremos destapando detalles de la vida personal de un hombre que tiene muchas facetas ocultas. La gran actuación de Marco Gallini hace que para los lectores de las novelas (es mi caso) y los que se acercan a la serie sin pistas previas, no haya ninguna duda, desde el primer capítulo, de que no había otra persona posible para el papel.

Actualmente en Flow tenemos disponible la tercera temporada con 4 capítulos imperdibles. No tengan miedo de acercarse a la serie aunque no hayan visto las primeras dos entregas ya que cada capítulo concluye una historia independiente. Seguramente, cuando la vean, comenzarán las búsqueda de las anteriores y esperarán la cuarta temporada que la RAI 2 estrenó el año pasado en Italia y que aún no tiene fecha en Europa Europa.