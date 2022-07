Caso García Belsunce: el estremecedor audio entre Nicolás Pachelo y su madre

Este lunes, empezó el tercer juicio oral por el asesinato de María Marta García Belsunce, el crimen que ocurrió hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar y tiene como principal acusado al ex vecino de la víctima Nicolás Pachelo. Se retomó con la declaración de los primeros testigos y la incorporación de pruebas documentales con las que la fiscalía intentará demostrar la culpabilidad del imputado.

De esta forma, se presentó en la audiencia un audio estremecedor entre Pachelo y su madre, Silvia Ryan, que formaba parte de una serie de escuchas telefónicas ordenadas después de un pedido de Diego Molina Pico, pero que recién hoy se volvieron públicos.

La escucha fue transmitida a partir de la declaración de Ángel Becerra, un testigo que en el momento del homicidio era subcomisario y jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Pilar.

Tras una pregunta de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Becerra dijo que hubo una escucha telefónica que le llamó la atención ya que terminó de forma violenta y en "mal tono". Por lo que se puede escuchar, Pachelo estaba enojado porque su madre había llamado por teléfono a la casa de los padres de Inés Dávalos Cornejo, quien en ese entonces era su esposa.

El ex vecino de la víctima le preguntó qué le había dicho a la madre de su mujer, a lo cual ella respondió: "Estoy preocupada. Tengo miedo por ustedes". Su hijo, furioso, le dijo: "Sos un ser indeseable. Llamó la madre de Inés llorando. Sos una retrasada mental".

"No, tengo miedo. Andate a vivir a la casa de los padres de Inés", le contestó Ryan, tranquila, aunque esto no hizo nada para calmar el enojo de su hijo: "¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, te tiras por la ventana y me dejas de romper las pelotas?". Después, según la escucha difundida hoy, la comunicación se cortó.

Cinco meses después de esa conversación entre madre e hijo, Ryan efectivamente murió tras arrojarse desde su departamento del piso 11 a un patio interno del segundo piso de un edificio de Retiro en 2003. El caso se investigó y se cerró como suicidio.