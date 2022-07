Lourdes Sánchez contó que no se quiso casar con el "Chato" Prada

La bailarina Lourdes Sánchez, pareja del productor de Marcelo Tinelli, el "Chato" Prada, estuvo en el programa de Andy Kustenzoff, "Podemos Hablar" y decidió contar intimidades de la pareja.

Sánchez indicó que: “No estoy casada, este anillo me lo compré yo, parece de compromiso pero no es; y sí es cierto que estamos hace 12, casi 13 años ya. Él me propuso matrimonio este año y yo le dije que no”, dijo, contundente.

Luego explicó el porque: “Después de que yo me arrastrara durante años insistiendo, casémosnos, ahora ya no, porque yo cuido mucho la economía de la casa y es muy caro casarse hoy”, dijo.

Además, contó que: "Tenemos un problema porque yo quiero otro hijo y él no, porque dice que es grande, que no tiene paciencia, pero lo lleva bárbaro”, insistió la bailarina.