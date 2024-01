El actor estadounidense David Soul, cuyo nombre real era David Richard Solberg, falleció a la edad de 80 años. Soul alcanzó gran popularidad a finales de la década de 1970 por su papel como Ken Hutchinson, conocido como Hutch, en la serie de televisión "Starsky y Hutch".

Su esposa, Helen Snell, confirmó su fallecimiento en un comunicado, donde lo describió como un esposo, padre, abuelo y hermano muy querido. Soul fue reconocido por sus múltiples talentos, que incluían actuación, canto, narración de historias, arte creativo y amistad.

Su participación en "Starsky y Hutch", serie emitida entre 1975 y 1979, le otorgó fama internacional. En dicha serie, Soul compartió el protagonismo con Paul Michael Glaser. Además de su labor en la actuación, Soul incursionó en el teatro inglés, destacándose por su papel en el musical "Jerry Springer - The Opera" en el West End de Londres.

Además de su carrera actoral, Soul tuvo éxito en el ámbito musical con el sencillo "Don't Give Up on Us". Posteriormente, Soul y Glaser realizaron cameos en la adaptación cinematográfica de "Starsky & Hutch" en 2004, protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson.