Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas este fin de semana. Según una licencia de matrimonio del condado de Clark, Nevada, la pareja contrajo matrimonio oficialmente el sábado y el registro está en ambos nombres legales: Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez. Significativamente, el registro también indicar que Jennifer Lopez tomó Affleck como su apellido legal.

López confirmó su boda con Affleck a través de una nueva edición de su boletín informativo On the JLo más tarde el domingo por la tarde. "¡Lo hicimos!" López escribió, junto a una fotografía en blanco y negro de ella sosteniendo un ramo y Affleck besando su mejilla.

“Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas”, compartió emocionada López.

La cantante comentó que "apenas llegaron a la capilla Little White Wedding en la medianoche", y concluyó su newsletter con un dulce mensaje: "Quédense el tiempo suficiente y tal vez encuentren el mejor momento de su vida en un conducir en Las Vegas a las doce y media de la mañana mientras manejas en el túnel del amor, con tus hijos y con quien pasarás el resto de tus días. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar". Ella firmó la carta como "Sra. Jennifer Lynn Affleck".

La noticia del compromiso de López y Affleck se conoció por primera vez en abril. En una edición de On the JLo, la cantante y actriz compartió un video con los ojos llorosos para sus fanáticos mientras lucía un anillo de compromiso de diamantes verdes. "El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en un baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio", escribió en aquel entonces.